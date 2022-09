Stein Erik Hagen (66) avslører ny kjæreste

NY KJÆRESTE: Stein Erik Hagen (66) bekrefter at han er i et nytt forhold. Foto: Erik Edland / TV 2

Det melder Se og Hør.

Hagen bekrefter at de to har bodd sammen i to år, og sier han er svært tilfreds med privatlivet om dagen.

At den nye kjæresten er 33 år yngre, mener han er uviktig.

– Hvis Bendik er moden for alderen, er jeg ung for min alder. Da blir ikke avstanden så stor, uttaler han til bladet.

Det var i 2015 Hagen delte at han var homofil, etter å ha vært i to ekteskap med kvinner. Dagligvaremilliardæren fortalte i et Skavlan-intervju at han først i godt voksen alder hadde innsett at han var homofil.

Hagen ble igjen singel i fjor, etter at han i 2019 ble sammen med Nicolay Andreas Herud (33).