Stanser kornavtale: – Kan bidra til å holde importprisen oppe på mat i Norge

KORNSKIP: Kornskipet «Razoni» var det første som forlot en ukrainsk havn etter at kornavtalen var i boks i fjor. Foto: OZAN KOSE

Kreml bekrefter mandag at Russland ikke ønsker å forlenge kornavtalen med Ukraina. Det vil hovedsakelig ramme fattige land, men kan også få følger i Norge, mener eksperter.

Ukraina og Russland er begge blant verdens største eksportører av korn. Da krigen brøt ut i fjor, førte det til en sjokkøkning i matvareprisene verden over, samt bekymringer for matvaresikkerheten i fattige land.

I juli i fjor ble det forhandlet frem en avtale som har gjort det mulig for Ukraina å frakte 32 millioner tonn korn og andre jordbruksprodukter forbi russiske krigsskip i Svartehavet. Avtalen hadde utløpsfrist klokken 23 mandag.

Dmitry Peskov, talsperson i Kreml, opplyser mandag at Russland ikke ønsker å fornye avtalen inntil videre, frem til deres egne krav er møtt.

– Dessverre har ikke den delen i Svartehavsavtalen som gjelder Russland blitt implementert så langt, hevder Peskov.

Dette skjer til tross for at Tyrkias president Erdogan har hevdet at Putin var positiv til å forlenge avtalen.

Russland har tidligere hevdet at kornavtalen ikke har gjort nok for å bedre deres egen eksport. De mener også at fattige land ikke har fått nok korn.

Prisøkning på hvete

Den globale prisen på hvete har økte med 3,17 prosent mandag, samme dag som det ble kjent at kornavtalen stanses, ifølge Chicago SRW Wheat.

Chr. Anton Smedshaug, leder i Agri analyse, forteller at konsekvensene i Norge er usikre, ettersom vi ikke importerer noe sørlig korn fra Ukraina i utgangspunktet. Dessuten har den svake krona hatt mer å si for prisstigningen her til lands.

– Dette kan bidra til å holde importprisen oppe på mat i Norge, dersom situasjonen med råvarepriser på verdensmarkedet blir vanskeligere fremover, sier han.



Smedshaug mener likevel det er for tidlig å si noe om dette kommer til å ha mye å si for de internasjonale kornprisene på sikt.

VIKTIG VARE: Både Ukraina og Russland er verdensledende eksportører av korn. Foto: Frank May

Årsaken er blant annet at markedet allerede ventet at Ukraina ville produsere mindre korn i år. I tillegg har blant annet Russland, USA og Frankrike eksportert mer korn for å fylle tomrommet i Ukrainsk eksport.

– Det er mer den generelle og langsiktige usikkerheten som har noe å si. Ukraina har vanligvis hatt et visst transportvolum av korn på markedet, og hvis dette uteblir lenge så kan det presse prisene opp, sier han.

Smedshaug understreker at konsekvensene i Norge er usikre

Krevende for ukrainske bønder

Christian Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse, sier dette først og fremst vil være veldig krevende for ukrainske bønder og ukrainsk landbruk.



– Dette er med og gjør en vanskelig situasjon mer krevende, sier han.

Smedshaug sier dette og vil og ta lengre tid å få matvareprisene ned på verdensmarkedet.

– Dette øker sårbarheten i verdens matforsyning, sier han.

Bruker alle midler

– Dette synliggjør at Russland er villig til å bruke alle midler. Kornet fra Ukraina er veldig kritisk for mange mennesker i verden, sier Egil Hoen, nestleder i Norges Bondelag.

Han understreker at Norge ikke har noen tradisjon for å importere korn fra Ukraina, men at stansen i kornavtalen hovedsakelig vil gå ut over mindre utviklede land, særlig i Asia og Afrika.

– Hva vil dette ha å si for matvareprisene?

– Det er det altfor tidlig å si noe om. Hvis det gjør det, så er Norge i mindre grad påvirket, sier nestlederen.

Egil Hoen forklarer at Norge er mer skjermet enn andre land for de store svingningene i internasjonale matpriser, på grunn av blant annet tollsystemet og de fastsatte innenlandsprisene.

– I tillegg har vi i stor grad råd til å kjøpe den maten vi trenger, i motsetning til de landene som vanligvis importerer korn fra Ukraina, sier han.

To døde på Krim-broen

Natt til mandag ble to personer drept i det russiske myndigheter omtaler som et terroristangrep på den symboltunge Krim-broen i Svartehavet, skriver Reuters.

Den 19 kilometer lange broen som går til den annekterte Krim-halvøya er et prestisjeprosjekt for president Putin.

Dmitry Peskov sier i Kreml benekter at hendelsen har noe å gjøre med at Russland ikke fornyer kornavtalen, ifølge Reuters.

Ukraina har foreløpig ikke tatt på seg ansvaret for angrepet.

Det franske nyhetsbyrået AFP siterer derimot ukrainske kilder på at den ukrainske marinen skal ha angrepet broen med undervannsdroner.