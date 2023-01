Statens vegvesen: 118 personer omkom i trafikken i 2022

TRAFIKK: Året er over, og det er ved årsslutt 118 mennesker som har omkommet i trafikken i 2022. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I desember i år mistet åtte personer livet, mot fem i desember 2021. Det viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

– Jeg er bekymret over utviklingen. Vi har satt oss ambisiøse mål for trafikksikkerheten. Arbeidet mot trafikkdøden fortsetter med uforminsket styrke. En trafikkulykke med drepte eller hardt skadde er en for mange, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Blant de omkomne i år har fem mistet livet på elsparkesykkel og to på elsykkel

Flest menn

Hver tredje omkomne i 2022 er i alderen 65 år eller eldre. Tre av fire omkomne i 2022 er menn.

– Med en aldrende befolkning er dette en utvikling som bekymrer. Vi må bruke vår erfaring i trafikken på en positiv måte, sier Hovland.

MC-ulykkene krevde 21 liv i fjor. Det var seks flere enn året før og det høyeste tallet siden 2016.

– Et mørkt år for trafikksikkerheten

De fleste dødsulykkene skjedde i mai, juni og august. Den vanligste ulykkestypen er møteulykker med 42 døde, og utforkjøringer med til sammen 33 døde.

To av de omkomne i trafikken i år var barn under 16 år.

– Året vi nå har lagt bak oss, har vært et mørkt år for trafikksikkerheten. Altfor mange kom aldri fram dit de var på vei, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Ulykkesbildet vi har hatt i 2022, er svært bekymringsfullt og er en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, legger han til.

Antallet hardt skadde i trafikken har ikke økt, ifølge Statens vegvesen.

