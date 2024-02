Stakk samboeren i brystet med kniv – saken ble henlagt

Etter å ha knivstukket kjæresten like over hjertet, sa kvinnen til politiet at hun var forberedt på tvungent psykisk helsevern. Så henla politiet saken.

Hendelsen skjedde tidlig en torsdag morgen i juni i 2020.

Politiet rykket ut til en adresse i Kristiansand. En mann hadde kort tid i forveien ringt og sagt at han var stukket «rett i hjertet» med kniv, og at han hadde låst seg inne på sitt eget toalett.

Da politiet kom frem, var ytterdøren låst. Fem minutter senere kom den blodige mannen ut døren og gikk rett i en ventende ambulanse.

Politiet gjennomsøkte leiligheten uten å finne gjerningskvinnen.

«Hun ønsket han død»



Det tok et kvarter før hun dukket opp. Ikledd en rød morgenkåpe og undertøy truet hun med å spytte på en av politibetjentene.

Hun ønsket ikke å si noe til politiet om hva som hadde skjedd, annet enn at samboeren «fortjente det», og at «hun ønsket han død», ifølge en politirapport TV 2 har sett.

Mannen ble hasteoperert og lå på sykehus i fire dager.

LÅ HER: Mannen ble hasteoperert på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I avhør forklarte han at han den siste tiden hadde ønsket å gå fra samboeren sin. Etter mer enn 20 år med det han beskrev som en psykisk ustabil kjæreste, orket han ikke mer.

Kvelden før knivangrepet hadde hun låst ham inne på soverommet deres. Derfor hadde han ringt politiet, som kom til stedet sammen med ambulanse.

Samboeren ble kjørt til legevakta, men så hadde hun kommet hjem noen timer senere – etter at han hadde lagt seg.

Ifølge kvinnen selv ble hun aldri undersøkt av noen hos legevakta. Hun bare reiste hjem fordi hun ikke orket å vente lenger.

Grep tak i samuraisverd

Neste morgen gjorde mannen seg klar for jobb. Da han skulle på badet for å pusse tenner, dukket samboeren opp med en kniv. Mannen grep tak i et samuraisverd for å forsvare seg, men han brukte det aldri.

I stedet rygget han inn på toalettet og låste døren. Da oppdaget han at samboeren hadde rukket å stikke ham både i leggen og i brystet.

På sykehuset fikk han vite at en ene lungen var punktert.

I avhør sa mannen likevel at han ikke ønsket samboeren sin straffet. Han vil at hun skal få profesjonell hjelp.

Selv hadde han planer om å flytte og kutte kontakten med kvinnen, sa han i avhør. Han var tydelig på at samboeren hadde flere diagnoser og trengte «masse, masse hjelp».

Saken ble henlagt

Politiet oppnevnte derfor to sakkyndige. De konkluderte med at kvinnen var psykotisk i gjerningsøyeblikket og ikke kunne straffes.

I slike saker har påtalemyndigheten to muligheter.

Enten kan de ta ut tiltale og be om at gjerningspersonen dømmes til tvungent psykisk helsevern, eller så kan de henlegge saken med kode 065, tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.

TV 2 har det siste halvåret publisert en rekke saker om henleggelseskode 065. Bare mellom 2016 og 2022 henla norsk politi 2095 saker som gjaldt fysisk vold.

Flere hundre personer som ble rammet av volden, fikk betydelige fysiske skader. Knivstikkingen i Kristiansand er en av disse sakene.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnens tidligere forsvarer, som ikke ønsker å kommentere saken.

Politiet: Konkret vurdering

Flere ganger etter knivstikkingen kontaktet politiet sykehuset for å høre om det var mulig å avhøre kvinnen, men det var det ikke. Først tre og en halv måned etter hendelsen kunne hun avhøres.

Da sa kvinnen at hun har vært innlagt 14 ganger.

«Siktede er ikke redd for tvungen psykisk helsevern, men redd for å bli tvangsmedisinert. Hun går ikke på medisiner her, for det fungerer ikke for henne. Siktede skjønner at hun kanskje må være her i 3 år, for det var alvorlig det som skjedde på slutten», står det i avhørsrapporten.

Likevel valgte politiet å henlegge saken på grunn av tvil om tilregnelighet.

TV 2 har spurt Agder politidistrikt om hvorfor de ikke forsøkte å få kvinnen dømt til tvungent psykisk helsevern.

Politiinspektør Jan Are Amundsen svarer at spørsmålet om hvorvidt vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt, «beror på en helt konkret vurdering fra sak til sak».

«En ting er selve konklusjonen fra de sakkyndige med tanke på utilregnelighet, men påtalejuristen må i tillegg foreta en konkret, helhetlig vurdering, hvor blant annet momenter som siktedes straffehistorikk og aktuell situasjon/utvikling i tiden etter den straffbare handling ble begått, inngår. Uten å gå for langt inn i den konkrete vurdering som ble foretatt, er det nettopp disse momentene som ble vurdert i denne saken», skriver han.