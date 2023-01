Statsråden holdt på å dø på sjøen: – Det var mitt livs kamp

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Ett feilgrep gjorde at ministeren ble dratt ut av båten og ned mot havets dyp.

I løpet av de siste fem årene har 39 mennesker omkommet mens de har jobbet på sjøen. Dette gjør næringen til én av de farligste vi har i landet.

– Ett liv tapt på havet er ett for mye. Vi kan ikke akseptere det gamle ordtaket «havet gir og havet tar», sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (56).

Derfor har regjeringen vedtatt en nullvisjon for alle som har havet som arbeidsplass, og jobber med tiltak for en handlingsplan.

– Det omkommer ti ganger så mange i denne næringen i forhold til andre yrker, når man ser på antallet som jobber i næringen, sier han.

Holdt på å dø på sjøen

Skjæran har selv mye erfaring ute på sjøen. Som tidligere gårdbruker i hjemkommunen Lurøy i Nordland, jobbet han for bønder på både fastlandet og ute på øyene på Helgeland.

NÆR DØDEN: Skjæran opplevde alle båtfolk sitt største mareritt på sjøen. Foto: God morgen Norge

Da han en mai-morgen for 25 år siden skulle ta morgenstellet hos en bonde på én av de ytterste øyene, ble det en skjebnesvanger morgen.

– Klokken var seks om morgenen og jeg kjørte min 14 fot aluminiumsbåt. Det var fint vær og litt vind, så sjøen gikk akkurat i hvitt, minnes Skjæran.

Da han hadde kjørt ut til det lokalbefolkningen i Lurøy kaller «Hurtigrute-leia», hørte havministeren et plutselig brøl.

– Jeg så motoren hoppe av båten i 20 knop, forteller han.

BÅTVANT: Bildet er tatt året før hendelsen. Skjæran satte alltid redningsvest på barna, men ikke seg selv før påbudet kom. Foto: Privat

Selv om Skjæran var båtvant, hadde han gjort et stort feilgrep denne maimorgenen:

– Jeg hadde plassert den ene foten i en kveil på bensinslangen som går til motoren. Da motoren hoppet av, strammet slangen seg rundt foten min og dro meg ut på havet, skildrer fiskeri- og havministeren.

Ministeren var «låst fast» i slangen med foten og ble dratt ned mot havdypet.

– Jeg holdt på å drukne, sier Skjæran, som etter hvert ble tom for luft.

Kjempet sin livs kamp på havet

Heldigvis slapp motoren slangen og nordlendingen kunne starte kampen om å overleve alene på havet – uten redningsvest, som ikke var påbudt å bruke den gang.

– Kulturen var sånn at da man reiste på havet, satte man redningsvest på ungene og ikke seg selv, forteller ministeren og understreker at han bruker redningsvest nå og at det er påbudt.

Uten redningsvest måtte Skjæran kjempe hardere og svømme raskt for å nå igjen aluminiumsbåten, som drev unna med vinden på det åpne havet – langt unna land.

– Det var min livs kamp. Jeg merket underveis at jeg ble varm, det brant i kroppen, jeg ble trøtt og holdt på å sovne. Da forstod jeg hva som holdt på å skje. Jeg visste jeg ikke kunne blunke for lenge om gangen, forteller ministeren.

Nordlendingen var det han beskriver som altfor lenge på havet og ble svært nedkjølt etter hvert som minuttene gikk.

Til slutt nådde Skjæran båten, som han måtte ro, da motoren lå på havets dyp. Når han omsider kom i land, fikk han seg en stor overraskelse:

– Jeg trodde jeg hadde rodd meg varm, men da jeg kom i land og skulle gå ut av båten, kjente jeg ikke beina mine.

Dermed måtte han krype fra båten og til veien, der en nabo tilfeldig kjørte forbi og fikk han trygt hjem.