Stenger skolene i Arendal

TIDDELIBOM: Det snør mye i Arendal også tirsdag. Det fører til at kommunen tar grep. Foto: Terje Frøyland / TV 2

ARENDAL (TV 2): Snøværet fortsetter å herje over store deler av Sør-Norge tirsdag. I Arendal stenges skolene onsdag.

Snøværet på Sørlandet skaper store utfordringer for lokalsamfunnet.

Arendal kommune har besluttet å holde skolene stengt onsdag, opplyser ordfører Robert Cornels Nordli på en pressebrief.

– Grunnen til dette er at vi finner det uforsvarlig å be elevene å gå til skolene. Derfor tilbyr vi hjemmeundervisning, sier ordføreren.

De kommunale barnehagene vil derimot holdes åpne.

HVITT: Det er uvanlig mye snø på Sørlandet. I Arendal er sentrum kritthvitt. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Kraftig snøvær

I Agder har det snødd kraftig gjennom natten, og det er meldt sterk vind.



Norsk Folkehjelp i Arendal jobber på spreng for å holde samfunnshjulene i gang.

– Det er spesielt krevende forhold på side- og småveiene, og vi prøver så godt vi kan å hjelpe hjemmesykepleien med å komme rundt, sier beredskapssjef, Esben Olsen.

Han forteller at mange biler har satt seg fast i morgentimene, og at det preger trafikken.

Foodora stenger

Det er ventet ytterligere 20–40 centimeter snø i Agder og deler av Vestfold det neste døgnet, ifølge Meteorologisk institutt.



– Det er ikke ofte det er skiføre i byene langs kysten, men nå har det kommet litt for mye snø til at det er positivt, sier vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane til NTB.

Flere blir nå satt ut av spill på grunn av snøen.



Matleveringstjenesten Foodora stenger all aktivitet i Agder som følge av snøværet.

– Dette påvirker 270 bud og over 100 restauranter. Vi vurderer også andre områder fortløpende, spesielt i Telemark og Oslo, sier kommunikasjonssjef Mads Dokka Blybakken til TV 2.

SNØVÆR: Arendal sentrum tirsdag. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Snøværet i Agder skaper også utfordringer for Posten, som ikke klarer å levere pakker og brev.

– Det er krevende for våre medarbeidere bare å operere på terminalområdet. Veiforholdene er så dårlige at hovedregelen i dag er at vi ikke får levert post fra Vestfold og nedover til og med Agder, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Peteresen til E24.



Kan stenge skolene



Også i Risør er stenging av skoler og barnehager et tema.



– Vi skal ha et møte klokken 11. Da vil dette være oppe til diskusjon, sier kommunedirektør Carl Jacob Hansen til TV 2.

SNØRIKT: Arendal sentrum første nyttårssdag. Foto: Tor Erik Schrøder/TV 2.

Det er satt inn kriseledelse i både Arendal og Risør i forbindelse med det store snøfallet nyttårshelgen. Kommunen opplyser at det er forsinkelser med brøyting og at det derfor kan ta lenger tid enn vanlig å få ryddet veiene.

I Kristiansand er skolene og barnehagene stengt tirsdag i forbindelse med planleggingsdag.

– Men vi planlegger å åpne skolene og barnehagene i morgen. Vi jobber med å rydde skolegårdene og gangveiene for snø, sier Kommunikasjonssjef Ingunn Kvivik til TV 2.

Hun oppfordrer likevel foreldre til ikke å kjøre ungene sine til skolen med privatbil onsdag.

– Vi har kontroll på situasjonen. Men det har kommet enorme mengder snø, og den største utfordringen nå er at vi må kvitte oss med den.

– Vurder hjemmekontor

Folk som skal kjøre på jobb i Agder tirsdag morgen bør forberede seg grundig – eller vurdere hjemmekontor, opplyser Vegtrafikksentralen.



– Sånn som været er nå, er det nok lurt å vurdere hjemmekontor. Det hadde jeg gjort, hvis jeg kunne, sier trafikkoperatør Andreas Larsen i Vegtrafikksentralen Sør til NTB.

– Vi brøyter det vi kan, men vinden skaper problemer. Det er mye snø å håndtere. Det kan være mye snø på gangveier og på fylkesveier, sier Larsen.

På riksvei 7 over Hardangervidda og på E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring.

Larsen har dette rådet til folk som må ut på veien:

– Pass på deg selv, og vær godt forberedt. Ha med nok drivstoff, om det er strøm, diesel eller bensin, og ha med varme klær og gjerne en spade. Da er man klar hvis det skulle gå gærent.

Bedre forhold på Østlandet

Forholdene er bedre på Østlandet tirsdag. Der er de fleste veier bare.

– Hovedveinettet er stort sett bart eller bart i sporet. På mindre veier er det litt mer variert, men fint vinterføre, sier trafikkoperatør Christofa Kei-Nilsen til NTB i 9-tiden.

Utover dagen vil snøen avta de fleste stedene på Østlandet. Likevel kan det være glatt enkelte steder, som i rundkjøringer og veikryss.

TRAFIKK: Morgenrushet i Viken, Oslo og Innlandet har gått relativt greit tirsdag til tross for snøen, ifølge Vegtrafikksentralen øst Foto: Annika Byrde/NTB.

– For noen kan det være utfordrende å kjøre på vinterføre, og følger du deg ikke komfortabel med det, så bør du kanskje la bilen stå hjemme eller sitte på med noen, sier Kei-Nilsen.

Glatt føre betyr lenger bremselengde, og hun oppfordrer folk til å huske på det i trafikken.

– Ha ekstra god avstand og kjør etter forholdene, sier trafikkoperatøren.

Det er noen køer enkelte steder, men ikke noe utover det som er vanlig i morgenrushet, ifølge Vegtrafikksentralen.

Vestfoldbanen stengt



I Vestfold skaper snøen imidlertid trøbbel for toget.

Bane NOR opplyser at Vestfoldbanen må holde stengt mellom Tønsberg og Holmestrand tirsdag morgen.

Ny oppdatering kommer klokka 12, opplyser Bane NOR. Vy ber reisende vurdere andre transportmuligheter eller utsette reisen fordi det er få tilgjengelige busser.

Det er snøværet som skaper problemene. Det er utstedt farevarsel for snøfall på Sørlandet og opp mot Drammen.

Arendalsbanen er også stengt mellom Nelaug og Arendal på grunn av store snømengder.

HJEMMEKONTOR: Folk i Agder oppfordres til å jobbe hjemmefra tirsdag. Her fra Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB.

E6 stengt i Ås



Ved Korsegården i Ås var E6 stengt i flere timer tirsdag morgen.

Årsaken var et trafikkuhell mellom lastebil og personbil. Bergingen har tatt mye tid fordi lastebilen var lastet med plumbo, opplyser Pål Bjelland i Øst politidistrikt til TV 2.

– Vogntoget er ute av veien, men vi har ikke fått åpnet igjen ennå, sier han ved 8-tiden.

Like før kl 9 opplyser politiet at motorveien er åpnet for trafikk igjen.

Trafikkoperatør Annie Serup i Vegtrafikksentralen sier at folk må kjøre etter forholdene når de skal på jobb.



– Hold god avstand, kjør forsiktig og ikke ta krevende forbikjøringer. Det er bedre å komme litt senere på jobb, enn ikke å komme på jobb i det hele tatt, sier hun til NTB.

Ruter advarer

Folk i hovedstaden må også beregne god tid til jobb tirsdag.

– Det er meldt at det kan komme mye snø også natt til 2. januar, som kan påvirke kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Ruter planlegger for normal drift, men oppfordrer de reisende til å beregne god tid, skriver Ruter i en pressemelding mandag kveld.

BRØYTING: En traktor brøyter snø på St. Hanshaugen i Oslo. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Med så uoversiktlig værsituasjon forbereder vi de reisende på at det kan oppstå forsinkelser og innstillinger i kollektivtrafikken også tirsdag, opplyser Ruter.

Gikk på ski til pasient

Snøfallet får folk til å måtte tenke kreativt. VG skriver om hjemmesykepleier Gunn Marie Fjørtoft (68) som tok skiene fatt da hun skulle ut på hjemmebesøk.

Hun forteller at hun gikk omtrent en mil på ski fra Nøtterøy til Husøy, etter at hun først hadde gått på ski til kontoret.

– Dit jeg kom først holdt jo mannen på å måke snø, så han trodde bare det var en dame fra Husøy som var ute og gikk tur. Han var helt over seg, sier hjemmesykepleieren.