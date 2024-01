– Staten har ingen plikt til å finne en venn som passer Breivik

– At det er vanskelig for han å få en venn innenfor de rammene som er lagt, betyr ikke at menneskerettighetene er brutt, sier prosessfullmektig Andreas Hjetland innledningsvis.



For det er nettopp mulighetene til å skaffe seg venner som har vært det viktigste for 22. juli-terroristen under denne rettsrunden.

HILSTE: Regjeringsadvokat Andreas Hjetland og Anders Behring Breivik tok hverandre i hånden da rettssaken startet på mandag denne uken. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Han tapte det samme søksmålet i Borgarting lagmannsrett i 2017. Regjeringsadvokaten mener lite har endret seg siden den gang.

– Vårt hovedpunkt har vært å vise at Breivik fortsatt er farlig, sier Hjetland innledningsvis i sin prosedyre.

Påpeker at han ikke er alene

Anders Behring Breivik (44) soner på såkalt «særlig høyt sikkerhetsnivå» i Ringerike fengsel, der det rettssaken har gått denne uken.

Han ble flyttet hit i 2022, men har vært under det samme regimet siden han ble dømt i 2012. Han soner en straff på 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for terrorangrepene på Utøya og regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Til sammen 77 mennesker ble drept.

– Det regimet som gjelder for Breivik, gjelder også andre innsatte under det samme regimet. Derfor kan man si at det er dette systemet som er under prøve her i retten, sier Hjetland i sin prosedyre.

Underveis i rettssaken har retten fått høre om en rekke eksempler på tiltak Breivik er underlagt i hverdagen.

Stans av utgående brev med tilsynelatende trivielt innhold, gittervegg på besøksrommet og ansatte med stikkvest har vært noen av eksemplene.

Regjeringsadvokaten bemerker at Breivik ikke har gått til søksmål knyttet til enkeltvedtak.



– Denne saken gjelder ikke enkelttiltak, men hele pakka. Han har ikke valgt å gå til søksmål på vedtaket om særlig høy sikkerhet. Han har valgt menneskerettslig kontroll.

– Plikter ikke å finne en venn

Videre går Hjetland over på hva Breivik faktisk får og har tilbud om.

– Ingen andre innsatte i Norge har tre celler til rådighet bare for seg selv, i tillegg til en rekke andre særtiltak.

Men det viktigste for Breivik er ikke fasilitetene, det er fraværet av menneskelige relasjoner.

– Breivik har rett til menneskelig kontakt, og det får han. Han får mye av det. Mer enn han orker.

BLE STÅENDE: Anders Behring Breivik (44) valgte å ikke sette seg da han forklarte seg for retten tirsdag denne uken. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Saksdokumentene inneholder nesten 2000 sider. Stort sett inneholder dokumentene journaler, logger og notater fra Breiviks opphold i fengsel. Dokumentene gjør at man har svært god oversikt over detaljene i Breiviks hverdag.

Fengselet kan blant annet dokumentere at de tilbyr Breivik nesten åtte og en halv time med ulike aktiviteter hver eneste dag.

– Fengselet og de som jobber her gjør det de kan. De strekker seg langt. De vurderer hans egne ønsker og behov grundig, og tar han seriøst. De behandler han pent, høflig og humant og det er ingenting som tyder på at han har soningsskader.

– Fengselet eller staten har ingen plikt til å finne en venn som passer Breivik godt, legger Hjetland til.

Kompenserende tiltak

Anders Behring Breivik har sittet fengslet i 12,5 år. I rettslig forstand er han relativt isolert og har svært begrenset kontakt med omverdenen.

Menneskerettighetene slår fast at man må finne kompenserende tiltak i tilfeller der kontakten med livet utenfor murene er svært begrenset.

Breivik hevder at ingen av de kompenserende tiltakene han får i fengselet egentlig er kompenserende i det hele tatt.

I sin prosedyre på torsdag trakk advokat Øystein Storrvik frem at samvær med profesjonelle aktører gjør det umulig å bygge gode menneskelige relasjoner.

– Betjentene i et forvaringsregime rapporterer døgnet rundt. Alt man sier og alt man gjør, rapporteres. Det er instruksen deres. Uansett så vil en betjent alltid være en rapportør som kan føre til at man ikke får lettelser fordi man har sagt noe feil eller ikke vist riktige holdninger, sa Storrvik.

LUFTEGÅRDEN: Anders Behring Breivik har tilgang til et celleanlegg over to etasjer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regjeringsadvokaten er derimot helt uenig. Hjetland viser til en rekke tidligere avgjørelser fra den Europeiske menneskerettsdomstolen, som flere ganger har sagt at kontakt med profesjonelle aktører ikke må ses bort ifra.

– At tiltakene ikke er kompenserende er helt åpenbart feil, sier Hjetland.

Han viser til at Breivik har svært mye kontakt med fengselsansatte som behandler ham med respekt og verdighet. Breivik har også tilbud om samtale med prest, helsetjenesten og en profesjonell besøksvenn.

Han har også fått gjennomføre noen samvær med andre fanger, da strengt bevoktet av fengselets ansatte. Sist gang under en julelunsj i desember.