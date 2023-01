Statsforvalteren starter tilsyn i fire saker mot psykiater etter Rød-Larsens varsel

OSLO/KØBENHAVN (TV 2): Statsforvalteren starter en tilsynsfaglig vurdering av en psykiater i fire ulike saker. Det skjer etter påstandene fra forfatter Hilde Rød-Larsen om at psykiateren misbrukte legerollen sin for å ha sex med henne i 1999 og 2000.

LETTET: Forfatter Hilde Rød-Larsen er lettet over at hennes metoo-varsel mot en psykiater blir tilsynssak. Foto: Santiago Vergara S./TV 2

Vurderingen skal avgjøre om psykiateren har brutt helselovgivningen.

Hilde Rød-Larsen (49) overleverte personlig et skriftlig varsel mot psykiateren til Statsforvalteren i Oslo og Viken 7. desember i fjor.

Ifølge Rød-Larsen inviterte psykiateren henne til å ha sex på terapidivanen på behandlingsrommet, på et tidspunkt da hun var syk.

Statsforvalteren bekrefter at flere har varslet mot psykiateren.

– Vi har gjennomgått opplysningene vi i desember mottok om en psykiater og finner at de gir grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging. Det betyr at vi har funnet grunn til å undersøke forholdene nærmere. Opplysningene inneholder påstander om mangelfull behandling og privatisering av relasjonen mellom pasient og behandler, heter det i en pressemelding fra Statsforvalteren.

Rød-Larsen er glad for at sakene følges opp.

– Det er en lettelse, men ikke en overraskelse, at myndighetene har besluttet seg for å granske psykiateren i forbindelse med varselet mitt og de andre varslene som har kommet inn i kjølvannet av det. Samtidig føler jeg, som den første varsleren, på et ansvar overfor de andre ofrene, sier Rød-Larsen til TV 2.

Psykiaterens advokat er ikke overrasket over at det startes tilsynssak.

– På bakgrunn av Rød Larsens narrativ er det ikke uventet at Statsforvalteren foretar en tilsyns faglig vurdering av saken, men påstanden hennes blir ikke riktigere av den grunn. Det er meget viktig å understreke at Statsforvalteren med dette på ingen måte har konkludert i saken. Relasjonen har aldri hatt noe med psykiaterens arbeid eller rød Larsens helse og gjøre, sier psykiaterens advokat Halvard Helle til TV 2.

Tidligere klagesak

Tre andre saker inngår i tilsynssaken, får TV 2 opplyst fra flere kilder. TV 2 kjenner til to av dem gjennom innsyn i tidligere klagesaker.

Den mest alvorlige er en klagesak fra 2003 med påstander om krenkende opptreden mot en mindreårig som var i terapi hos psykiateren tidlig på 2000-tallet.

Helsetilsynet konkluderte i 2004 med at psykiateren ikke hadde handlet i strid med faglig forsvarlighet i helsepersonelloven eller brutt helselovgivningen.

– Den aktuelle saken ble grundig behandlet for over 20 år siden og avsluttet uten at det ble reist kritikk mot psykiateren. Det var heller ikke noe grunnlag for å kritisere ham, og jeg ser ingen grunn til at konklusjonen skal bli annerledes i dag, sier Helle.

De to andre sakene er etter det TV 2 erfarer klager på dårlig og lite forutsigbar behandling hos psykiateren.

– Vi har mottatt flere henvendelser om den samme psykiateren. Vi har derfor også sendt separate brev. Videre saksgang vil avhenge av hvordan vi konkret vurderer opplysningene i saken. I hvilken grad vi vil se henvendelsene i sammenheng vil også bero på en konkret vurdering, heter det i pressemeldingen.

Assisterende avdelingsdirektør i helseavdelingen, Thea Marie Lindquist Belseth opplyser til TV 2 at det ikke blir gitt noen kommentar til saken før tilsynet er avsluttet.

Skrev metoo-roman

Bakgrunnen for tilsynssaken er at Rød-Larsen i intervjuer har fortalt at hennes roman «Diamantkvelder» om en kvinne i et «metoo-forhold», er bygget på egne erfaringer.

Fakta: #metoo Metoo, startet som en kampanje i sosiale medier i oktober 2017 med at kvinner delte historier om overgrep og seksuell trakassering og brukte emneknaggen #metoo. Kampanjen spredte seg raskt, i et samspill mellom millioner av enkeltpersoner som delte historier i sosiale medier og journalister som dekket kampanjen i redaksjonelle medier, og fikk etter hvert preg av å være en global bevegelse. Hovedfokuset i #metoo-kampanjen var seksuell trakassering fra overordnede i arbeidslivet og fra andre med lignende maktposisjoner. Som følge av delinger og varslingssaker måtte en rekke profilerte mannlige skuespillere, produsenter, næringslivsledere og politikere trekke seg fra sine jobber og verv. Flere profesjoner laget egne aksjoner, som skuespillernes #stilleføropptak og restaurantbransjens #notonthemenu. #metoo-kampanjen anses å ha bidratt til lavere terskel for å si fra om seksuell trakassering, og til at det slås hardere ned på seksuell trakassering i arbeidslivet. Mer generelt kan #metoo ha ført til en kulturell normendring i hvordan man ser på uønsket seksuell oppmerksomhet, ikke minst i relasjoner med skjev maktfordeling. Kilde: Store Norske Leksikon

Forfatteren er datter av diplomat og tidligere Ap-topp Terje Rød-Larsen og oversetter Merete Alfsen. Hun møtte psykiateren i et familieselskap for over 20 år siden.

Han skal ha sagt at han kunne se at hun var syk. Ifølge Rød-Larsen sendte han henne faglitteratur, som han selv hadde skrevet om spisevegring, noen dager senere.

Rød-Larsen anklager psykiateren for å ha misbrukt legerollen og sin kunnskap om sykdommen til å få sex med henne. Dette skal ha skjedd i en periode fra april 1999 til februar 2000, da hun var syk.

Hun har forklart at hun gjennom arbeidet med boken kom fram til en erkjennelse om at hun var et offer for metoo.

Psykiateren har via sin advokat Halvard Helle avvist påstandene om at det var et metoo-forhold. Advokaten viser til at Rød-Larsen ikke var hans pasient da de hadde sex på hans kontor. Han påstår videre at han ikke kjente til at hun var syk.

Det har ikke vært mulig å få svar direkte fra psykiateren.

– Han skal svare på disse anklagene til Helsetilsynet, men det ligger i det jeg har sagt at vi avviser et narrativ som går ut på at det skal være misbruk av en yrkesrolle eller noe slike ting. Det er en privat relasjon som ikke har noe med hans rolle og yrkesutøvelse og gjøre, uttalte Helle til TV 2 da det ble klart at påstandene ble en sak for tilsynsmyndighetene.

Direktøren i Helsetilsynet grep inn

Saken utløste en omfattende debatt i fagmiljøet om grenseoverskridende opptreden fra psykiatere og psykologer, både i og utenfor terapirommet.

Direktøren i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andersen grep 5. desember inn og opplyste at påstandene fra Rød-Larsen om overgrep ville bli undersøkt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken startet deretter arbeidet med å undersøke om det skulle foretas en såkalt tilsynsfaglig vurdering. Det vil si om psykiateren har handlet i strid med reglene for helsepersonell, og brutt helselovgivningen.

Etter det TV2 erfarer ble de involverte i saken orientert av Statsforvalteren mandag morgen. De fikk informasjon om videre arbeid i saken, før offentliggjøringen av at det blir startet en tilsynssak mot psykiateren.

Undersøker påstander om krenkelse av mindreårig

TV 2 kjenner til at helseavdelingen hos Statsforvalteren har hatt flere samtaler med involverte i klagesaken opprettet tidlig på 2000-tallet mot psykiateren. Samtalene ble gjennomført etter at Rød-Larsen varslet mot psykiateren.

Psykiateren reagerte den gang sterkt på klagen, og påstod i en uttalelse at« intensjonen åpenbart synes å skulle være å etterlate et inntrykk av grenseløs adferd fra min side», noe han beskrev som krenkende.

Det var Helsetilsynet i Oslo og Akershus som behandlet klagen fra pårørende til en mindreårig pasient.

Psykiateren skal ha veid datteren fire ganger i løpet av behandlingstiden. Hun opplevde måten veiingen skjedd på som krenkende, ifølge klagesaken TV 2 har fått innsyn i. Dokumentene er delvis sladdet av hensyn til personvernet.

– Grove påstander

I 2004 kommenterte psykiateren nye, alvorlige påstander i saken om kroppslig kontakt med den mindreårige pasienten. De påståtte situasjonene er beskrevet i journalnotater fra en barne- og ungdomspsykiatri-institusjon, der jenta gikk i terapi etter at klagesaken ble opprettet.

Dersom situasjonene hadde funnet sted har «De handlet i strid med kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven» fastslo Helsetilsynet i sin vurdering.

«Dette er skremmende lesning, med nye, meget grove og løgnaktige påstander om hva jeg skal ha foretatt meg overfor min tidligere pasient (...) Ingen av to påståtte situasjoner har overhodet funnet sted,»» uttalte han i et skriftlig svar.

I 2004 ba psykiateren om et møte med Helsetilsynet, der han framholdt at anklagene mot ham var løgn.

Helsetilsynet konkluderte med at det ikke var overveiende sannsynlig at de påståtte situasjonene hadde funnet sted.

Det ble lagt vekt på at psykiateren hadde behandlet rundt 1000 pasienter og at dette var den første klagen på hans legevirksomhet.

Ga gaver

I klagen fra foreldrene blir det reagert på at psykiateren ga jenta gaver, men Helsetilsynet kom fram til at han ikke hadde handlet i strid med forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus fastslo at ord stod mot ord i saken men valgte å tro på psykiateren og konkluderte med at mannen ikke hadde handlet i strid med myndighetskravene i helselovginingen.

Psykiaterens advokat Halvard Helle mener altså at det ikke er grunn til å tro at konklusjonen blir en annen 20 år senere.

Klage på manglende rammer i behandlingen

Det foreligger også en klage fra en pasient i 2019 på manglende forutsigbarhet og dårlig behandling hos psykiateren, får TV 2 opplyst.

Kvinnen klagde på at terapitimer ble avlyst på kort varsel, at det kunne gå flere uker mellom hver time og at hun ikke fikk informasjon om fremtidige timer.

Det forelå ingen rammer, og behandlingen var dårlig og lite konstruktive, påstår hun.

Fylkesmannen mente denne saken kunne bunne i misforståelser og ikke god nok informasjon, og oppfordret psykiateren til å ta kontakt med klageren og komme til en felles forståelse med henne.