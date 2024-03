Statsråden om eggmangel: – Tyder på hamstring

Landbruksministeren regner med at det kommer nye leveranser med egg ut i butikkhyllene igjen lørdag, men skal selv på påskeeggjakt for å sjekke.



Landbruks- og matministeren har sikret seg 10–15 egg som i skrivende stund står i kjøleskapet, men etter en vaffelfrokost langfredag skal han ut på jakt etter mer egg på påskeaften.

– Hønene legger egg selv om det er helligdager. Jeg regner med at en klarer å få de eggene ut i butikken, sier Geir Pollestad (Sp) til TV 2 om lørdagens eggforsyning i butikkene.



Kjøpt litt «eggstra»



For det har vært mangel på egg i mange butikkhyller før påskehelgen.

Pollestad peker på flere forklaringer på de tomme hyllene, men mener hamstring kan være en årsak.

– Litt for mange har kjøpt litt for mange egg. Da har det blitt tomt i enkelte butikker, sier statsråden.

TOMT: Slik så det ut på Kiwi på Tøyen uka før påske. Foto: Amalie Nygård Jakobsen/ TV 2

Landbruksministeren fikk tidligere i år en forsikring fra markedsregulator Nortura om at hvis det ikke ble hamstret, så ville det være nok egg i butikkene til påske.

– Mye tyder på at i enkelte deler av landet så har det vært hamstring, og dermed tomme hyller, sier Pollestad.

Han kommer nå med en klar oppfordring til de som har tatt med seg en kartong mer enn de trenger.

– Noen har åpenbart kjøpt litt ekstra, og da er jeg opptatt av å si at de må spise dem også, og ikke kaste dem selv om de går ut på dato.

Priskrig

Så hvorfor skal noen ha kjøpt mer enn de trenger?

– Den sikreste måten å få tomme hyller på er tre-fire medieoppslag om at det kan bli tomt. Det så vi under pandemien når det gjaldt doruller. Det ser vi med egg denne påsken, sier Pollestad.

– Det er mediene sin skyld?

– Jeg skal ikke legge skylden på noen. Jeg skylder ikke på hønene. Jeg skylder ikke på Nortura. Jeg skylder heller ikke på TV 2, eller forbrukerne, understreker statsråden.

SKYLDER IKKE PÅ HØNENE: Landbruksminister Geir Pollestad (Sp). Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han tror samtidig at oppslagene sammen med påsketilbud og priskrig mellom butikkjedene kan ha påvirket forbrukerne.

– Her har en gjort omvendt av det markedsøkonomien tilsier og kjørt kampanje på pris i en situasjon med knapphet, og da er det vanskelig å forsyne etterspørselen som kommer når prisene blir skrudd ned, sier landbruksministeren.



Den forklaringen liker Coop dårlig.

– Det er ikke kundene sin skyld at det er mangel på egg, og det er ikke kjedenes lave priser som har skyld i tomme hyller. Å peke i den retning er ansvarsfraskrivelse, sier kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop.

Han mener at det helt siden mai i fjor har vært leveringsproblemer for egg til butikk.

MENER DET HASTER: Kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop viser til at det er et politisk ansvar å sørge for at landbrukspolitikken fungere. Foto: Espen Solli/Coop.

– Det er et politisk ansvar å sørge for at landbrukspolitikken fungerer, og at vi har tilgang på nok norske varer. Her må man snarest se på hvordan dagens ordninger kan forbedres, så vi unngår liknende situasjoner i fremtiden, sier Kristiansen.

– En mager trøst

Da eggmangel kom på dagsorden i februar, var grepet Pollestad presenterte å oppretthold tollfritak på import av egg for at matvareindustrien skulle kunne bruke europeiske egg til deler av sin produksjon.

– Det ser jo ikke ut som at det grepet har fungert om vi ser i butikkhyllene?

– Det er alltid slik at det kunne vært verre. Det er kanskje en mager trøst, men vi gjorde det vi kunne.

Landbruksministeren varsler også at de skal gjennomgå regelverket for å sikre at det ikke blir en for stor skjevfordeling mellom forsyningen av norske egg til industrien opp mot forbrukeren, i framtiden.

– Vi skal knuse noen egg, og se om vi finner et Columbi egg som løser dette, sier Pollestad til TV 2, og utdyper:

– Vi ser nå på om systemet for fordeling av egg, når det er knapphet, mellom forbrukere og industri er rett – og om regelverket er rett.

Han er tydelig på at det er bra at industrien bruker norske egg.

HANDLET I SVERIGE: TV 2 kunne skjærtorsdag observere at flere nordmenn valgt å kjøpe egg i Strømstad. Butikksjefen for Maximat Nordby kunne fortelle at salget hadde mangedoblet seg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Problemet er når de veksler mellom å bruke norske egg og importerte egg. Da blir det veldig svingninger, og det slår ut på muligheten til å forsyne det norske markedet med egg.

Landbruksministeren er opptatt av at vi skal ha norske, salmonellafrie egg i majonesen.

– Men vi må også ha nok egg i butikken for å opprettholde tilliten til norsk landbruk, sier Pollestad.