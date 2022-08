Statsministerens kontor bestrider deler av Skattetatens skattekrav

Skatteetaten tolker loven for strengt i noen av sakene om pendlerbolig til politikere, mener Statsministerens kontor. De avviser dermed delvis et skattekrav.

Eksteriør av Statsministerens kontor (som ligger i de to øverste etasjene i glassbygget) og del av Forsvarsdepartement i Glacisgata 1. Foto: Berit Roald / NTB

– Slik Statsministerens kontor (SMK) forstår loven, skal politikere verken tjene eller tape på å måtte pendle for å ha verv i regjeringsapparatet. SMK mener Skatteetaten i noen tilfeller tolker loven for strengt, slik at en rekke politikere i realiteten taper penger på å være pendlere, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor i en pressemelding.

Mandag svarte SMK på et varsel om krav fra Skatteetaten om å betale mer i arbeidsgiveravgift.

Bakgrunnen er at etaten mener at 17 politikere i regjeringsapparatet har skattet feil på sine pendlerboliger. Dette får også konsekvenser for arbeidsgiveravgiften.

Reagerer

SMK skriver at de reagerer på at Skatteetaten i sitt forhåndsvarsel tolker loven strengere enn i den veiledningen etaten tidligere har gitt til SMK og enkeltpolitikere.

– Både SMK og enkeltpolitikere må kunne stole på veiledningen de får fra Skatteetaten. SMK reagerer derfor i svarbrevet på at Skatteetaten har endret sin tolkning, noe som har gjort at pendlersituasjonen kan føre til store og uforutsette skatteutgifter for enkelte politikere, sier Hjukse.

Totalt har Skatteetaten sendt varsel om ekstra skattekrav til i alt 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere som har hatt pendlerboliger uten å skatte nok.

Skal vurderes

Både Stortinget og SMK hadde frist til mandag å svare på kravene som omhandlet arbeidsgiveravgiften. Også Stortinget bestrider kravet knyttet til arbeidsgiveravgiften.

Tolkningen av skattereglene får betydning både for enkeltpolitikerne og hva arbeidsgiveren skal betale i avgift.

Skatteetaten varsler at de nå skal gå gjennom svarene de har fått.

– Reglene om skatt på pendlerbolig er like for alle og vårt ansvar er å likebehandle alle skattepliktige og sikre at skatte- og avgiftsforhold blir riktige, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.