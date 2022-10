Staten snur etter kreft-nei – gir nytt håp til nordmenn

I flere år har Kreftforeningen og en rekke leger kjempet for at en type celleterapibehandling (CAR-T) for lymfekreft skal godkjennes i Norge.

Behandlingen er tilgjengelig i USA, Canada og nesten samtlige Europeiske land.

I Norge derimot, har staten satt foten ned fordi de mente behandlingen var for dyr, og langtidseffekten var for lite dokumentert.

Fakta om CAR-T Mellom 40 og 60 prosent av lymfompasienter som behandles med CAR-T blir kreftfrie uten tilbakefall de første tre årene. Ifølge Lymfekreftforeningen.





Det er om lag 25 personer i Norge som er aktuelle kandidater for behandlingen. Det gjelder for de lymfekreftpasientene som ikke responderer på vanlig cellegift behandling.





Lymfekreftforeningen anslår at det trolig vil komme ytterligere personer som kan trenger CAR-T behandling fremover.





Dersom man er statsborger eller har oppholdstillatelse i land som tilbyr behandlingen, får man den kostnadsfritt. Hvis ikke, må man i Sverige betale rundt 3,5 millioner norske kroner.



Kilde: Lymfekreftforeningen.

Men nå har staten snudd.

Fire millioner

I et møte i Beslutningsforum tirsdag ble det klart at behandlingen, som heter Yescarta, nå blir tilgjengelig for norske pasienter også.

– Behandlingen kan tas i bruk til tilbudt pris fra 15.11.2022, står det i beslutningen.

Ifølge Kreftforeningen ligger listeprisen på rundt fire millioner per behandling. Men myndighetene har etter alle solemerker forhandlet seg frem til en bedre pris.

Denne prisen er unntatt offentligheten.

Ble frisk av uhelbredelig kreft

I Norge er det allerede noen få pasienter som har fått tilbud om CAR-T celleterapi gjennom en internasjonal forskningsstudie.

Kari Tunstrøm hadde fått beskjed om at hun hadde uhelbredelig kreft, men etter å ha vært gjennom behandlingen er hun i dag kreftfri.

KREFTFRI ETTER 17 ÅR: I 2004 fikk Tunstrøm påvist uhelbredelig lymfekreft. Etter CAR-T behandlingen er hun blitt helt kreftfri. Foto: Radiumhospitalet

– Det var vanskelig å forstå. Jeg hadde fått beskjed om at jeg skulle dø av kreft, og plutselig ble jeg helt frisk på bare noen måneder, sier Tunstrøm til TV 2.

Hun er overlykkelig over at andre kreftpasienter i Norge nå kan få tilbud om samme behandling.

– Det er utrolig bra at de endelig godkjenner det, men jeg synes det er ille at det har tatt så lang tid, sier Tunstrøm.

Da hun fikk behandlingen våren 2019 tok det bare noen uker før hun følte seg frisk etter å ha vært kreftsyk i 17 år.

– Det var nesten sånn at man blir litt i tvil om at man trodde helt på det, sier Tunstrøm.

– Livreddende behandling

Strategisk rådgiver Sigrid Bratlie i Kreftforeningen jubler over at staten nå har snudd.

– Denne saken har vært i systemet i fire år, og har fått nei to ganger. Vi vet at dette er livreddende behandling for pasienter som ikke har andre muligheter, så vi er kjempeglade for at den endelig blir godkjent, sier Bratlie til TV 2.

Behandlingen har lenge vært tilgjengelig privat og i andre land, blant annet i vårt naboland Sverige. Det har ført til at nordmenn som har mulighet til det, har betalt i dyre dommer for å få behandlingen.

– Det er ikke sånn vi skal ha det i Norge. Vi vil ha en rettferdig tilgang på så gode behandlinger, sier Bratlie.

– Dårlig rykte

Fordi Norge har ventet så lenge med å godkjenne behandlingen i forhold til våre europeiske naboer, sier Bratlie at Norge har fått et litt dårlig rykte blant produsentene av CAR-T-behandlingen.

– Dette har ført til at produsentene har blitt usikre på om de skal komme med nye produkter til Norge. De må se at det er en reell sjanse for at produktene kommer inn til Norge, sier rådgiveren.

Derfor mener Bratlie at dagens beslutning er viktig for hele fremtiden til dette feltet i Norge.

– Nå ser man at det er en villighet til å ta imot slike produkter. Denne beslutningen er derfor en slags milepæl.