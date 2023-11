Boligprisene fortsetter å falle. Sjeføkonomen har et tydelig råd til de som vil kjøpe – og selge.

Boligprisene falt 1 prosent i oktober, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.



Men nedgangen er ikke like stor som flere antok. Justert for sesongvariasjoner hadde nemlig boligmarkedet en liten vekst, med 0,2 prosent.

– Min første tanke er at boligmarkedet står seg overraskende godt, sier Renate Sørestrand-Hansen, direktør i DNB Eiendom.

Hun hadde ventet at prisene skulle falle enda mer enn de gjorde i oktober.

– Bolig er viktig for nordmenn. Mange har klart seg godt til tross for at renten har økt fra null til 4,25 prosent, sier Sørestrand-Hansen.

OVERRASKET: Renate Sørestrand-Hansen, direktør i DNB Eiendom. Foto: DNB

– God aktivitet

Eiendom Norge venter at prisene vil stige videre ut året, men at den faktiske boligprisveksten for hele 2023 vil ende rundt null.

Det blir også solgt færre boliger, men nedgangen er ikke betydelig, mener administrerende direktør Henning Lauridsen.

– Aktiviteten i bruktboligmarkedet er stabil, tross skiftet i prisutviklingen de siste tre månedene. Det vitner om at bruktboligmarkedet er velfungerende, sier han.

Grethe Meier, sjef i Privatmegleren, mener tallene viser at nordmenn takler den økonomiske tiden vi lever i.



– Dette viser at situasjonen ikke er så dramatisk. Mange har god kjøpekraft og de fleste klarer å håndtere renten, sier hun.

GIR RÅD: Grethe Wittenberg Meier, Administrerende direktør Privatmegleren. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Kjøpers marked

Det er mange boliger til salgs i Norge nå.

Helt ferske tall TV 2 har fått viser at det ligger 19.740 boliger til salgs på Finn.no nå. Det er 34 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, mener dette er en gladnyhet for de som er på boligjakt.



– Nå er det kjøpers marked, så det er nå man skal slå til, sier han.

ØKONOM: Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Meier er helt enig.

– Nå er prisene litt falne, mens tilbudssiden er høy. Bruk situasjonen nå, sier hun.

Privatmegler-sjefen mener både førstegangskjøpere, og de som skal kjøpe seg opp, bør følge ekstra nøye med.

– Du kan gjøre et godt kjøp, og samtidig bli med på prisveksten fra neste år, sier hun.

Også i hyttesegmentet er situasjonen helt unik, mener Meier.

– Hvis du skal kjøpe hytte på fjellet får du aldri en bedre mulighet enn nå. I hvert fall ikke på mange år.

Andreassen oppfordrer samtidig boligeierne til å holde igjen – hvis de har råd.

– Ta kontakt med banken så fort som mulig. Se om du kan holde litt igjen, slik at du ikke må dumpe boligen i pris.

Han mener selgere vil få mer penger for boligen sin, hvis du klarer å vente til våren.

– Hvis du skal selge deg ned i pris, ville jeg prøvd å vente, supplerer Meier.

MULIGHETER: Lyst på hytte på fjellet? Da bør du slå til, mener Meier. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Klype salt

Sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen, mener vi må ta dagens tall fra Eiendom Norge med en klype salt.

– Jeg tror boligmarkedet er svakere enn dette. Prisbildet nå preges veldig av at mange velger å ikke selge, sier Olsen.



Han mener mange selgere ikke ønsker å sette ned prisene til et nivå hvor aktuelle kjøpere befinner seg.

– Da blir prisstatistikken kanskje litt skeiv i forhold til den faktiske realiteten, sier han.

Han tror dette også er noe av årsaken til at det er så mange boliger til salgs nå.

SKEPTISK: Sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Spår vekst neste år

Torsdag ble det kjent at Norges Bank ikke setter opp styringsrenten ytterligere.



Flere økonomer TV 2 har snakket med tror boligmarkedet vil vokse framover.

Flere legger vekt på at tilbudet av boliger vil synke.

– Vi ser for oss at boligprisene vil øke igjen utover våren. Nyboligmarkedet har stoppet helt opp, og det vil også presse prisene opp, sier Renate Sørestrand-Hansen i DNB.

– Rentetoppen er nær, og vi tror at boligmarkedet går lysere tider i møte etter årsskiftet, sier Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

SER FRAMOVER: Direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund Foto: Gorm Røseth / TV 2

Olsen i Nordea tror fallet i boligmarkedet heller vil fortsette.

– Vi har sagt lenge at vi tror boligprisene skal ned 5–10 prosent. Vi har ikke kommet så langt ned på den veien ennå, sier han.