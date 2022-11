Statsadvokaten: – Det har vært flere ulovlige fester

OSLO TINGRETT (TV 2): De to tiltalte etter den mye omtalte «grottefesten» nekter straffskyld for uaktsom forgiftning, men erkjenner at de brøt seg inn og rigget bunkeren klar for fest.

Tirsdag begynte rettssaken mot de to som er tiltalt for uaktsom forgiftning av allmennheten etter «grottefesten» på St. Hanshaugen.

Under statsadvokatens innledningsforedrag skildres et miljø som har vært på flere ulovlige fester frem til det gikk alvorlig galt natt til 30. august i 2020.

Blant annet vil retten få presentert en rekke meldinger fra en Snapchat-gruppe som de to tiltalte har vært en del av.

GROTTEN: Noen dager etter festen fikk pressen slippe inn i bunkeren. Foto: Vidar Ruud / NTB

To av deltakerne på «grottefesten» har i dag varige hjerneskader som følge av kullosforgiftning. Begge de fornærmede sliter i dag med hukommelsestap og innlæring av ny informasjon.

De to tiltalte, to menn på 27 og 26 år, mener de ikke kan straffes for skadene enkelte de to deltakerne ble påført.

De erkjenner likevel at de i forkant av festen brøt seg inn i den sanerte bunkeren og rigget den klar for fest.

«Rave cave»

De fornærmedes skader skyldes at grotten var innredet med to bensinaggregater som ikke fikk tilstrekkelig lufting.

På et tidspunkt i løpet av kvelden ble døren inn til aggregatene åpnet, slik at giftig eksos spredte seg til resten av grotten.

Det er statsadvokat Daniel Sollie som fører påtalemyndighetens sak for retten. Under sitt innledningsforedrag tirsdag begynte han med å vise frem et Facebook-arrangement med navnet «Rave Cave».

Bildet som ble vist frem i retten viser at det var invitert om lag 200 personer.

I tiltalen anslår påtalemyndigheten at minst 100 personer oppholdt seg i grotten den aktuelle kvelden.

– De fornærmede var deltakere på festen. De husker lite eller ingen ting av det som skjedde, på grunn av den hjerneskaden de har, sier statsadvokat Sollie.

Mannen som ble hardest skadet lå åtte dager på respirator etter at han ble innlagt.

Begge de fornærmede har særlig slitt med hukommelsen i ettertid av kullosforgiftningen.

– Begge har heldigvis vist bedring, men i fjor høst hadde de fortsatt kognitive svekkelser av hukommelsen, sier Sollie.

Rusmidler og flere fester

Statsadvokaten trekker i sitt innledningsforedrag frem at dette ikke er den eneste ulovlige festen det aktuelle persongalleriet deltok på i løpet av sommeren 2020.

– Det var blant annet en fest på byggeplassen på Solli plass i juni 2020, sier statsadvokaten.

Enkelte av vitnene skal ifølge statsadvokaten også forklare seg om at det tidligere har vært avholdt fester i bunkeren på St. Hanshaugen.

NEDLAGT: Bunkeren på St. Hanshaugen tilhører i dag Diakonissehuset Lovisenberg. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Men da har det ikke vært brukt aggregater, sier Sollie.

Han forbereder også retten på at det vil komme frem at flere av deltakerne på «grottefesten» hadde ruset seg.

– Men det er noe som politiet i en så alvorlig sak ikke har forfulgt. Likevel kan det være relevant å ha med seg når enkelte av vitnene forklarer seg, med tanke på graden av beruselse.

Forsvarerne til de to tiltalte mennene forteller 2 at begge to er fortvilte og lei seg for det utfallet saken har fått.

AKTOR: Statsadvokat Daniel Sollie fører påtalemyndighetens sak. Foto: Tore Meek / NTB

– I denne saken er det særlig lett å være etterpåklok, men det skal ikke retten være. Vurderingen av om han har opptrådt klanderverdig må bero på hva han visste forutfor og under festen, sier 26-åringens forsvarer, advokat Marit Lomundær Sæther.

54 personer oppsøkte legevakten i etterkant av festen og 25 personer ble innlagt på sykehus.