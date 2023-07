Står i kø: – Et sted mange har på sin «bucket list»

Rekordmange går den to timer lange turen for å oppleve den legendariske utsikten. Folk står i kø for å komme til kanten av stupet.

604 meter over havet ruger Preikestolen majestetisk over Lysefjorden i Rogaland.

Den spektakulære fjellformasjonen har vært et populært reisemål i mange år og nå ser de en økning på 15 prosent besøkende i forhold til samme tid i fjor.

Hittil i år har hele 175.093 personer besøkt Preikestolen. (Tall pr. 16. juli 2023)

FORNØYD: Helge Kjellevold og stiftelsen jobber hele tiden med å gjøre besøket ved Preikestolen til en stor og minnerik opplevelse for turistene. Foto: Stiftelsen Preikestolen

– Her får du en unik- natur og ferieopplevelse. Norge framstår som et trygt land å reise til og som har taklet pandemien bra. Det er har også blitt en internasjonal trend for friluftsliv etter pandemien, sier Helge Kjellevold, daglig leder for Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden Utvikling AS til TV 2.

Hollywood-feber

I 2017 besøkte Tom Cruise og filmteamet hans Preikestolen for å filme sluttscenen til Mission Impossible 6, Fallout.

Et team på flere hundre personer var i sving og platået ble stengt for turister i mange dager.

Filmen hadde premiere i 2018.

HENGER HØYT: Tom Cruise står på en liten fjellhylle under innspillingen av den sjette Mission Impossible-filmen. Foto: TV 2

Om det har blitt flere besøkende på grunn av dette vil ikke Kjellevold spekulere i.

– Nei, vi kan ikke si at vi ser noen spesiell effekt av dette. Men det er også vanskelig å måle, sier Kjellevold.

Uansett, Tom Cruise eller ikke, Preikestolen er og vil være et populært reisemål.

Tidligere har fjellformasjonen blitt kåret til verdens fremste reisemål av National Geographic Traveller.

Også Lonely Planet har kåret Preikestolen til verdens beste utkikkspunkt i boka «Lonely Planet´s 1000 ultimate sights».

Økt turisme

– Jeg er glad for at det kommer turister, da det gir jobb for slike som meg, sier den lokale guiden, Jørn Bjørn Augestad.

STILLHET: Augestad nyter en nydelig utsikt og solnedgang fra en tur til Himakånå, som er hans mini versjon av Trolltunga. Foto: Privat

Augestad bor og jobber som lokal guide i Norge kun på sommeren. Resten av året guider han turer som han arrangerer til blant annet Syria, Afghanistan og Jemen.

Han har besøkt alle verdens land i en alder av 29 år og har over 24.000 følgere på sin reisekonto på Instagram.



Han sier at turistene ikke klager på om det er litt trangt om plassen til tider oppe på platået. Personlig ville han tatt turen opp på tidspunkt da det er mindre folk.

– Turistene jeg har med meg er storfornøyde, og er nok vant med, og tåler litt mer folk og køer enn det vi er her hjemme, sier Augestad, og fortsetter:



SPRANGRIDNING: Jørn Bjørn Augestad i full fart på en struts i Sør-Afrika. Foto: Privat

– Nordmenn er nok litt for bortskjemt med å ha mye plass, spesielt når vi er på fjellet, sier han.



Minnerikt

FULLT: Den ikoniske formen på fjellplatået og den bratte fjellsiden gjør Preikestolen ganske så unik. Foto: Jørn Bjørn Augestad

Hele turen opp til Preikestolen er på ca. fire kilometer og tar rundt to timer. Gradvis kommer fjorden til syne og til slutt står du der ved stupet.

Helge Kjellevold i Stiftelsen Preikestolen mener dette er årsaken til turen er så attraktiv:

– Du må gå selv og hele turen i seg selv er en opplevelse gjør dette til en populær tur.

For 30 år siden gikk rundt 50.000 turister opp til Preikestolen i løpet av sommermånedene.

I 2022 besøkte hele 348.000 reiselystne det velkjente steinplatået. Av disse er rundt 10 prosent nordmenn.

Kjellevold forteller at de hele tiden legger til rette for god logistikk, gode fasiliteter og en trygg ramme for turen. Vi måler tilfredsheten for å avdekke forbedringsområder.

– Folk får en wow opplevelse av dette, og du kan som belønning tilbringe tid på selve Preikestolen, sier han og fortsetter:

– Ikke minst har sosiale medier gjort Preikestolen til en global attraksjon og et sted mange har på sin «bucket list», avslutter han.