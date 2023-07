Statsråders barn får bo i pendlerbolig under studier

I august i fjor henvendte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) seg til Statsministerens kontor, SMK, med spørsmål om hans sønn kunne bo hos ham i stortingsleiligheten mens han studerte i Oslo fra september.

SMK hadde ingen innsigelser mot dette, men påpekte at Aasland måtte kontakte skattemyndighetene for å avklare om dette ville utløse fordelsbeskatning, enten for statsråden eller sønnen. Og Aasland ble bedt om å rapportere tilbake dersom dette var tilfelle.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) søkte om tilsvarende for sin datter i begynnelsen av mars i år, og fikk samme svar.

«Når .... (ditt barn) bor i pendlerleiligheten sammen med deg, kan det bety at du eller din sønn har fått en skattbar fordel, siden dere ikke betaler for leiligheten. Vi ber dere begge ta kontakt med skattemyndigheten og forklare situasjonen. Skatteetaten kan veilede om noen av dere har fått en skattbar fordel og om dette må innrapporteres til skattemyndigheten. Hvis det er en skattbar fordel for deg, ber vi om at du gir beskjed til oss. »



Vanskelig å få svar

Begge de to statsrådene forteller at det ikke har vært lett å få svar fra skattemyndighetene om hvilke regler som gjelder.

– Jeg er ikke kjent med at man må betale ekstra skatt til staten for å ha egne barn boende i eget hus. Etter avklaringen fra SMK har jeg gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med skattemyndighetene for å få avklart spørsmålet. Jeg har ikke fått svar. Men jeg jobber med saken, sier Borten Moe til TV 2.

IKKE FÅTT SVAR: – Jeg er ikke kjent med at man må betale ekstra skatt til staten for å ha egne barn boende i eget hus, sier Ola Borten Moe. Han har foreløpig ikke fått svar fra skattemyndighetene på spørsmålet om eventuelle fordelsbeskatning for barn som bor i regjeringens pendlerboliger. Men han jobber med saken. Foto: Frode Sunde/TV 2

Han forklarer at han spurte SMK om dette i forbindelse med at et av hans to barn planlegger å studere i Oslo fra høsten.

– Da jeg verken har fått svar eller har hatt egne barn boende hos meg i Oslo, har jeg heller ikke rapportert noe til SMK. Om jeg skulle være så heldig å få bo sammen med egne barn i Oslo, og det viser seg at jeg må betale for det, vil det selvsagt rapporteres både til SMK og på ligningen min på vanlig vis for 2023, sier Borten Moe.



Slapp ekstraskatt

Terje Aaslands sønn har bodd i Aaslands pendlerleilighet fra september 2022 til mars i år. Aasland sier han forsøkte å kontakte skattemyndighetene i fjor høst, og lette etter steder på nettet, uten å lykkes i første omgang.

– Pendlerleilighetene for stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen har jo vært et mye omtalt tema i det siste, så jeg var opptatt av å gjøre ting korrekt. Beklageligvis gjorde jeg ikke mer med saken i fjor, men nå har jeg vært i kontakt med skattemyndighetene sentralt, og fått avklart av min sønn kan bo i pendlerleiligheten sammen med meg uten at det utløser krav om ekstra beskatning for noen av oss, sier Aasland til TV 2.

Han sier at denne avklaringen kom i forrige uke, og at sønnen nå har avsluttet studiene i Oslo, og har flyttet hjem til familiens bolig i Skien.

TV 2 har søkt innsyn i forhold rundt pendlerboliger for samtlige statsråder. Bare Aasland og Borten Moe har søkt om å ha egne barn boende under studier i Oslo.