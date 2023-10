Stenger elevchat på grunn av mobbing

Daglig bruker elevene i bergensskolen flere av Googles verktøy til blant annet informasjon, oppgaver og kommunikasjon mellom elever.

Nå ser Bergen kommune store forekomster av digital mobbing gjennom chattetjenesten Google Chat, som er kommunikasjonsformen elevene bruker, helt fra mellomtrinn-nivå til ungdomsskolen.

– Vi får melding om stygge ord, mobbing og trakassering, med den type språkbruk og uthenging som vi ser i verbalspråk i hverdagen. forteller etatsdirektør for skole i Bergen kommune, Frode Nilsen.

– Men dette er noe som foregår gjennom hele ettermiddagen, siden de kan bruke ulike sosiale medier hjemme.

Tar drastiske grep

Kommunen får stadig bekymringsmeldinger fra IKT-tjenestene på skolene, som har mulighet til å bestille utskrift fra elevenes chatterom. Dette er avtalt med elevene da de skrev under på skolens IKT-avtale.



– Vi ser til stadighet at det foregår upassende aktivitet av forskjellig innhold, som trakassering og mobbing av en eller annen karakter. Får vi melding om dette, må vi følge opp.

Skoleetaten i kommunen lager nå en prosedyre for sikker og trygg bruk av chatterommet for elevene, for å gi skolene økt støtte i det forebyggende arbeidet.

– I praksis stenger vi chatten for alle, og så får skolene lokal mulighet til å velge om de vil bruke den.

Rektor: – Tror lite på forbud

– Vi hadde en sak hvor vi oppdaget at det ble skrevet stygge ting, bekrefter rektor Eli Sture Handeland ved Storetveit skole i Bergen til TV 2.

Det har ikke vært snakk om verken «grove personangrep eller trusler», men en sjargong skolen så seg nødt til å snakke om.

Rektoren mener sosiale medier er utfordrende, både for voksne og for barn og unge. Derfor mener hun også at oppførsel på digitale arenaer må være del av skolens ansvar for sosial læring og dannelse.

ILLUSTRASJONSBILDE: Google Chat brukes av elever ved noen skoler. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Når vi oppdager dette, så tar vi det med de det gjelder. Hva som er greit og ikke. Sosiale medier er kommet for å bli, sier rektoren.

Derfor har hun heller ikke stor tro på at riktig løsning er å fjerne chatmuligheten.

– Nå får du min mening og vår skoles mening: Jeg tror lite på forbud og at alt skal stenges, sier hun.

– Hva tenker du om at skoleetaten vurderer å stenge chatten?

– Om noen bestemmer noe, må vi forholde oss til det. Men det er ikke det som er fokus når vi oppdager noe. Det er en mulighet for oss å snakke om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Spesielt når man sitter foran en skjerm, sier Handeland.

I skolen gir tjenesten mulighet til å ha en egen klassechat, elevene kan spørre læreren direkte om ting de lurer på, og lærerne kan selv bruke det i læringsarbeidet.

– Det er et kjapt medium, sier rektoren.

Tjenesten er dessuten låst til kun andre med konto i Bergen kommune. Skolen har også mulighet til å overvåke bruken.

– Finner andre arenaer

Hendelsen Storetveit skole oppdaget på plattformen, sier rektoren var den første de har sett, til tross for at de har hatt systemet over lengre tid.

Rektor Handeland setter det i sammenheng med at de har innført mobilfri skole, og at elevene i skoletiden kun har tilgang til utdelte laptoper som sine digitale verktøy.

MOBILFORBUD: På Storetveit skole i Bergen må mobilene legges vekk, i motsetning til i dette illustrasjonsbildet. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Tidligere har de kunnet være på for eksempel Snap, Instagram og TikTok, lister hun opp.

Selv om Google Chat ikke lenger vil være tilgjengelig for elevene via skolen, tror Nilsen i skoleetaten at barna likevel vil finne andre arenaer der man kan se de samme tendensene.

– Vi vet at ungdommene finner andre arenaer når de er hjemme, så vi stopper ikke dette ved å stoppe eller stenge kanalen.

Etatsdirektøren er klar på at utfordringene skolene står overfor nå, er vanskelige å håndtere. Arenaene dagens unge snakker på, er ikke nødvendigvis de samme som foreldre og lærere er vant til.

STENGER CHAT: Mobbing og trakassering på nett skjer i stadig yngre årsgrupper, forteller direktør for skoleetaten i Bergen, Frode Nilsen. Foto: Trude Haugen/Bergen kommune

– Den digitale brukergruppen har blitt yngre. Også de på barneskolen har dette som en utfordring, i arbeidet med mobbing og trakassering.

– Så er det viktig å jobbe med ungdommer og den oppvoksende slekt. Det er et område der man ikke får naturlig korreksjon fra omgivelsene, som er utfordrende når ungdommer skal sosialiseres.