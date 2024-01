Stenger «vanlige» folk ute: – Katastrofale tall

UTILGJENGELIG: Sykepleierindeksen viser at folk med vanlige lønninger kun har råd til 2,4 prosent av boligene i Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Boligmarkedet har blitt litt mer tilgjengelig for folk flest. Likevel kan en sykepleier kun kjøpe 2 av 100 boliger i Oslo.

– Oslo er fortsatt svært utilgjengelig for de som er enslige og som ikke har en «foreldrebank» i ryggen. Vi kan ikke ha en hovedstad som stenger folk ute fra boligmarkedet, sier Henning Lauridsen til TV 2.

Han er administrerende direktør i Eiendom Norge, som nettopp har lansert den såkalte «Sykepleierindeksen» for 2023.

Den viser at en singel sykepleier, med 675.900 i snittlønn, kun har råd til å kjøpe 2,4 prosent av boligene i Oslo.

– Det er definitivt et problem. Og det skaper problemer for samfunnet. Det er urettferdig, mener Lauridsen.

Ulempe å være singel

I 2015 kunne en singel sykepleier kjøpe 21,1 prosent av boligene i Oslo. I 2022 var tallet 2,1 prosent.



Til tross for at indeksen fortsatt er svært lav, har altså boligmarkedet blitt noe mer tilgjengelig i løpet av året som har gått.

– De to aller viktigste årsakene er at sykepleierne har fått et ganske godt lønnsoppgjør, samtidig som boligprisene har utviklet seg flatt, forklarer Lauridsen.

Men han blir ikke beroliget over utviklingen i hovedstaden.

– Selv om det er en viss forbedring, så er det egentlig fortsatt ganske katastrofale tall for Oslo, slår han fast.

URETTFERDIG: Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge mener det er urettferdig at de høye boligprisene stenger folk med vanlige jobber ute av byen. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

For om man er singel i byen er det svært krevende å komme seg inn på boligmarkedet uten drahjelp.

– Så det er ikke noe sjakktrekk å være singel?

– I hvert fall ikke i denne sammenhengen. Det gjør det veldig mye mer krevende, sier Lauridsen.

– Så det smarteste er å finne seg en partner?

– Jeg vil ikke komme med råd om å finne seg kjæreste, men hvis man er flere vil muligheten til å kjøpe seg bolig øke dramatisk. Da får man en samlet årslønn som blir langt høyere, sier han.

– Livsnødvendig

At en singel sykepleier kan kjøpe 0,3 prosentpoeng flere boliger nå enn i 2022, er ingenting å rope hurra for, ifølge leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Lill Sverresdatter Larsen.

– Men hvorfor må sykepleiere kunne eie akkurat i Oslo?

– Fordi det er livsnødvendig kompetanse. Vi må ha sykehus der det bor folk, i tette områder. Hvis ikke sykepleierne kan bo, kan de heller ikke jobbe, sier Larsen.

Når sykepleiere knapt kan både eie og jobbe i Oslo, frykter hun konsekvensen blir at enda flere forlater yrket.

– Den siste medlemsundersøkelsen vår viser at 17,7 prosent av sykepleiere vil jobbe et annet sted enn i helsetjenesten, sier NSF-lederen.

BEKYMRET FOR UTVIKLINGEN: Lill Sverresdatter Larsen, leder i NSF. Her på plass under helseministerens sykehustale tirsdag. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

De oppgir høy arbeidsbelastning og lav lønn som hovedårsak.

For yngre sykepleiere i Oslo er det vanskelig å planlegge for et liv i byen, mener Larsen.

– Det er grenser for hvor lenge man kan akseptere å bli boende i en situasjon der du enten leier eller eier med to-tre andre sykepleiere. Det gjør du i en periode av livet ditt, men ikke for alltid.



Selv om Larsen mener det er åpenbart at noe må gjøres med selve markedet, er det andre ting som bør prioriteres først.

– Det vi vet fungerer er høyere lønn. Det fungerer for å beholde sykepleierne, og det fungerer raskt. Vi er avhengige av sykepleiere og deres kompetanse.

Dette er Sykepleierindeksen: Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe. Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i et område, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i et område, er det problematisk dyrt. Fra 2022 dekker indeksene ikke bare de største byene i Norge, men også 98 norske kommuner og bydeler. Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig. Sykepleierindeksen utarbeides av Eiendomsverdi AS og utgis av Eiendom Norge. Kilde: Eiendom Norge

– Urettferdig

Den lave tilgjengeligheten gir flere utfordringer, ifølge Eiendom Norge-toppen.

– Hvis du har tatt en god utdanning og fått deg jobb, og likevel ikke kommer deg inn på boligmarkedet, så er det urettferdig, sier han.

Lauridsen mener også det er et problem for arbeidsmarkedet dersom ikke nødvendige arbeidstakere har råd til å bo i byen.

– Og det har negative klimakonsekvenser i den forstand at flere må reise lenger enn det de egentlig vil for å komme seg til arbeidsplassen, sier han.

Heldigvis er ikke situasjonen like bekmørk over hele landet. I snitt har sykepleiere mulighet til å kjøpe 31,6 prosent av boligene i Norge.

– Både Tromsø og Bodø har vært i en faresone hvor de har ligget nede mellom 10 og 20 prosent. Men nå er over 20 prosent av boligene tilgjengelig for sykepleiere, sier Lauridsen, som beskriver utviklingen som gledelig.