Starter Norges første influenser-linje

Et mildt sagt utskjelt og debattert yrke tas nå inn i varmen og blir pensum. I hvert fall nesten.

Backpacker, friluftsliv, håndball og influenser.

Kanskje fire ord man ikke ser så ofte sammen, men det er fire av linjene som tilbys på en av Norges mange folkehøyskoler.

Sistnevnte er det nyeste tilskuddet, og den første influenser-linjen i Norge.

Helt skolepensum blir det altså ikke, men fra og med neste år vil linjen være å finne på Elverum Folkehøgskole.

– Vi vet at influenser er et begrep som ikke bare har positive fortegn, men vi ønsker å ta tak i det positive og det faglige innholdet i det, sier rektor ved skolen, Per Egil Andersen.

NY LINJE: Influenser-yrke blir stadig mer populært. Nå slenger Elverum Folkehøgskole seg på trenden. Foto: Skjermdump Facebook

I tillegg til å lære om profilbygging og innholdsproduksjon, er det også inkludert flere studieturer, blant annet til Amsterdam og Berlin.

Prisen for helårs-kurset ligger på 129 901 kroner, og du kan få støtte fra Lånekassen.

Skjerm hele tiden

Læreren på linjen er Ingvild Aabakken, som har utdanning innen kunst og bildekommunikasjon. Hun mener det var riktig å starte en influenserlinje.

– Vi tar inn så enormt mye inntrykk gjennom skjerm hele tiden. Innholdsproduksjon har blitt en stor del av hverdagslivet til alle.

Influensere og bransjen er stadig oppe til debatt. Flere influensere har blitt kritisert for blant annet markedsføring og kroppspress.

– Vi har merket at det har fått litt blanda reaksjoner, men de fleste er positive, forteller Aabakken.

Det vil også være flere gjestelærere på kurset. Blant annet TikToker Halvor Thorsnes, også kjent som «Kitchenjam» med drøyt 62.000 følgere på TikTok.

Aabakken forteller at de har flere andre navn på blokka, men kan ikke si noe mer om hvem som eventuelt kan dukke opp.

– Innhold med verdi

Elevene vil altså lære om hvordan bygge opp en profil og skape godt innhold, men det er ikke det eneste de planlegger å lære elevene.

– Grensesetting skal være et av flere temaer. De skal tenke over hvilke verdier de ønsker å fronte. Man burde behandle sosiale medier på en annen måte enn før. Vi skal jobbe med kildekritikk, etikk og grensesetting.

I tillegg skal også kommentarfelt være et tema, og hvordan man kan håndtere det best mulig.

– Vi vil jobbe med hvordan man kan lage innhold med en verdi, og ikke bare provosere for å få klikk og likes, forteller Aabakken.

Rektoren mener de har et godt faglig program på plass.

– Vi har et verdigrunnlag i bunn. Vi vil ta vare på de som vil gjøre seg synlige. Det skal være innhold vi kan stå for.

Byråleder skeptisk

Influencer-byrået Kontent representerer en rekke kjente profiler, som blant annet Emma Ellingsen og Leah Isadora Behn.

Kontent sier nye linjer som dukker opp som favner nye grener er fint og naturlig.

– Men jeg er usikker på om dette er det første jeg ville anbefalt. Fra mitt ståsted så er det en indre drive, originalitet og troen på seg selv som vil avgjøre om noen slår gjennom som influencer, fremfor tillærte ferdigheter som et slikt kurs kan tilby, sier influencer-sjef i Kontent Susanne Kjellhov til TV 2.

USIKKER: Influenser-sjefen Susanne Kjellhov i Kontent sier hun kan forstå et forsøk på å tilby et skoletilbud for dem som ønsker å gå bli stjerner på internett. – Men det gjenstår og se, kanskje dette er veien å gå for noen, sier hun. Foto: Privat

Byrålederen er ikke skeptisk til selve innholdet som skal læres bort, men er skeptisk til vinklingen og formålet med linjen.

– Slik jeg ser det, er det å bli en influenser en relativt organisk prosess. Derimot å utdanne dyktige innholdsprodusenter for sosiale medier som kan operere i denne sfæren er jeg positiv til.

Kjellhov påpeker at det å være influencer har sitt opphav i å uttrykke seg relativt fritt og å få en respons på innholdet.

– Å ta samme tilnærming som profesjonelle merkevarer ved å bygge en strategi som skal slå an, er jeg usikker på effekten av. Det vil mangle den personlige tilnærmingen som er kjernen i tilknytning mellom en profil og følgerne, sier hun til TV 2.