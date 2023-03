Stanset med promille og barn på fanget: – Hårreisende eksempel

STANSET: Kjøretøyet ble stanset her, like utenfor Hønefoss sentrum, lørdag kveld. Foto: Ole Edvin Tangen

Lørdag kveld ble en bil stanset utenfor Hønefoss, etter at politiet hadde fått melding om at bilen hadde kjørt inn i et annet kjøretøy.

I førersetet satt en mannlig sjåfør, som blåste til to i promille. I passasjersetet satt mannens samboer, også hun med to i promille.

Sammen med det berusede paret var to mindreårige barn, et av dem satt usikret på kvinnens fang.

– Det er ekstremt skjerpende og veldig trist, sa operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt til TV 2 lørdag kveld.

– Familietragedie

Situasjonen gjorde sterkt inntrykk på patruljen på stedet, og over sambandet kunne alle på jobb høre barna som gråt i bakgrunnen.

POLITISTASJON: Familien ble tatt med hit, til Hønefoss politistasjon, etter hendelsen. Foto: Ole Edvin Tangen

Hele familien ble tatt med til politistasjonen, og barnevernstjenesten ble koblet inn.

Søndag formiddag ønsker ikke politiet uttale seg ytterligere om hva de to foreldrene har forklart.

– Dette er først og fremst en familietragedie, understreker innsatsleder Øystein Eikedalen, som også understreker at saken tas på ytterste alvor.

– Hårreisende eksempel

Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk, sier denne typen saker heldigvis sees sjeldent.

– Det er omtrent en gang i året at vi får høre om denne typen hårreisende eksempler, sier han.

Trygg Trafikk er likevel opptatt av ingen skal kjøre med promille, og ikke minst at barn skal sikres skikkelig i bil.

En opptelling de gjorde etter kontroller i 2021 viste at 18 prosent av barn ikke var tilstrekkelig sikret.

PRESSESJEF: Christoffer Solstad Steen er pressesjef i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk / Morten Brakestad

– Nordmenn er generelt gode på å sikre barna sine, men vi ser det ofte kan bli litt slurv når folk skal ut på kortere turer, sier Solstad Steen.

Når familien skal på langtur, er barna ofte godt sikret, mens det kan gå litt fort for seg når man bare skal kjøre til butikken eller barnehage.

– Her har vi en del å hente, det blir litt mye slurv da. Det er like viktig å sikre barna best mulig på korte turer som lange turer, sier han.

Det som særlig går igjen er at belter ikke er strammet tilstrekkelig, at beltet brukes feil, at barnet kun er sikret i bilens belter, ikke godkjent bilstol, tvinnede belter eller at barna sitter med jakke på.

Få dødsfall

Tallene for 2022 er foreløpig ikke klare, men i 2021 ble det registrert 56 skader på barn mellom 0 og 9 år i bil. Dette er høyeste siden 2017.

Samtidig er det få barn som omkommer i trafikken. 1970 var historisk det mørkeste året for barn i trafikken, med 101 dødsfall.

I 2019 var det første året siden registreringene startet der ingen barn døde i trafikken.

I årene etter har det vært noen, men stort sett er det skader som fotgjenger, ikke i bil.

– Det er ikke ofte barn dør i trafikken, men dessverre forekommer det fortsatt. Derfor er det viktig at vi som voksne er ekstra nøye med å sikre våre barn på en tryggest mulig måte i trafikken. Målet er selvfølgelig at ingen barn skal omkomme i trafikken, sier han.