Stayclassy: – Kan drite meg ut støtt og stadig

Torsdag kveld opprettet Stayclassy-gründer Thomas Holstad en spleis for seg selv. Han håpet på å samle inn en halv million kroner til en ny start.

Det gikk ikke lang tid før Sparebank 1 satte en stopper for planene til Holdstad. Fredag morgen ble spleisen slettet.

– Grunnen til at vi slettet spleisen var en totalvurdering basert på vilkårene våre. Vi ønsker ikke en sånn type innsamling på Spleis, sier pressevakt Tone Mesna i Sparebank 1.

INNSAMLINGEN: Denne spleisen la Thomas Holdstad ut torsdag kveld. Foto: TV 2 /Skjermdump Spleis

I løpet av natten ble det samlet inn 8598 kroner. Ifølge Mesna blir pengene tilbakebetalt til giverne.

Holdstad reagerer på beslutningen.

– Jeg mener ingen retningslinjer er brutt. Det er trist for alle som ville støtte meg. Jeg mener dette er som å sparke en mann som allerede ligger nede, sier han til TV 2.

Kunne få tilsendt takkebrev

Ifølge Holdstad var det følgerne hans som oppfordret han til å opprette en spleis.

– De ønsket meg lykke til med nye prosjekter.

Gründeren vil ikke røpe fremtidsplanene, men sier pengemålet skulle gå til «gode formål».

– Jeg liker å holde kortene tett til brystet. Men pengene skulle brukes til å skape spennende produkter og arbeidsplasser, sier han.

Holdstad forteller at ingen av de nye planene vil få konsekvenser for Stayclassy, som blant annet selger elsparkesykler.

STENGT: Stayclassy-butikken i Sandvika i Bærum har stengt dørene. De solgte elsparkesykler. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Inne på spleisen kunne man også velge å kjøpe et personlig signert takkebrev fra Holdstad for 1500 kroner.

– Det er koselig å kunne vise min takknemlighet, sier han.

Fikk saftig bot

I det siste har det stormet rundt selskapet til Holstad. I forrige uke stengte butikkene dørene. Nettsiden ble også midlertidig stengt.

I fjor varslet Forbrukertilsynet en saftig bot til selskapet.

Tilsynet varslet at Holstad måtte betale 400.000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring. I tillegg fikk selskapet et gebyr på 1,5 millioner kroner.

I HARDT VÆR: Forbrukerrådet mottok rundt 250 henvendelser om Stayclassy i 2022. I 2021 kom det inn nesten 200 henvendelser. Foto: Christian Roth Christensen /TV 2

Holdstad mener tanken med spleisen ikke har noe med Stayclassy å gjøre.

– Jeg venter på en avgjørelse fra Forbrukertilsynet, der jeg håper at de renvasker meg totalt og legger saken vekk, sier han til TV 2.

Tar selvkritikk

Holdstad og Stayclassy har blitt omtalt i flere ulike klagesaker i media.

– Det har vært mye negativ omtale, og det er ingen tvil om at det er vanskelig for oss og det har ikke vært enkel å navigere selskapet.

– Tar du selvkritikk?

– Det er masse vi kan ta selvkritikk på. Vi kunne utvilsomt ha gjort en bedre jobb, sier Holdstad.

Han legger til:

– Jeg kan drite meg ut støtt og stadig. Hvis noe går galt en plass, har jeg stort ønske om å rette opp og beklage, sier han.

Selv om det har stormet rundt Stayclassy-gründeren, sier han at han også har fått mye støtte.

– Jeg setter stor pris på det overveldende engasjementet. Det er mye positivt, sier han.