Stengte badstuer – dette kan du ha krav på

Flere treningssenterkjeder og spa-anlegg tar nå grep for å spare strøm. Forbrukerrådet mener at du kan få krav på billigere medlemskap.

STENGTE BADSTUER: Sats stengte badstuene på treningssentrene sine forrige uke. Forbrukerrådet mener at medlemmer kan ha krav på prisavslag. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Forrige uke stengte Sats badstuene hos sine treningssentre. Årsaken for stengingen var å spare strøm som følge av de høye strømprisene.

– På grunn av de høye og eskalerende strømprisene måtte vi, som mange andre bransjer, ta grep for å redusere forbruket. Vi valgte å stenge badstuene for å spare kostnader og kunne prioritere å levere den høye kvaliteten i treningstilbudet vårt, sier Tuva Spiten, pressekontakt i Sats, til TV 2.

Prisen for å være medlem hos selskapet forble likevel den samme.

Forbrukerrådet mener at eksisterende medlemmer bør få tilbud om kompensasjon fra treningssenterkjeden.

Forbrukerrådet reagerer

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet sier til TV 2 at medlemmer hos Sats kan ha krav på prisavslag.

– Har du har medlemskap på et treningssenter som tilbyr dusj og badstue, vil du ha krav på et forholdsmessig prisavslag dersom disse fasilitetene plutselig stenges. Da er tilbudet redusert, og ikke lenger i tråd med det som er avtalt, sier Wennberg Gløersen.

KAN KREVE PRISAVSLAG: Forbrukerjuristen Nora Wennberg Gløersen sier at medlemmer kan ha krav på et forholdsmessig prisavslag hvis fasiliteter som badstuer stenges. Foto: Forbrukerrådet

– Opplever medlemmene manglende tilgang til fasiliteter på treningssenteret bør de sende en skriftlig klage med krav om enten å opprettholde avtalen slik den var i utgangspunktet, eller krav om et prisavslag på grunn av det reduserte tilbudet, legger hun til.

Forbrukerjuristen peker på at saken kan tas til Forbrukertilsynet for mekling hvis man får avslag eller ikke får respons på klagen.

Slik svarer Sats

Pressekontakt Tuva Spiten i Sats er tydelig på at badstuer ikke er en del av treningskjedens kjerneprodukt.

– Badstuene er ikke en del av vårt kjerneprodukt, men snarere et ekstra tilbud på enkelte av våre sentre. Gjennom medlemsvilkårene våre har vi anledning til å gjøre endring i produktet, sier hun.

Hun understreker at badstue heller ikke er noe de tar separate priser for. Av de 50 treningssentrene som har badstu, er fremdeles to åpne, en i Oslo og en i Tromsø.

– Vi tilbyr derfor ingen kompensasjon eller prisrabatter. Å stenge badstuene er løsningen vi tror vil påvirke et minimum av våre medlemmer for øyeblikket, sier hun.

Hun understreker også at Sats ikke har planer om å stenge dusjer, og at tiltakene kun gjelder badstuer.

Har innført strømtiltak

Også spa-giganten The Well opplyser å satt inn tiltak grunnet strømprisene.

– Da vi har størst trykk på ettermiddag i ukedager – har vi innført smarte åpningstider på utvalgte attraksjoner. Da sparer vi strøm på de aller minst brukte attraksjonene våre. I helgene er det få attraksjoner som er påvirket, skriver kommersiell leder Line Høines Olsen i The Well på vegne av direktør André Julseth, i en e-post til TV 2.

Høines Olsen opplyser at disse tiltakene ble lansert onsdag denne uken.

– Vi overvåker gjesteantallet gjennom hele dagen og vil forløpende åpne flere attraksjoner ved høyt gjesteantall. Det vi ønsker å unngå er å varme opp tomme saunaer, sier hun.

Treningskjeden Family Sports Club sier de også har stengt enkelte av badstuene.

– Badstue er kun en «add on» på enkelte av våre sentre, da dette historisk har vært en del av innredningen på enkelte bygg vi har etablert oss i. Vi har tatt de i bruk uten å ta ekstra betalt, men det er treningsmedlemsskapet medlemmene betaler for, sier Trygve Hagen, administrerende direktør i Family Sports Club til TV 2.

– Må opplyses ved bestilling

Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet sier at informasjon om eventuelle avvik bør gis før en kunde utfører en bestilling.

– Når det gjelder spa, hotell og andre steder man besøker uten medlemskap/abonnement, er det sentralt at det gis god informasjon om redusert tilbud i forkant av bestilling, sier Wennberg Gløersen.

– Opplyses det tydelig at tilbudet er dårligere enn normalt kan forbrukeren ta et informert valg om det fortsatt er interessant, legger hun til.