Stakk av etter å ha kjørt på Karl Elliot (7) – nå har faren en beskjed

Torsdag ettermiddag fikk Karl-Fredrik Velle telefonen alle foreldre frykter:

Sønnen på syv år var blitt påkjørt mens han var ute for å leke med kompiser.

– Melding om barn på sykkel som har blitt påkjørt av en personbil ved Heistad skole. Barnet tilses av ambulanse på stedet, skrev politiet i Sør-Øst på Twitter.

– Begynte å springe

Ifølge faren hadde sønnen gått av sykkelen da han skulle gå over et fotgjengerfelt like ved skolen.

– Han oppdaget en bil, og la merke til at bilen ikke hadde tenkt å stoppe. Victor-Elliot begynte springe for å komme seg over, men rakk det dessverre ikke, forteller faren om hendelsesforløpet.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Den syv år gamle gutten fikk sykkelen mellom bilen og seg selv. Han falt deretter bakover å slo hoften og ryggen.

Stakk fra stedet

Karl-Fredrik Velle var hjemme og stablet ved, men kastet seg i bilen og kjørte mot stedet etter å ha fått den dramatiske telefonen fra sønnen.

Da han kom frem på stedet forventet faren å møte sjåføren i bilen.

Men vedkommende hadde forlatt stedet. Uten å sjekke om det gikk bra med Velles sønn.

– Det som møtte meg var sønnen min, kompisene og to damer som hadde kommet til stedet for å hjelpe, forteller han til TV 2.

Beskjed til sjåføren

Torsdag kveld ligger sønnen innlagt på sykehuset i Skien. Han har nå en tydelig beskjed til sjåføren.

– Jeg håper for sjåførens del at vedkommende er i sjokk, og i sjokktilstand kan man gjøre ting man angrer på. Jeg er ikke sint, jeg bærer ikke nag. Men vi har lært at man skal stoppe og se at det går bra, sier Velle.

Faren sier at om det samme hadde skjedd med han, så hadde han hatt dårlig samvittighet.

– Jeg antar at vedkommende har en samvittighet som ikke er bra. Jeg ønsker å sørge for at den personen får lettet på samvittigheten sin, for det gikk tross alt bra, sier Velle.

Skremmende opplevelse

Velles syv år gamle sønn syntes det påkjørselen var en skremmende opplevelse.

– Men det går bra med han. Vi har sett litt på Bodø-Glimt i kveld, så sånn sett er ting tilbake til normalen, sier han.

Hvis sjåføren melder seg, ønsker Velle gjerne å møte vedkommende.

– Vi er ikke sint. Gutten har det bra, og det ble bare materielle skader.