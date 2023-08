Står i kø for å hjelpe – men slipper ikke til

22 prosent av alle selvmordsforsøk i norske fengsler, skjer i Bredtveit fengsel. Det kommer frem av en rapport fra Sivilombudet.

Frivillige fra Røde Kors står i kø for å bistå som samtalepartnere til de innsatte, og kan med sin kunnskap kunne forebygge selvmord.

Men de sliter med å få slippe til.

– Veldig leit

I mange fengsler fungerer samarbeidet med Røde Kors veldig godt, men på Bredtveit har det vært utfordrende.

– Vi syns det er veldig leit.

Det sier Carola Ruud, som er nasjonal fagansvarlig for kriminalitet og rus i Røde Kors.

SKUFFET: Fagansvarlig i Røde Kors, Carola Ruud, er skuffet over hvor vanskelig det har vært å samarbeide med Bredtveit fengsel. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

I over 60 år har Røde Kors besøkt norske fengsler, og hver uke besøker 550 frivillige innsatte for å gi dem et friminutt fra mørke tanker.

Ruud er tydelig på at samarbeidet med Bredtveit har vært utfordrende.

– Jeg tror ikke at det er med vond vilje at de ikke vil tilrettelegge for oss. Men i kriminalomsorgen er det ofte en kultur om at de skal løse alle problemene selv, sier Ruud.



Uforståelig

I mars i år tok en kvinne livet sitt på Bredtveit.

Røde Kors var da sikker på at fengselsledelsen ville strekke ut en hånd, og ta i mot deres hjelp.

Men den gang ei.

– Våre frivillige er kurset i psykososialt førstehjelp og førstehjelp ved selvmordsfare. De er gode samtalepartnere, i tillegg er de viktige ressurser for de innsatte. De innsatte kan da få prate med noen som ikke er tilknyttet fengselsmyndighetene eller helsetjenesten, sier Ruud.

ALENE: Isolasjon kan øke risikoen for selvmord, likevel har Bredtveit i stor grad håndtert utrykk for selvmordsskade med isolasjon og tvang. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Røde Kors har kurset innsatte som frivillige, som jobber med helseprosjekter i fengselet – mens de selv soner.



Røde Kors er skuffet over at etter selvmordet brukte ikke ledelsen i fengselet verken de innsatte på Bredtveit, som allerede var kurset i psykososial førstehjelp, eller andre frivillige fra utsiden til å hjelpe innsatte til å bearbeide de sterke inntrykkene.



– Vi syns det er vanskelig å forstå og er veldig skuffet over at Bredtveit ikke strakk ut en hånd, når vi sto klare da situasjonen ble så vanskelig som den ble da, sier Ruud.

Røde Kors håper framover at kriminalomsorgen i større grad kan se de frivillige organisasjonene som en god ressurs, i tillegg til deres ordinære bemanning i fengslene.

Legger seg flat

Fungerende fengselsleder på Bredtveit, Levi Tyriberget, legger seg flat for at de ikke har hatt et godt nok samarbeid med Røde Kors.

– Jeg syns det er synd at det har vært litt humper på veien. Vi har lagt oss veldig flate for det vi kan lastes for, og at vi ikke har klart å utnytte det tilbudet som Røde Kors har på en god nok måte, sier Tyriberget.

TAR KRITIKK: Fungerende fengselsleder for Bredtveit fengsel, Levi Tyriberget, tar kritikk for at samarbeidet med Røde Kors ikke har fungert godt nok. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Han mener at det er en sammensatt årsak til hvorfor samarbeidet ikke har fungert optimalt.

– Noen forhold skyldes fengselet og noen forhold skyldes Røde Kors. Det har nok vært en kultur som har gjort at det har krasjet litt, sier Tyriberget.

Menneskerettighetsbrudd

På grunn av samarbeidsproblemene hadde nylig Bredtveit fengsel og Røde Kors et møte, for å rydde opp. Her ble de enige om å sette i gang et nytt og tettere samarbeid framover.

– På møtet ble vi enige om å se framover og ikke bakover. Ikke tenke så mye på utfordringene som har vært, men se framover gjøre et godt utbytte av de tilbudene Røde Kors har til fengselet, sier fengselslederen.



Fagansvarlig i Røde Kors er glad for at de har staket ut en ny kurs med Bredtveit. Men hun frykter at det de har opplevd på Bredtveit er et bilde på hva som skjer i kriminalomsorgen.

ALVOLRIG: Carola Ruud er ikke bare bekymret for det de ser på Bredtveit, men kva som skjer i hele Kriminalomsorgen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Vi er veldig bekymret over det vi har sett i kriminalomsorgen de siste årene. Bredtveit er bare ett eksempel på veldig mange menneskerettighetsbrudd som har skjedd de siste årene i kriminalomsorgen. Den norske stat er blitt dømt flere ganger for brudd på menneskerettighetene i fengsel, og det er noe vi tar veldig alvorlig, sier Ruud.

Knusende rapport

Det er ikke bare Røde Kors som er bekymret over uholdbare soningsforhold på Bredtveit, og det manglede arbeidet for å forebygge selvmord i fengselet.

I juni i år presenterte Sivilombudet en knusende rapport om soningsforholdene ved Bredtveit.

Her ble det blant annet slått alarm om kritiske og livstruende forhold i fengselet.

KRISTISKE FORHOLD: Sivilombudet kritiserer Bredtveit fengsel for manglende forebygging av selvskading og selvmord. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

I rapporten står det blant annet at Bredtveit hadde mange tilfeller av selvskadingsepisoder og selvmordsforsøk. Det ble registrert en tyvedobling i antall selvskadingshendelser i dette fengselet fra 2018 til 2022.

I 2022 ble 22 prosent av alle selvmordsforsøk i norske fengsler registrert på Bredtveit, selv om de innsatte kun utgjorde to prosent av de som satt i fengsel i Norge.

Sivilombudet presiserer i rapporten at det er godt dokumentert at isolasjon kan øke risikoen for selvmord, selvskading og utviklingen av alvorlige psykiske lidelser. Likevel håndterte Bredtveit fengsel i stor grad selvskading og uttrykk for selvmordsfare med isolasjon og tvang.



LIVSTRUENDE: Sivilombud Hanne Harlem har varslet om kritiske og livstruende forhold ved Bredtveit fengsel. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Til tross for den stadig økende selvskadingen over flere år, var fengselets arbeid for å forebygge slike hendelser klart utilstrekkelig. Det var usystematisk og lite kunnskapsbasert, sa sivilombud Hanne Harlem da.

I 21-sendingen søndag opplyste TV 2 at Bredtveit er det fengselet i landet hvor det er flest selvmord. Det riktige er Bredtveit er det fengselet med flest tilfeller av selvskading og selvmordsforsøk i hele landet.