Statsadvokatens innstilling klar: – Vi er optimister

Statsadvokatene som har vurdert gjenåpningen av Baneheia-dommen for Viggo Kristiansen, leverte fredag sin innstilling til Riksadvokaten.

Oslo statsadvokatembeters innstilling i den gjenåpnede saken mot Viggo Kristiansen er fredag oversendt til Riksadvokaten.

– Det vil ikke bli gitt innsyn i innstillingen for partene før riksadvokatens avgjørelse er fattet, skriver statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg i en e-post.

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, sier til TV 2 at han er glad for at saken har kommet så langt den har gjort nå.

– Vi er jo optimister ut i fra den gode etterforskningen som Oslo-politiet har gjennomført, sier han.

OPTIMIST: Arvid Sjødin er glad for at saken har kommet så langt den har gjort nå. Foto: Frode Sunde / TV 2

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra bistandsadvokatene i saken, Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm. Samt Jan Helge Andersens forsvarer, Svein Holden, uten å lykkes.

Går mot slutten

Oslo statsadvokatembeter har ingen kommentarer til innholdet i innstillingen eller til den videre saksgangen.

Riksadvokaten skal nå avgjøre hva som skal skje videre.

Enten blir det ny rettssak mot Kristiansen, eller så blir han frifunnet for drapene og overgrepene han sonet 21 år i fengsel for.

Fakta om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. To dager senere ble de funnet.





Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.





Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene.





Andersen anket straffen til Høyesterett fordi han mente strafferabatten han fikk for å ha oppklart saken mot Viggo Kristiansen var for liten, men anken ble forkastet. Andersen ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel.





Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter fire tidligere forsøk fikk han straffesaken sin gjenåpnet 18. februar i år. 1. juni ble han som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel.





Oslo statsadvokatembeter skal komme med en tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling mot Kristiansen i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.





I løpet av påtalemyndighetens nye etterforskning i forbindelse med gjenopptakelse av straffesaken mot Viggo Kristiansen, er det med nye analysemetoder blitt påvist at flere av DNA-sporene som ble sikret fra Lena Sløgedal Paulsen peker mot Jan Helge Andersen. Dette er i strid med hans tidligere forklaring og med grunnlaget han i sin tid ble dømt for. Kilde: NTB

Parallelt har Spesialenheten for politisaker iverksatt etterforskning for å forsøke å få klarhet i om en eller flere i Agder politidistrikt har begått tjenestefeil i sin håndtering av Baneheia-saken.

Ingen spor

Under etterforskningen av dobbeltdrapssaken på Baneheia tidlig på 2000-tallet ble det samlet inn en rekke biologiske spor på åstedet og fra ofrene. Noe av det har aldri blitt analysert.

I mars ble det kjent at Oslo-politiet har gitt et laboratorium i Sveits en svært krevende oppgave: Å forsøke å fremskaffe potensielt helt sentrale bevis i Baneheia-saken.

Tirsdag ble det kjent at Oslo politidistrikt er ferdig med å gjøre DNA-undersøkelser i Baneheia-saken.

Kort fortalt har de ikke funnet noen tekniske spor som knytter Kristiansen til åstedet eller ofrene.

Fastholdt forklaring

Samtidig som den nye etterforskningen ikke har avdekket noen tekniske beviser mot Kristiansen, er det gjort flere tekniske funn som politiet mener knytter Andersen til begge de avdøde.

Andersen forklarte i sin tid at det var Kristiansen som var «hovedmann» og pådriver, en forklaring påtalemyndigheten og retten festet lit til.

I februar 2021 ble saken gjenåpnet, og den nye etterforskningen har pågått siden.

Andersen har fastholdt denne forklaringen i de nye avhørene han har vært i det siste året.