– Det er ikke noe «stakkars meg» altså. Men hvor lenge skal man egentlig sone den dommen?

Mikael Niaz Ali (44) hever stemmen. Han er forbannet, men først og fremst sliten.

Historien hans er kjent for mange. På begynnelsen av 2000-tallet var Ali beryktet som torpedo og medlem i Young Guns. Han slo folk helseløse, og var villig til å dø og drepe for gjengen sin.

I 2009 får Ali beskjed om at han er frikjent for drapsforsøk, og at han skal bli pappa. Han bestemmer seg for å gjøre en helomvending.

DØMT: Mikael Ali sonet seks måneder i Bastøy fengsel i 2004 for trusler og grov vold. Foto: privat

Eks-torpedoen får jobb som foredragsholder og miljøarbeider for «trøblete ungdom».

Han bruker seg selv som skrekkeksempel, men også som suksesshistorie.

Det går nemlig an å komme seg vekk fra vold, rus og kriminalitet.

Samtidig er det ingen som vet hvor mye Ali sliter.

– Det nærmer seg nesten 20 år med gjeld. Det har bygget seg opp over tid, som en haug med murstein oppå brystet som bare blir tyngre, forteller 44-åringen til TV 2.

Gamle bøter, erstatningskrav og saksomkostninger fra det tidligere livet fortsetter å hjemsøke Mikael Ali.

I fjor jobbet han fulltid i én stilling og 17 prosent i en annen, men gjelden fortsatte å vokse. Rentene er omtrent like høye som ved et forbrukslån.

I dag skylder Ali om lag 600.000 kroner.

– Staten er en verre innkrever enn oss torpedogutta som jobbet i miljøet før, sier 44-åringen humoristisk, før han blir alvorlig:

– Jeg har gjort dumme ting, men jeg ønsker virkelig å gjøre opp for meg. Det føles håpløst med en gjeld som du aldri blir kvitt. Det er psykisk ødeleggende.



3000 å leve på

Hver måned tar kreditorene en bit av lønnen, slik at han blir sittende med «livsoppholdssatsen» på 10.412 kroner. Ofte mindre enn det, ifølge eks-torpedoen selv.



– Etatene snakker ikke sammen. Når Skatteetaten har tatt sitt, og Nav har trukket fra barnebidrag, så er det flere ganger jeg bare har hatt 3000 kroner å leve på, forteller Ali.

På grunn av betalingsanmerkninger er det vanskelig å komme inn på boligleiemarkedet, og han får ikke tatt opp lån. Eks-torpedoen kan ikke engang ha mobilabonnement i sitt eget navn.



– Du har status, er en tøffing, og så plutselig sitter du og teller kroner. Samtidig ser du at gutta som fortsatt er i miljøet kjører rundt i kule biler, sier han.

Tilbakefall

Du må helt tilbake til 2014 for å finne den siste levekårsundersøkelsen av innsatte i norske fengsler. Da oppga åtte av ti at de hadde «stor gjeld».



Forskningen er nokså enstemmig om at gjeld avler mer kriminalitet, ifølge en litteraturgjennomgang fra 2020.

– Jeg har hatt tilbakefall, erkjenner Ali.

– Men jeg har klart å holde meg unna miljøene, selv om det har vært nære på. Jeg vil ikke skade noen, så det har mer vært i form av selvdestruktiv atferd, legger han til.

Det er de to barna hans som har hjulpet 44-åringen med å kjempe videre, til tross for mørke tanker.



Det tidligere gjengmedlemmet, som ruver 187 centimeter over bakken, er ikke i tvil om hva samfunnet er best tjent med:

– Du vil ikke ha meg tilbake som kriminell. Jeg vet at jeg var en stor utgift for samfunnet. Det var advokater, skader og hele bøtteballetten.

Han vet om flere av de «tyngre gutta» som har vendt tilbake på grunn av pengene, og ikke minst gjelden.

– Dette er folk som ofte sliter med rus, sinnemestring og vold. Et liv med krim har preget deg. Det må være mulig å møte oss et sted, sier eks-torpedoen.

Vet hvor pengene er

TV 2 har snakket med en annen tidligere straffedømt som lever i «evig gjeld».

– Du har nesten ingenting på kontoen. Men du vet jo hvordan du kan få tak i penger, forteller «Gabriel» i 50-årene til TV 2.

«Gabriel» er ikke hans virkelige navn. Han ønsker å forbli anonym av hensyn til familien.

– Jeg kunne tjene 10.000 kroner på et blunk, legger han til, og knipser med fingrene.



I dag har han nærmere én million kroner i gjeld.

Det starter med et skattekrav i 2003. I 2011 blir mannen i 50-årene dømt til halvannet år i fengsel for vinningskriminalitet, og må i tillegg betale erstatningskrav og saksomkostninger.

Når «Gabriel» slipper ut igjen, har han verken eiendeler eller noe sted å bo. Men han har mer gjeld enn før han satt inne.

– Fengselet var egentlig en trygghet, på en måte. Du slipper liksom å forholde deg til det som venter på utsiden, sier mannen til TV 2.



– Samtidig går du glipp av mange ting. Du husker ikke hvordan man bruker telefonen engang. Det er morsomt, men også tragisk, legger han til.

«Gabriel» begynner å jobbe igjen når han har sonet ferdig dommen. Han bestemmer seg for å prøve å ta tak i gjelden.

Samtidig sliter han med rus- og pengeproblemer.

I 2017 får mannen i 50-årene en ny fengselsdom på ti måneder.

– Det er kjempelett å trå over igjen. Det er bekvemt å slippe tankene, og det presset man føler på hele tiden, forteller han.



På dette tidspunktet leier «Gabriel» en leilighet, men han får ikke betalt husleie under soningen. Nok en gang blir han løslatt uten noe sted å bo.

Får ikke gjeldsordning

Etter hvert slutter «Gabriel» å åpne postkassen, selv om det fortsetter å renne inn nye regninger og brev fra kreditorene.

– Jeg har jobbet og betalt ned på gjelden i flere år, men fikk tidlig beskjed at jeg aldri kom til å bli ferdig, og at en gjeldsordning var umulig. Da gir man litt opp, sier han.



Personer med uoverkommelig gjeld kan nemlig søke om gjeldsordning. Det går ut på at man lever under strenge økonomiske krav i fem-seks-åtte år mot at gjelden slettes.

Det er svært vanskelig for straffedømte å få gjeldsordning i dag. Straffegjeld veier nemlig tungt for at søknader skal avslås, ifølge loven.

Et forslag til en ny gjeldsordningslov var ute på høring i 2021.

Noe endelig lovforslag har foreløpig ikke blitt lagt frem. I statsbudsjettet for 2024 står det fremdeles at regjeringen skal «vurdere en bedre gjeldsordningslov».

Flere av høringssvarene har dessuten påpekt at forslaget i 2021 ikke gir nok lettelser for skyldnere med straffegjeld.

I en epost til TV 2 i oktober skrev Barne- og familiedepartementet følgende:

– Forslaget er omfattende og involverer flere departement som gjør arbeidet med revideringen tidkrevende. Det arbeides nå med å skrive et lovforslag. Planen er å legge dette frem for Stortinget så snart som mulig.

TV 2 har sendt departementet konkrete spørsmål i forbindelse med denne saken, men har ikke fått svar før publisering.

Tidlig innsats

Lully C. Heje er rådgiver i Nettverk etter soning i Røde Kors.

Sammen med et knippe frivillige hjelper hun så mange straffedømte som mulig med å få kontroll på gjelden sin.

Pågangen er imidlertid stor, og de er for tiden nødt til å sette folk på venteliste.

– Lovmessig så må det komme endringer som gjør det lettere for de med straffe- og skattegjeld å få gjeldsordning, sier Heje til TV 2.

Hun mener dessuten at flere systemendringer må til slik at straffedømte får hjelp tidlig:

– Vi er opptatt av at innsatte skal få hjelp når de soner. Det å ta tak i gjelden er en livsendrende prosess. Jo før det starter, jo bedre.

I fjor fikk kriminalomsorgen ramsalt kritikk av Riksrevisjonen, som påpekte at mange innsatte står uten jobb, inntekt eller sted å bo når de løslates.

Det gjøres heller ikke nok for å kartlegge gjeld blant innsatte, ifølge Riksrevisjonens rapport.

– Idet du blir puttet i fengsel så blir du usynlig. Kreditorene vet ikke hvor du er, og fortsetter sin jobb. Da øker gjelden med renter og omkostninger, sier Lully Heje.



Mange straffedømte får et sjokk når de kommer ut fra bak murene, forklarer hun.

– Det er folk som kommer hit med store sekker med brev. Gjeldsarbeidet er veldig teknisk, og det er ekstra vanskelig å håndtere når du kanskje akkurat har blitt rusfri og skal starte livet på nytt, legger gjeldsrådgiveren til.

Puster lettere

Både Mikael Ali og «Gabriel» har fått hjelp av Nettverk etter soning til å få bukt med gjelden.



I november sendte Mikael Ali ni brev til ni forskjellige kreditorer for å be om bero.

Til tross for ett avslag, og selv om det bare er begynnelsen, føler 44-åringen at han kan puste bedre nå enn han gjorde før.

– Jeg føler jeg ser en utvikling. Haugen med murstein har blitt litt lettere, sier han til TV 2.

– Det er veldig mye med dette her som føles negativt. Her så føler jeg at man blir møtt med en positiv innstilling, sier «Gabriel».



«Machokulturen» blant innsatte er ikke nødvendigvis noe mindre til stede blant straffedømte enn ellers i samfunnet, ifølge de to mennene.

De tror mange går rundt og bærer på gjeldsproblemene sine alene.

– Man skal klare seg selv. Men man blir dårlig av det, sier «Gabriel».

– Det er viktig for meg å si at det finnes håp der ute for gutta, sier Mikael Ali.

Har forståelse

Seksjonssjef Stian Solheim i Skatteetaten skriver i en epost til TV 2 at han har forståelse for at gjeldsbelastningen til straffedømte kan være vanskelig å håndtere.

– Samtidig skal Skatteetaten likebehandle. Vi må forholde oss til rammene som er politisk bestemt, og vi har også ofre for kriminalitet som vi krever inn på vegne av å ta hensyn til, skriver han.

Seksjonssjefen understreker at de må forholde seg til gjeldende regelverk og lover som blir bestemt av Stortinget, og at det blant annet er Finansdepartementet som bestemmer hvor høye rentene skal være på gjeld til staten.

Finansdepartementet har ikke besvart TV 2s henvendelser før publisering.

– Hvis noen opplever å sitte igjen med mindre penger enn de mener de har krav på, så er det viktig å ta kontakt med oss for å få hjelp, legger Solheim til.



LIKEBEHANDLING: Skatteetaten understreker at de må behandle alle saker likt ut fra gjeldende lover og regler. Foto: Lise Åserud / NTB

Avdelingsdirektør i Kriminalomsorgen, Paal Espen Hambre, skriver til TV 2 at han også har forståelse for at gjeld er et krevende område for de innsatte.

– Så er det slik at kriminalomsorgen jobber i et forvaltningssamarbeid med andre etater, og disse leverer tjenester til de innsatte på samme måte som ellers i samfunnet.

– Vi har således ikke et formelt ansvar eller kompetanse hva gjelder gjelds- og økonomirådgivning overfor innsatte og domfelte. Dette er det NAV som har, legger han til.

– Et satsingsområde

Tormod Moland, seksjonssjef i NAV, svarer at det er Kriminalomsorgen som skal legge til rette for at rettigheter og tjenester rent praktisk gjøres tilgjengelig for den innsatte.

Han er enig med Lully Heje om at det er viktig å ta tak i økonomien kjapt.

– Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er et satsingsområde for oss, og vi vet at innsatte er en gruppe som har behov for slike tjenester.

– Vi har forståelse for at det kan være vanskelig for den enkelte, hvis de opparbeider seg økonomiske problemer under soningen, og anbefaler at de tar kontakt med NAV så tidlig som mulig, legger Moland til.

NAV har bedt alle kommunene og kontorene sine om å vurdere en fast kontaktperson for Kriminalomsorgen, slik at tilgjengeligheten for de innsatte blir bedre.

– Det er mange NAV-kontor som har fått dette på plass allerede, og dette er noe vi kommer til å følge opp også i 2024 skriver han.