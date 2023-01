Stålet brettet seg rundt dem: – Lette etter id, slik at noen kunne identifisere liket mitt

DRAMATISKE MINUTT: Vitner forteller om dramatiske minutt da fregatten Helge Ingstad kolliderte med et tankskip. Flere av vitnene som befant seg i lugarene på styrbord side, forteller at de trodde de skulle dø. Foto: Marit Hommedal /NTB

Klokken er ett minutt over fire.

Om 15 sekunder skjer det som endrer norsk forsvarshistorie for alltid.

Det er også først nå at en ung vaktsjef, på broen til et av marinens mest avanserte krigsskip, skjønner at noe holder på å gå forferdelig galt.

15 sekunder går. Klokken 04.01.15 brytes stillheten på Hjeltefjorden av et voldsomt brak.

Krigsskipet KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» kolliderer.

I møtet med den enorme oljetankeren flerres krigsskipets styrbord side opp som lokket på en makrellboks.

Om bord på fregatten våkner nå noen til det de opplever som en kamp på liv og død.



Over radioen høres en stresset stemme:

«... krigsskip. Jeg traff han.»

Ventet på å dø

Tirsdag forklarer de aller første vitnene seg i Helge Ingstad-rettsaken, hvor deres nåværende og tidligere kollega sitter tiltalt.

33-åringen er den eneste tiltalte etter kollisjonen.

En av vitnene - en 21 år gammel elektrikerlærling - forteller at han våknet av at vannet fosset inn i sengen.



– Da var jeg sikker på at jeg var på vei til å dø. Så jeg begynte å lete etter «dogtaggen» min.

– Så kunne noen i alle fall identifisere liket mitt.

Mens lærlingen leter etter smykket med id-brikken, kjenner han at sengens tak og stålkonstruksjon brettet seg rundt han.

– Jeg hoster og harker saltvann, mens jeg ligger å venter på å dø. Men så kjenner jeg at jeg kan bevege meg, sier han.

Totalt knust

Elektrikerlærlingen kommer seg ut av den totalskadde køyesengen. Han har vann til hoften, men begynner straks å lete etter beina til kollegaen som skulle ligget i sengen under.

– Men jeg fant ingen. Det va en tung følelse.

TOTALSKADD: Flere av lugarene på fregatten Helge Ingstad ble totaltskadet. At det ikke gikk liv, var kun en tilfeldighet. Foto: Sjøforsvaret

Ute i gangen ser han at nabolugaren er revet bort. Han hører folk rope og skrike, men klarer sammen med to andre å klatre ut og opp skroget.

Lugaren flerret opp

– Jeg har bare gode minner fra Ingstad.

Mannen som inntar vitneboksen er i dag 25 år. I 2018 var han kokkelærling på Ingstad.

Denne natten våkner han av at ankeret til tankskipet «Sola TS» treffer krigsskipet og flerrer opp skroget rundt kokkelærligens lugar. Kaldt sjøvann strømmer inn.

I politiavhøret forteller den da 21 år gamle mannen at han hadde en følelse av å drukne.

– Hele båten ... Rommet er blitt dyttet på og er ikke gjenkjennelig. Taket over oss er revet bort. Hele himlingen er borte. Det var også der vi klatret ut, sier han.

– Flere gråt og var i sjokk

Kokkelærlingen forteller at da han – og de han delte lugar med – hadde reddet seg ut av den totalskadde lugaren, meldte de seg i saniteten.

– Jeg så en jente som gråt. Og flere som var i sjokk.

SANK: Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden. Etter fartøyet kolliderte med tankskipet "Sola TS" og fikk så store skader at hun senere sank. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg var redd.

Logistikkbefalen på «Helge Ingstad» var 29 år den katastrofale natten i 2018. Han forteller at han opplevde situasjonen som et umiddelbart sjokk.

– Jeg var ganske sikker på at jeg skulle dø, sier han.

Sikker på omkomne

Fra nabolugaren – offiserslugar 18 – roper noen kvinnelige kollegaer at de trenger hjelp. I kollisjonen har dører kilt seg fast, men besetningen får hjulpet dem ut ved hjelp av en øks.

Synet som møter den da 29 år gamle mannen er en offiserslugar som er fullstendig ødelagt.

Så møter han i fregattens operasjonsrom. Han har ansvar for å få personell-kontroll, altså gjøre rede for alle de 137 personene om bord på fregatten.

REVET BORT: Flere lugarer på styrbord side av fregatten ble totalskadet av ankeret til tankskipet. At det ikke gikk liv tapt, sier Sjøforsvaret bare var flaks. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Der og da var jeg ganske sikker på at noen hadde død. Skadene jeg hadde sett ... Jeg visste jo ikke at hvem i besetningen som var på vakt, og hvem som lå å sov.

15 minutter senere er den aller siste personen om bord gjort rede for.

– Det var en stor lettelse å kunne lese ut beskjeden om at vi hadde personell-kontroll.

Raskt tilbake på sjøen

Bare to uker etter ulykken var hele besetningen på fregatten «Helge Ingstad» tilbake igjen på sjøen. Ikke én av dem sa «nei».

Dette var et viktig traumeforbyggende tiltak fra Sjøforsvaret.

– Oppfølgingen far Sjøforsvaret var helt super, sier flere av vitnene.

Mange av dem som var om bord på «Helge Ingstad» da hun kolliderte og sank, jobber fremdeles i Forsvaret – på fregatt. Den gjør også den tiltalte 33-åringen.

– Veldig urettferdig

Et av vitnene ber om ordet etter at statsadvokatene har stilt ferdig sine spørsmål.

– Dette er en veldig vanskelig sak. Det er vanskelig for meg å vitne mot min beste venn, sier han, og ser bort på den tiltalte 33-åringen.

UTSPØRRING: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta i rettssalen hvor en 33-åring sitter tiltalt for kollisjonen av Helge Ingstad. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Jeg syns det er veldig urettferdig at det bare er han som sitter her.

Vitnet sier han syns det er flere som burde være tiltalt.

– Dette er et system. Om bord hos oss, i Sjøforsvaret, på trafikksentralen og andre fartøy i fjorden. Alt gikk bra til det ikke gikk bra. At han sitter alene her, er ikke rettferdig.