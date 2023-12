– Stemmen sa at jeg skulle drepes

– Jeg skulle begynne på jobb klokken 14.30. En knapp halvtime tidligere sto jeg på utsiden og tok en røyk, forteller Sunniva Kartveit Losnegård.

Losnegård hadde skiftet til arbeidsuniform før hun skulle starte arbeidsdagen som renholder ved Bergen Legevakt.

Trettiåringen sto på utsiden av legevaktbygget da hun plutselig registrerte en lyshåret kvinne i tyveårene som kom mot henne. I den ene hånden holdt kvinnen en kniv.

Kjørte sigaretten i halsen

– Hun sa ingenting, men hadde et iskaldt og skremmende blikk. Kvinnen så psykotisk ut, forteller Losnegård.

Losnegård forteller at hun sto slik til at hun ikke kunne løpe så lett bort.



– Hun prøvde å knivstikke meg, sa ikke et ord. Det var veldig ekkelt. Jeg husker hvert eneste sekund.

– Hva gjorde du for å forsvare deg da hun angrep?

– Jeg tok tak skulderen hennes og kjørte sigaretten min inn i halsen hennes. Men hun virket helt upåvirket. Hun prøvde å stikke meg mange ganger, men jeg kom meg unna.

POTENSIELT DRAPSVÅPEN: Foldekniven med grønt skaft ble beslaglagt av politiet på Bergen Legevakt. Foto: Politiet

– Måtte drepe noen



Losnegård forteller at kvinnen var treg i bevegelsene, ifølge politiet skal hun ha vært ruset.

– Derfor klarte jeg å holde henne unna. Men jeg skrek og hylte og en mann kom løpende til. Han slo henne med en knyttneve i ansiktet, men hun sto fremdeles oppreist.

Til slutt ble kvinnen overbemannet og senere pågrepet av politiet. I ettertid har Losnegård fått vite at kvinnen i politiavhør fortalte at hun hadde hørt stemmer i hodet sitt.

En stemme hadde sagt at hun måtte drepe noen. Da hun så meg så sa stemmen i hodet hennes at jeg skulle bli drept. Sunniva Losnegård

BLODIG: Politifoto tatt av Sunniva Losnegård på Legevakten kort tid etter hendelsen. Blodet på høyre arm er fra kvinnen som angrep henne med kniv. Foto: Politiet

Etter det TV 2 kjenner til får kvinnen i dag helsehjelp og er underlagt tvungent psykisk helsevern.

Losnegård jobber ikke lenger ved Bergen legevakt.

– Jeg sluttet uken etter at dette skjedde. Siden da har jeg ikke klart å stå i arbeid, forteller Losnegård til TV 2.

Nav avslo

Losnegård mottok etter hendelsen psykisk helsehjelp. Hun slet fra før av med angst, men forteller at situasjonen ble langt verre etter hendelsen.

Losnegård har fått fastslått PTSD i etterkant av knivepisoden og forteller at hun i dag sliter og er anspent og nervøs i hverdagen.

SA NEI: Nav avslo krav om godkjenning av yrkesskade fordi etaten mener at hun ikke utførte arbeidsoppgaver da ulykken skjedde. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Losnegård har fremmet krav overfor Nav om godkjenning av yrkesskade og krever også dekning av utgifter til advokat.

Nav avslo kravet i desember 2021 fordi etaten mener at hun ikke utførte arbeidsoppgaver da ulykken skjedde og at Losnegård sto utenfor arbeidsplassens personalinngang samt at hendelsen fant sted utenfor hennes arbeidstid.

Vant frem i trygderetten

Saken ble så anket inn for Trygderetten, et domstolslignende organ som behandler ankesaker.

Trygderetten slo fast at Losnegård var påført yrkesskade, selv om hendelsen skjedde utenfor arbeidsplassen, 25 minutter før Losnegård skulle starte arbeidsdagen.

Trygderetten mener at ansatte på legevakten som oppholder seg like utenfor bygningen er på tilsvarende måte som inne på legevakten, utsatt for en forhøyet risiko for angrep fra pasienter med psykoser eller psykiske lidelser.

«Det må være avgjørende at hun befant seg i et risikoutsatt området i tilknytning til legevakten, herunder på arbeidsstedets anviste røykeplass», skriver Trygderetten.

Losnegård befant seg på et røykeområde som er rett ved personalinngangen ved legevakten. Personalinngangen befinner seg innenfor en bom som stenger for kjøretøy, men ikke fotgjengere.

Siden Losnegård hadde stemplet inn og skiftet til arbeidsklær, før hun ble angrepet, finner retten også at vilkåret om å være «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» var oppfylt.

Aksepterer ikke dommen

– Protector er underlagt lovpålagt taushetsplikt som forsikringsselskap, og kan derfor ikke kommentere denne konkrete saken utover det som allerede har kommet frem, sier direktør Cathrine Wessel Poulsen i Protector Forsikring AS.

Forsikringsselskapet har ikke akseptert dommen og har avslått kravet om erstatning.

Protector mener Losnegård ikke var yrkesskadedekket da hendelsen skjedde, fordi «hun verken var i arbeid eller på arbeidsstedet i arbeidstiden».

– På generelt grunnlag vil vi imidlertid gjøre oppmerksom på at det er flere kompensasjonsordninger for arbeidstakere som utsettes for en yrkesskade, skriver Wessel Poulsen i epost til TV 2.

AVSLAG: Direktør Cathrine Wessel Poulsen i Protector Forsikring AS. Foto: Protector Forsikring

Hun peker på at dette inkluderer yrkesskadedekning fra NAV etter folketrygdloven og forsikringserstatning fra arbeidsgiverens yrkesskadeforsikring etter yrkesskadeforsikringsloven.

– Disse kompensasjonsordningene er separate og uavhengige av hverandre, og av den grunn følger ikke Protector automatisk Trygderettens avgjørelse, forklarer Wessel Poulsen.

Direktøren peker på at NAV og forsikringsselskapet utfører egne vurderinger, og konkluderer ikke alltid på samme måte.

– Dette gjelder også for denne saken, der Protector har vurdert den annerledes enn Trygderetten, men i samsvar med NAV og NAV Klageinstans.

Trekker frem Nav-skandalen

Advokat Jannicke Keller-Fløystad mener argumentet som Protector kommer med, er syltynt.

– Det er svært sjeldent at forsikringsselskap ikke aksepterer Trygderettens avgjørelse, selv om det er på det rene at forsikringsselskapet ikke er bundet av Trygderettens avgjørelse, sier hun.

– Jeg reagerer på at forsikringsselskapet viser til at NAV og NAV klageinstans og legger til grunn at skaden ikke er en yrkesskade. Det fremstår noe spesielt etter den brede omtalen NAV skandalene har hatt i mediene og hvor en rekke saker ble gjenopptatt i domstolene.

GOD AVGJØRELSE: Advokat Jannicke Keller-Fløystad i Elden Advokatfirmaet mener dommen fra Trygderetten er i tråd med Høyesterettspraksis. Foto: Moment foto for Advokatfirmaet Elden AS

Keller-Fløystad sier at NAV i sine vedtak skrev at de var i tvil da de la til grunn at skaden til Losnegård ikke var en yrkesskade.

– I NAV-skandalen fikk departement og NAV juling fordi de bare hadde oversett de enkeltstående avgjørelsene fra Trygderetten som sa at praksis var ulovlig, avslutter Keller-Fløystad.