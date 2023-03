Statsråden beklaget: – Gir ikke oss mer vinterbeite

STEG I RIKTIG RETNING: Sissel Stormo Holtan kaller statsrådens beklagelse et steg i riktig retning. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Torsdag beklaget olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) overfor reindriftssamene på Fosen, etter dagevis med demonstrasjoner mot de ulovlige vindturbinene.

Sissel Stormo Holtan har kjempet mot planene om gigantiske vindkraftanlegg i fjellene på Fosen i Trøndelag i over 20 år.

Hun fikk høre unnskyldningen på et møte før pressekonferansen, og kaller den et steg i riktig retning.

– Men jeg ga beskjed om at det ikke bør være et forsøk på å kjøpe seg mer tid, sier Holtan til TV 2.

– Gir ikke oss noe mer vinterbeite

Holtan er tydelig på at beklagelsen skyldes aktivistene som har aksjonert utenfor ulike departementer den siste tiden.

– Kravet deres var ikke en beklagelse, men at turbinene må ned. Å si beklager gir ikke oss noe mer vinterbeite. Men det er på grunn av aktivistene at vi har fått beklagelsen, så all ære til dem, sier Holtan.

– Opplevde du unnskyldningen som ektefølt?

– Jeg håper i hvert fall at den var det. Det kom litt brått på, så jeg ble litt overrasket. Men noen beklagelse for at de har dummet seg ut, er det ikke.

Nå håper Holtan på umiddelbar handling fra regjeringen.

– De kan starte med en utredning på hvor mye det vil koste å avvikle vindturbinene. Det klarer de uten vår hjelp, og jeg synes de bør gjøre det, for nå florerer det mye tall, sier hun.

Jubel og klemmer

Ved Olje- og energidepartementet sitter unge samer og andre demonstranter i klynger og følger pressekonferansen på mobiler.

FØLGER MED: Demonstrantene fikk med seg pressekonferansen på mobilen. Foto: TV 2

Idet Terje Aasland sier at han beklaget på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen, bryter de ut i en kort jubel.

Aksjonistene smiler og klemmer hverandre anerkjennende, før de igjen faller til ro for å se resten av pressekonferansen.

– Skjærer i hjertet

– Jeg synes det var på tide med en ordentlig unnskyldning, men det skulle kommet lenge før, sier Anne Maya (20), som er blant aksjonistene.

Hun opplever at regjeringen ønsker å komme med en løsning, men etterlyser mer handling.

– Vi får ikke vite når eller hvordan, så det var litt lite konkret, sier hun.

LITE KONKRET: Anne Maya kaller beklagelsen lite konkret. Foto: TV 2

Maya planlegger å delta på demonstrasjonen foran Stortinget fredag formiddag.

– Vi er også reindriftsamer. At Fosen-samene ikke får respekten de fortjener skjærer i hjertet. Derfor støtter vi så godt vi kan.

Beklaget

– Reindriftssamene på Fosen har over tid stått i en utfordrende og krevende situasjon. Det er jeg lei meg for, sa Aasland på pressekonferansen etter et møte med sametingspresident Silje Karine Muotka.

Før møtet med sametingspresidenten, møtte Aasland og landbruksminister Sandra Borch (Sp) representanter for reindriftssamene på Fosen.

– I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen, for at konsesjonsvedtaket innebærer et brudd på menneskerettighetene, sier han.

BEKLAGET: Olje- og energiminister Terje Aasland beklaget overfor reindriftssamene på Fosen. Foto: Erik Edland / TV 2

Forventet beklagelse

Sametingspresident Silje Karine Muotka har flere ganger gjort det klart at hun forventer en beklagelse fra regjeringen, samtidig som hun forventer en erkjennelse om at det pågår et menneskerettighetsbrudd overfor reindriftssamene på Fosen.

– Det har skjedd. Det mener jeg er avgjørende for at vi skal kunne komme videre, sier Muotka under pressekonferansen.

Hun forteller at saken fortsatt er krevende, og at hun etterlyser en løsning.

– Målet mitt er det samme som før, at menneskerettighetsbruddet skal opphøre og skaden skal repareres. Reindrift og vindkraft på Fosen kan ikke sameksistere i den formen vi har nå, sier hun.

AVGJØRENDE: Sametingspresident Silje Karine Muotka mener beklagelsen er avgjørende for saken videre. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det viktige for meg er at vi kommer til en løsning som står seg og at menneskerettighetsbruddet opphører.

– Fint å høre litt ydmykhet

Sofie Marhaug, miljøpolitisk talsperson for Rødt, mener beklagelsen skjer på høy tid.

– Staten har endelig innsett at de står ansvarlig for et menneskerettighetsbrudd. Nå må de raskt og effektivt stanse det, sier Marhaug.

Hun mener neste naturlige skritt er å rive turbinene fullstendig.

– Arrogansen fra regjeringen så langt har sabotert prosessen. Det er fint å høre litt ydmykhet nå, sier Marhaug.