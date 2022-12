Steinar (27) bød på drømmehuset – så oppdaget han gigablemmen

Tirsdag morgen 23. november 2021 er Steinar Hagen Nymoen (27) på jobb i Gransherad.

Det er en stor dag for 27-åringen. Han skal nemlig legge inn et bud på drømmehuset i Høybøgata på Notodden.

– Jeg hadde lyst å oppgradere fra leilighet til hus, og hadde vært på visning på dette huset noen dager i forveien, forteller Nymoen.

Men på jobb er det svært travelt, som det jo ofte kan være i jobben som maskinfører for Lidalen Grustak AS.

JOBB: Steinar Hagen Nymoen jobber som maskinfører og har ofte en travel dag på jobben. Det førte til tidenes bomkjøp for 27-åringen. Foto: Privat

Telefonen ringer flere ganger. Det er eiendomsmegleren, som forteller at han må legge inn et bud på huset før budrunden avsluttes.

Med stress og stramt tidsskjema på jobb, er 27-åringen klar for å legge inn et bud på drømmehuset sitt.

– Jeg åpnet Finn-appen på telefonen midt i jobbkaoset og trykket på «Gi bud»-knappen. Her tastet jeg inn 2.250.000 millioner kroner, forteller Nymoen til TV 2.

Feil Finn-annonse

Kort tid etter budet blir lagt inn, ringer samme eiendomsmegler opp og spør hvorfor han ikke har lagt inn et bud på huset i Høybøgata.

– Jeg hadde jo lagt inn et bud på huset, så jeg skjønte ikke helt hva megleren mente, forteller han.

Men det 27-åringen ikke hadde fått med seg var at han hadde åpnet en feil Finn-annonse med en ukjent gateadresse.

– Selvfølgelig blir man litt stresset. Det første jeg gjorde var å kontakte eiendomsmegleren til huset jeg hadde gitt bud på, men som jeg ikke ville ha.

Skambud

Eiendomsmegleren forklarer at budet er bindende – og dermed ikke mulig å trekke tilbake med mindre eierne avslår budet.

NOTODDEN: Dette var oppussingsprosjektet som Steinar Hagen Nymoen endte opp med å gi bud på med en feil. Foto: Privat

Huset hadde ligget ute på Finn i halvannen måned med en prisantydning på 2.750.000 kroner. Nymoen hadde lagt inn et bud på 500.000 kroner under prisantydningen.

– Eierne hadde en halvtime på å avgjøre om de ville godta budet mitt, som egentlig var et skambud. Det var de lengste 30 minuttene i mitt liv, forklarer han.

Så ringer telefonen på nytt.

Dyrt tasteklikk

Uten å ha vært på visning opplever Nymoen sitt dyreste tasteklikk noensinne:

– Jeg fikk beskjed om at jeg var blitt eier av renoveringsprosjektet i Fridtjof Nansens gate 24. Det er ikke så moro å by to millioner på noe du ikke har sett. Jeg gikk faktisk helt i kjelleren.

Nymoen kontakter til og med en advokat, men til ingen nytte.

– Det var ingen vei tilbake, så jeg reiste fra jobb og begynte å lete etter huset jeg nettopp hadde kjøpt. Da ble jeg møtt av en skog og så at huset trengte en skikkelig jobb, forteller han.

NOTODDEN: Huset på Notodden, som 27-åringen la inn bud på, trengte en skikkelig renoveringsjobb. Foto: Privat

– Hadde det ikke vært for venner og familie som stilte opp, hadde jeg nok solgt huset igjen til tross for enorme tapskostnader.

– Kan håpe på selgers godvilje

TV 2 har spurt professor Jan-Ove Færstad for Det juridiske fakultetet ved universitetet i Bergen om hans vurdering av bomkjøpet til Nymoen.

– Jeg kan bare svare på et generelt grunnlag. Men utgangspunktet er: Har man gitt et tilbud om å kjøpe et hus, så binder man tilbudet. Selv om det er feil hus. Det er en stor risiko som man bør være obs på, forteller Færstad.

– Så har man et unntak der det er åpenbart for mottakeren at det er feil i budet, som for eksempel en ekstra null i summen man vil gi.

Han legger til at det også finnes andre unntak, men at Høyesterett i utgangspunktet har lagt listen svært høyt for å trekke tilbake et tilbud.

– Man kan jo selvfølgelig håpe på selgers godvilje.

– Faktisk fornøyd

Det har gått litt over ett år siden Nymoen la inn feil bud på huset i Fridtjof Nansens gate – én kilometer unna det originale drømmehuset i Høybøgata.

TOTALRENOVERT: Renoveringsprosjektet på 214 kvadratmeter har fått seg en stor oppussingsrunde. Foto: Privat

Maskinføreren overtok boligen i februar og har sammen med venner og familie gjort en stor jobb med å renovere huset på ti måneder.

– Huset har fått nye vinduer, drenering, etterisolering, nytt elektrisk, rør, nytt kjøkken og nytt bad.

Når TV 2 prater med Nymoen, har han allerede bodd i boligen i én uke. Til tross for tidenes bomkjøp, ser maskinføreren lyst på kjøpet i ettertid.

OPPUSSING: Steinar Hagen Nymoen forteller at store deler av første etasje er ferdig oppusset. Foto: Privat

– Jeg skulle jo ønske det aldri skjedde, men i ettertid er jeg faktisk veldig fornøyd med huset. Beliggenheten er fin og jeg har veldig fin utsikt, sier han.

– Det er fortsatt en del igjen å fikse med boligen, men nå er jeg i gang med å flytte inn. Det kom mye godt av det til slutt.