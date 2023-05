Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik snur og lytter til mor i saken om granskingen av tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen. Samtidig beklager Statsforvalteren for den tilleggsbelastning dette har vært for foreldrene.

For i ettermiddag kom nyheten om at nye granskere skal undersøke tvillingdødsfallene.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i dag bedt Kommunaldepartementet om å oppnevne settestatsforvalter til å granske om Mille og Mina Hjalmarsen (16) fikk forsvarlig behandling i helsevesenet, barnevernet og av Bufetat, før de døde.

BEKLAGER: Valgerd Svarstad Haugland er Statsforvalter i Oslo og Viken. Foto: Erik Edland / TV 2

Dette skjer etter avsløringer på TV 2. Kommunaldeparementet bekrefter at de er enige i at Statsforvalteren er inhabil på grunn av særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til de som fører tilsynene.

Beklager

Departementet har derfor i dag oppnevnt Statsforvalteren i Vestland som settestatsforvalter for å behandle og avgjøre saken. Dette skjer etter initiativ fra Valgerd Svarstad Haugland selv.

– Slik som denne saken har utviklet seg ser vi at vi det ville være fare for at vi ville bli mistenkeliggjort fordi vi forsvarte oss selv. Det er viktig for oss at de som er involvert i saken har tillitt til tilsynsmyndighetene, sier statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland til TV 2.

Hun er glad for at det nå er bestemt at et annet embete skal ta tilsynssaken.

– Foreldrenes bistandsadvokat sier det burde vært gjort tidligere fordi det har vært en stor tilleggsbelastning for foreldrene?

– Det har jeg forståelse for.

– Beklager du det?

– Ja, vi beklager den tilleggsbelastningen det er blitt for foreldrene, sier Svarstad Haugland.

– Uhørt

I et intervju med TV 2 tidligere i dag, klinket Frp-leder Sylvi Listhaug til mot statsråd Sigbjørn Gjelsvik og departementet.

– Jeg synes det er uhørt og sterkt kritikkverdig at Kommunaldepartementet ikke har vurdert foreldrenes habilitetsklage skikkelig, sa stortingsrepresentant Sylvi Listhaug.

Hun mener statsråden derfor burde gripe inn i saken og sørge for at foreldrene ønske om en uavhengig granskning blir etterkommet.

OPPRØRT: Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug kritiserer kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Arne Rovick /TV 2

– De har mistet de kjæreste de har, og det skulle bare mangle at man ikke sørget for en gransking som mor og far kan ha tillit til, sier Listhaug til TV 2.

Hun er opprørt og sterkt preget av TV 2s avsløringer om tvillingene Mille og Mina Hjalmarsen. Jentene led av alvorlige spiseforstyrrelser.

TVILLINGER: Mina og Mille Hjalmarsen som ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg. Foto: Privat

– Det er en helt forferdelig sak. Jeg blir skremt av å se at det kan gå så galt som det har gjort i denne saken. Jeg føler sånn med foreldrene som må ha hatt det så vondt da de ropte om hjelp til jentene sine, og opplevde at at de ikke ble tatt på alvor, sier Listhaug.



Men til tross for sterke advarsler fra foreldrene, barnevern, Bufetat, behandlere i psykiatrien og lederen av Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, ble jentene skrevet ut og plassert på barnevernsinstitusjoner.

Mamma Kirsti Skogsholm har to ganger klaget på at barna hennes ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Begge klagene er avvist av Statsforvalteren i Oslo og Viken, og Innlandet.

Åpenbart

Og det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som har gransket tvillingsaken frem til nå. Det har både jusprofessor Mons Oppedal og bistandsadvokat Inger Marie Støen reagert på.

– Jeg har snakket med mor og hun er glad for beslutningen. Men det burde skjedd mye tidligere. Det har vært en stor tilleggsbelastning for foreldrene, og det kan virke som om de har snudd etter oppslagene på TV 2, sier Inger Marie Støen.

REAGERER: Inger Marie Støen er bistandadvokat for foreldrene til Mina og Mille Hjalmarsen Foto: Olav Wold / TV 2

Sylvi Listhaug sendte tidligere i dag skriftlig spørsmål til statsråd Sigbjørn Gjelsvik (Sp) der hun ba om at kravene fra foreldrene blir etterkommet.

– For foreldrene er det avgjørende å få svar de kan stole på. De må ha tillit til at tilsynssakene blir gjort på en ordentlig måte. Det er helt åpenbart at andre må granske denne saken, og det må statsråden rydde opp i så fort som mulig, var beskjeden fra Listhaug.



Hun rakk ikke stille spørsmålet før departementet valgte å snu i saken.

Det skjer etter at departementet tidligere konkluderte med at Statsforvalteren ikke var inhabil, siden embete både er klageorgan og tilsynsmyndighet.

– Hvorfor har Statsforvalteren i Oslo og Viken ikke erklært seg selv inhabile før?

– Fordi det egentlig ikke er opp til oss å vurdere det. Men det er klart at i og med at vi har vært inne i den saken så er det en problemstilling, som vi har drøftet oss imellom. Vi tror for sakens skyld og med den oppmerksomheten som er rundt saken at det er klokt at et annet statsforvalterembete tar denne tilsynssaken, sier Valgerd Svarstad Haugland til TV 2.

Sigbjørn Gjelsvik ønsker ikke kommentere saken.