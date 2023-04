Stein så nabohytta bli til pinneved

Det går stadig nye skred i Troms og Finnmark. Stein Eriksen ble vitne til at nabohytta ble slukt av snømassene.

TATT AV SNØSKRED: En hytte i Stranddalen i Nordkapp kommune i Finnmark ble lørdag tatt av et snøskred. Foto: Stein Eriksen

Situasjonen er fortsatt alvorlig i forbindelse med den store skredfaren i Troms og Finnmark.

De mange snøskredene som har gått i landsdelen de siste to dagene har allerede fått katastrofale konsekvenser.

Lørdag meldes det fortsatt om nye skred. I Stranddalen ved Repvåg i Finnmark har en hytte blitt tatt av snømassene.

Det ble hyttenabo Stein Eriksen vitne til. Han sier til TV 2 at det er skummelt når slikt skjer.

– Man blir jo helt forferdet av det, og du lurer med en gang på om det er folk der.

FLERE SKRED: Stein Eriksen observerte at det hadde gått flere skred i området da han så opp i fjellsidene etter at et skred tok nabohytta. Foto: Stein Eriksen

Ble skeptisk

Eriksen ringte umiddelbart til politiet, som begynte å spore opp hytteeieren.

– De fikk tak i ham rimelig fort og ga meg beskjed om at han ikke var der. Da ble jeg beroliget.

Det er ikke vanlig at det går snøskred i området, ifølge Eriksen. Derfor var han ikke nervøs for at det skulle skje lørdag.

– Når det går ras der det ikke har pleid å gå ras før, blir man jo litt skeptisk.

Lokalbefolkningen i sorg: – Ufattelig stor tragedie

Uvær skaper trøbbel

Skredet har ført til at tre hytter i Stranddalen er evakuert, ifølge Nordkapp kommune. Resten av hyttene er foreløpig tomme.

Eriksen sier han nå på et trygt sted og at det går greit.

– Det har vært veldig bra oppfølging fra kommunen, og de evakuerte alle sammen som var i faresonen raskt.

Dårlig vær skaper imidlertid fortsatt trøbbel for evakueringen ettersom E69 er stengt.

– Alle veier er stengt så evakueringen helt fullført enda, men veien skal brøytes slik at vi kommer oss til Honningsvåg.