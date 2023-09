Stang inn for Raymond Johansen i Oslo

Stor meningsmåling for Oslo er gode nyheter for rødgrønn side.

Det rødgrønne byrådet i Oslo ligger an til gjenvalg på TV 2s ferske meningsmåling for Oslo. Undersøkelsen er utført av Kantar og de siste telefonene ble tatt søndag formiddag.

Sammenlignet med valget for fire år siden går Venstre og Høyre mest frem med 4,8 og 4,5 poeng. MDG går mest tilbake etter sitt rekordvalg for fire år siden, men ligger fortsatt på et historisk høyt nivå.

Ap går frem med 0,9 prosentpoeng til 20,9 prosent. Også SV og Rødt går frem.

– Sammenlignet med resten av landet har Arbeiderpartiet i Oslo en vesentlig høyere lojalitet, sier valganalytiker Terje Sørensen i TV 2.

– Partiet lekker vesentlig mindre til Rødt og SV enn de gjør andre steder, sier Sørensen.

MDGs kraftige fall til tross, den rødgrønne siden berger et flertall på 31 mandater i bystyret. Det er én mer enn det som trengs for å danne flertall.



Men det er fortsatt jevnt i hovedstaden. Borgerlig side trenger bare å stjele to av den andre sidens mandater for å danne flertall.

KrF, som står uten mandat, mangler bare 170 stemmer på å stjele ett av Arbeiderpartiets mandater.

Dødt løp mellom blokkene

– Oslovalget står mellom et fortsatt Ap-ledet byråd som vil ansette 800 nye i eldreomsorgen, gi et kompetanseløft til 10 000 ansatte i eldreomsorgen og sørge for 6000 sommerjobber til unge. Og et Høyre/Frp-byråd som vil kutte i velferden, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).



Johansen synes det er inspirerende å se at Arbeiderpartiet er på vei opp på målingene. Han presiserer også at Ap går til valg på å fortsette å samarbeide med MDG og SV.

Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, sier han skal jobbe hardt den kommende uken for å snu skuta, og velgerne, mot Høyre.

– Denne målingen viser at det er dødt løp i Oslo. Alle som ønsker et skifte og som vil kvitte seg med politikken til tospannet MDG og Arbeiderpartiet må nå gå og stemme Høyre, sier Lae Solberg til TV 2.



BYRÅDSLEDERKANDIDAT: Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vi skal bruke den neste uka til å mobilisere alle som ønsker en skole som løfter alle elever, en trygg og verdig eldreomsorg og en kommune som gjør privatøkonomien lettere, sier Lae Solberg.



– Strålende for Oslo Venstre

Oslo Venstre synes TV 2-målingen viser at det blåser en liberal vind over Oslo. Venstre er klare for et byrådsskifte, og får 10,3 prosent oppslutning på målingen.

– Dette er strålende tall for Oslo Venstre. Mange deler vårt ønske om å skifte ut dagens byråd med et nytt blågrønt byråd etter åtte røde år, sier Venstres førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke.



BLÅ-GRØNT: Oslo Venstre håper på et blå-grønt byråd etter valget. Foto: Bjørnar Verpeide/TV2

– Planen er flertall med Arbeiderpartiet



MDGs partileder, og Oslo-byråd, Arild Hermstad, mener på sin side at målingen viser at det er fullt mulig for MDG å fortsette å styre Oslo, sammen med Arbeiderpartiet og SV.

– Den viser at folk i Oslo ønsker å fortsette den utviklingen vi har, med å få ned klimagassutslippene og skape en triveligere by for alle.



VIL FORTSETTE: MDGs leder Arild Hermstad driver valgkamp i Oslo. Han er klar på at målet er å fortsette å styre hovedstaden med Arbeiderpartiet og SV. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Kan dere garantere et samarbeid med Arbeiderpartiet?



– Vår plan er å få flertall med Arbeiderpartiet og SV, og da garanterer vi at det er den konsultasjonen som skal fortsette å styre byen.