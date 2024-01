Staten vant rettssak om gruvedumping i Førdefjorden

Rettssaken om en av de kanskje aller største miljøspørsmålene i Norge foregikk i Oslo tingrett i september og oktober i fjor.



Nå er dommen klar.

Der kommer det frem at staten får medhold etter å ha gitt selskapet Nordic Mining tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom må også betale 1,4 millioner kroner i saksomkostninger på statens vegne.

Advokat Amund Noss i CMS Kluge, som fører saken på deres vegne, varsler at kampen ikke er over:

– Dette er absolutt en sak som fortjener en videre behandling i norske domstoler. Det kan også være aktuelt å ta denne saken videre til EFTA-domstolen, skriver han i en pressemelding fra Naturvernforbundet.



OMSTRIDT: Selskapet Nordic Mining har fått tillatelse av staten til å dumpe flere millioner tonn med gruveavfall i Førdefjorden. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– En skamplett

– Hvis dette blir stående, så er det en skamplett på norsk styringsverk, og det vi kaller demokrati.

Det forteller en gråtkvalt Atle Kirkebø til TV 2 etter dommen.

Florøværingen har engasjert seg i mange år for å holde fjorden ren.

– Det at de skal få lov til å ødelegge fjorden for å få tak i noen mineraler er umåtelig skuffende. Det er gammeldags tankegang, sier han.



Se hele intervjuet her:

I fjor ble Florøværingen arrestert etter å ha lenket seg fast ved anlegget sammen med aksjonister fra Natur og ungdom, og måtte betale en bot på 12.000 kroner.

Kirkebø mener kampen er langt fra over, og håper at miljøorganisasjonene anker saken videre til lagmannsretten.



– Det blir en tøff kamp, og det må samles inn penger, men jeg er villig til å åpne min lommebok, sier Florøværingen, som håper at flere kommer til å gjøre det samme.

Lang miljøkamp

Miljøorganisasjonene saksøkte staten i 2022 for å ha gitt selskapet Nordic Mining tillatelse til å dumpe opptil 170 tonn gruveavfall i Førdefjorden.

Organisasjonene mener tillatelsen strider med forpliktelser Norge har gjennom EØS-avtalen. Dette fikk de altså ikke medhold i.

De fikk heller ikke medhold i påstanden om at miljøkonsekvensene vil bli langt mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

Nordic Mining har jobbet med utvikling av prosjektet i snart 17 år, og er allerede i full gang med å bygge anlegget på Engebøfjellet, der de ønsker å utvinne mineraler som rutil og granat.



I FULL SVING: Nordic Mining planlegger å åpne anlegget i løpet av 2024, og er allerede godt i gang med byggingen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Havforskningsinstituttet har påvist flere rødlistede arter i fjorden, og har tidligere advart mot å deponere gruveavfall der.



Norge er et av svært få land i verden som driver med sjødeponi.

Senest på tirsdag åpnet også Stortinget for kommersiell gruvedrift på havbunnen som første land i hele erden.

– En krise

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, legger ikke skjul på hva han føler om dommen.



– Vi er både sinte og skuffede. Denne dommen er en krise for naturens rettsvern i Norge. Staten har tillatt bruk av Førdefjorden som avfallsplass for gruveindustrien, og tingretten har støttet det, sier han i en pressemelding.

Forbundslederen reagerer også på at de må betale saksomkostningene.

– Dette er opprørende – og et hardt slag mot kampen for norsk natur, sier Gulowsen.



SKUFFET: Lederen i Naturvernforbundet er ikke fornøyd med dommen fra Oslo tingrett. Foto: Helge Rambjør/TV 2

Regjeringsadvokat Henrik Vaaler forteller at staten naturligvis er fornøyd med resultatet.

– Det er tale om en svært omfattende og grundig dom, der alle relevante spørsmål i saken gis en detaljert behandling med forankring i bevisene, sier han til TV 2.

Vaaler trekker spesielt frem ett moment i tingrettens dom:

– Særlig er det bra at tingretten konstaterer at forvaltningen hadde tilstrekkelig kunnskap om miljøkonsekvens av sjødeponiet når tillatelse ble gitt og at de EØS-rettslige kragen til saksbehandlingen ble fulgt, sier han til TV 2.

Ikke overrasket

Administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum, skriver i en pressemelding at selskapet ser frem til produksjonsstart i andre halvdel av 2024.

– Dommen er som ventet og tydelig. Vi opplever at staten har gjort en grundig jobb i løpet av de 15 årene saksbehandlingen har funnet sted og er glade for at retten anerkjenner at våre tillatelser og konsesjoner er gyldige, heter det i meldingen.

Saken oppdateres!