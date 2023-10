Starter undersøkelser etter TV 2-avsløring

Det kommer fram i en pressemelding fra Spesialenheten.

– På bakgrunn av medieoppslagene om Øst politidistrikts unnlatelse av å spore mobiltelefonene til Mina og Mille Hjalmarsen, har Spesialenheten besluttet å iverksette undersøkelser og vil innhente opplysninger fra politiet og pårørende. Deretter vil det bli vurdert om det er rimelig grunn til å iverksette etterforskning. Pårørende er varslet om dette via sin bistandsadvokat, skriver Spesialenheten.



TV 2 fortalte i forrige uke historien om da tvillingjentene Mina og Mille Hjalmarsen rømte fra barnevernsinstitusjonen Fossum ung fredag 6. januar.

Da tvillingene Mina og Mille rømte fra institusjonen, mente behandlerne at det var fare for livet deres. De ba om sporing av telefonene, men fikk nei fra politiet.



– Jentene hadde blitt reddet om mobiltelefonene hadde blitt sporet, sier daglig leder Mona Spakmo i Fossumkollektivet.



Natt til 8. januar ble jentene funne døde i en leilighet i Spydeberg, trolig som følge av en overdose. En person er siktet for uaktsomt drap, men nekter straffskyld.

Inger Marie Støen er bistandsadvokat for foreldrene Kirsti Skogsholm og Kim Hjalmarsen.

– Foreldrene setter stor pris på at Spesialenheten starter undersøkelser på eget initiativ. Om ikke ville de anmeldt saken selv, sier bistandsadvokaten deres, Inger Marie Støen.

BISTÅR: Inger Marie Støen er bistandadvokat for foreldrene til Mina og Mille Hjalmarsen Foto: Olav Wold / TV 2

Hun mener det er svært viktig at saken nå blir gjennomgått.

– Det viktigste er at det innføres nye rutiner for at noe slikt som dette aldri kan skje igjen. Det er selvsagt at politiet må ha ordninger som gjør at de alltid iverksetter mobilsporing når det er fare for liv og helse. Slik det var i denne saken, sier Støen.

Politiet har tatt selvkritikk for at de ikke iverksatte nødsporing av mobiltelefonene og beklaget overfor foreldrene.