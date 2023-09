– Stakk politimannen minst to ganger i ryggen

Politiet avfyrte varselskudd under pågripelsen. Nå er mannen tiltalt for drapsforsøk på betjent.

En mann i 30-årene er tiltalt for drapsforsøk på en politimann etter den dramatiske pågripelsen i Lier 11. april i år.

Han stakk politimannen minst to ganger med kniv i ryggen og deretter, etter at betjenten falt og lå på bakken, forsøkte han å knivstikke politimannen minst to ganger til, står det i tiltalen.

Slo med batong

Politimannens stikksikre vest hindret at stikkene gjorde skade på ham.

Politimannen unngikk deretter flere knivstikk ved å sparke og slå med batong, står det videre. En annen politibetjent fikk reist kollegaen sin opp fra bakken slik at han fikk trukket seg unna.

STAKK: – Han forsøkte å drepe, står det i tiltalen om mannens knivstikk. Foto: TV 2-tipser

Mannen i 30-årene står etter hendelsen også tiltalt ved Buskerud tingrett for grove trusler, grovt skadeverk og grov vold mot politiet.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, Knut-Erik Søvik, som foreløpig ikke har noen kommentar til saken.



Skadet under pågripelse

Hendelsen oppsto da politiet rutinemessig skulle bistå på et helseoppdrag.



– Han kom mot oss med kniv i hevet stilling og truet patruljen, sa et vitne TV 2 hadde snakket med.

Deler av hendelsen ble fanget på film. Den nå tiltalte mannen utøvet også hærverk på en politibil, blant annet ved å flerre opp dekkene med kniven.

Flere politipatruljer kom etter hvert til med skjold og pepperspray. Det ble også avfyrt varselskudd.

– Han ble skadet i forbindelse med politiets pågripelse, og ble eksponert for pepperspray, tjenestehund og mulig noe mer, sa operasjonsleder Trond Egil Groth til TV 2.

Rettssaken starter 15. november.