Stadig flere sykepleiere gjør som danske Emma

Mens sykepleiemangelen herjer i Danmark, velger stadig flere å dra til Norge for å jobbe. – Jeg har lyst til å yte ekstra hver dag, og det får jeg tid til her, sier danske Emma-Bjørg Jensen (25).

TRIVES: For danske Emma-Bjørg Jensen er det to fluer i en smekk at kjæresten studerer i Bergen mens hun jobber her som sykepleier. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Det er så gøy at dere bare sier «køben» når dere snakker om København. Det er det ingen som gjør i Danmark, sier Emma-Bjørg Jensen og ler.

Så fort hun ble ferdig med utdanningen, valgte Jensen å dra til Norge for å søke lykken som sykepleier.

I januar i fjor fikk hun i jobb gjennom et vikarbyrå, som tilbød henne en stilling ved Fyllingsdalen Behandlingssenter i Bergen.

– Det er helt supert å jobbe som vikar. Man får mange goder, dekket reise og bolig, og litt høyere timelønn. Jeg føler meg superheldig som får være vikar, men likevel jobbe her i fast turnus, sier Jensen.

Å jobbe i hjemlandet Danmark frister ikke. Der er det mye høyere arbeidspress, i tillegg til lavere lønn.

– Hører om skrekkscenario

– Jeg har ikke rukket å jobbe på danske sykehus, men jeg har hatt masse praksis og hørt hva andre forteller, sier hun, og fortsetter:

– Der kan man for eksempel være kun to sykepleiere på 80 pasienter, fordelt på fire avdelinger. Mens her er vi to sykepleiere på kun seksten pasienter. Det er stor forskjell, sier hun.

Jensen forteller at flere hun studerte med også har valgt å søke jobb i Norge.

I studietiden var det flere som fryktet at de utdannet seg til et yrke med ekstremt tøffe arbeidsforhold, og mange var engstelige for hva som ville møte dem i yrkeslivet.

– Når man skal bli sykepleier, så hører man hele tiden om skrekkscenarioer og fortellinger. Man vil jo ha en god start på arbeidslivet, og jeg er stolt av å ha dette yrket. Jeg vil ha en positiv opplevelse med det og slippe å gå hjem hver dag med dårlig samvittighet. Det får jeg tid til her, sier Jensen.

TID: Jensen retter på gullklokken hun fikk av moren da hun var ferdig på sykepleie-studiet. Denne er alltid med på vakt. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Flyttet med kjæresten

Da kjæresten ville til Norge for å studere, var det et enkelt valg å søke jobb i Bergen.

– Utgangspunktet mitt var at jeg ville være med ham, men det er en spennende kombinasjon å få mer erfaring her, samtidig som jeg får bedre arbeidsvilkår og lønn, sier hun.

Jensen roser Norge, og synes det er et eksotisk land med fjell og fjorder.

– Det er også en stor forskjell fra Danmark, sier hun og ler.

MEDISINROMMET: Riktig dosering av medisiner er en viktig del av sykepleier-jobben. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Tusenvis av dansker

25-åringen er absolutt ikke alene om å flytte til Norge for å søke jobb.

I 2022 fikk 619 sykepleiere utdannet i Danmark autorisasjon til å jobbe her til lands. Det melder TV2 Østjylland.

Tall fra Helsedirektoratet, som norske TV 2 også har fått tilgang til, viser at drøyt 6000 sykepleiere utdannet i Danmark har sikret seg slik autorisasjon de siste ti årene.

Til sammen 10.879 danskutdannede sykepleiere har i dag har slik autorisasjon, som gjelder til fylte 80 år.

Rundt 9000 av dem er danske statsborgere.

KØBEN: Også i Danmark er det sykepleiemangel. Foto: Paul Kleiven

Sykepleiermangel

– Jeg er ikke i tvil om at vi kommer til å få se mer av dette, sier Dansk Sygeplejeråds kretsleder i Midtjylland, Anja Laursen, til TV2 Østjylland.

– Vi ser at stadig flere sykepleiere ønsker å forlate dansk helsevesen for å finne arbeid andre steder der lønnen er høyere, sier hun.

En oversikt over ledige stillinger viser at det bare i Midtjylland-regionen nå mangler 361 sykepleiere.

Hvor mange danske sykepleiere som i dag jobber i Norge, er ikke kjent.

– Ønsker ikke å tappe

Fylkesleder Reidun Stavland i Norsk Sykepleierforbund Vestland sier vikarbruk er en grei løsning på kort sikt, men advarer mot å gjøre seg for avhengig av dette.

– Vi ønsker ikke å tappe andre land for deres kompetanse. Norge må selv kunne stille med kompetent arbeidskraft, for det er ikke bærekraftig å bare lene seg på andre. Hva hvis det kommer en ny pandemi? Da må de reise hjem, og da står vi på bar bakke, sier Stavland.

KREVER BEDRING: Fylkesleder Reidun Stavland i Norsk Sykepleierforbund Vestland sier de ikke ønsker å tappe andre land for arbeidskraft. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Hun er opptatt av å senke belastningen i norsk helsevesen, samtidig som man øker lønnen og gjør helsesektoren mer attraktiv som arbeidsplass.

– Det er kanskje ikke villighet til å gjøre dette nå, men jeg tror man kunne sett at mange som har gått til andre yrker hadde kommet tilbake og styrket helsevesenet vårt, sier fylkeslederen.

– Man hører ofte at sykepleieryrket er knalltøft. Hva tenker du om at danske vikarer synes det er mye bedre å jobbe i Norge enn i hjemlandet?

– Det kan være de har en annen funksjonssammensetning i Danmark, altså at de har færre sykepleiere per pasient enn i Norge. Sånn sett kan yrket oppleves bedre for dem her til lands, men våre medlemmer sier arbeidet er belastende, særlig ute i kommunene.

– Viktig med omsorg

Jensen er klar over sykepleiermangelen i hjemlandet, men sier det også er mangel i Norge.

TRIVES: Jensen sier mange av dem hun kjenner ikke kan tenke seg å flytte tilbake til Danmark. Såpass bra er det å jobbe i Norge. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Man kan si at man har dårlig samvittighet for at man ikke blir i Danmark og jobber der, men likevel tror jeg alle mennesker ønsker de beste forutsetningene for å få en god jobb der man kan glede seg til å gå på arbeid, sier hun.

– Jeg vil ha tid til å vise omsorg, nærhet og pleie. Det er viktig å finne tid til dette, slik at man kan gå hjem med god samvittighet.