Stadig flere risikerer økonomisk krise: – Helt forferdelig

LOVFESTET: Frps leder, Sylvi Listhaug, mener fleksibelt barnehageopptak vil gjøre det enklere for familier.

Torsdag skrev TV 2 om Annette Skogheim Hansen, som mister flere måneder med lønn fordi datteren trolig får barnehageplass først ni måneder etter permisjonsslutt.

Årsaken er at datteren hennes er født «feil» tid på året.

Det får enorme økonomiske konsekvenser for familien på fire.

De siste årene har det vært en kraftig økning i andelen småbarnsforeldre som tar ulønnet permisjon, ifølge NAV.

I 2021 tok hele halvparten av alle mødrene ut ulønnet permisjon.

Ikke bare mister familien én av to inntekter. Den som tar ulønnet permisjon mister pensjonsoppsparing, retten til sykepenger og ansiennitet. Tar man ulønnet permisjon lenge og blir gravid, mister man også utbetalingsgrunnlaget.

Med det økende prisnivået det siste halvåret i tillegg, kan det bli svært vanskelig økonomisk for dem som tar ulønnet permisjon.

Historien til Annette Skogheim Hansen får flere politikere til å reagere.

PRISGITT: KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse har tre barn. Nummer 1 og 2 er født på «feil» tid på året. Hun og mannen var prisgitt besteforeldre i tiden mellom permisjonsslutt og barnehagestart, slik at de slapp å ta ulønnet permisjon.

– Sånn kan det ikke være

KrF mener Ap/Sp-regjeringen ikke har gjort nok for småbarnsfamilier.

– Sånn som barnehageopptaket er nå, må man planlegge for når man får barn. Sånn skal det ikke være, sier KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse.

KrF mener at det bør innføres løpende barnehageopptak. Det innebærer at du skal få barnehageplass når barnet er ett år, uavhengig av når på året barnet er født.

Ifølge loven har barn krav på barnehageplass samme år de fyller ett år, men de fleste barnehager er fulle og tar ikke imot nye barn før om høsten. Dessuten er kommunene bare lovpålagt å ha minst ett opptak i året.

Det fører til at datteren til Annette Skogheim Hansen, som er født i januar i år, må vente helt til høsten 2024 for å få en plass i en barnehage.

BEKYMRINGER: Å få barn på feil tid av året har gitt Annette Skogheim Hansen mye bekymringer, særlig økonomisk.

Da KrF satt i regjering med Venstre, Høyre og Frp, utvidet de barnehageopptaket for barn født i august og september, til også å gjelde barn født i oktober og november.

Barn som er født i desember, har krav på barnehageplass først i august det påfølgende året, altså når barnet er halvannet år gammelt.

KrF mener regjeringen burde ha utvidet barnehageopptaket til å gjelde flere måneder.



– Hvorfor gjorde dere ikke mer og utvidet med flere måneder da dere satt i regjering?

– Vi burde ha utvidet videre, sånn at alle har rett på barnehageplass. Men vi mener det var riktig å gradvis utvide ordningen. Jeg mener dagens regjering burde ha fortsatt med det, sier Lindtveit Røse.

Hvorfor tar flere ulønnet permisjon? I 2018 ble foreldrepengeperioden delt i tre like deler, som førte til at mødre fikk kortere permisjon, mens far fikk lenger. Endringen ble gjennomført av Solberg-regjeringen. NAV tror at permisjonsendringen kan være en årsak til at det er særlig flere mødre som tar ulønnet permisjon. Ifølge NAV oppgir dem som tar ulønnet permisjon at de ønsker å være lenger hjemme med barnet, nest flest svarer at mor ønsker å kunne amme lenger og deretter følger mangel på barnehageplass etter permisjonsslutt. Kilde: NAV

– Helt forferdelig

Frp mener rullerende barnehageopptak bør lovfestes, slik at alle barn får rett på barnehageplass når de fyller ett år, uavhengig av når på året.

– Jeg synes det er helt forferdelig at vi har et system der du må planlegge for når du får barn. Hvis du ikke gjør det, risikerer du å tape penger og må ta ulønnet permisjon, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til TV 2.

– I disse dager er det mange som sliter med å få økonomien til å gå rundt og ikke har råd til å gå hjemme uten lønn. Barnehageopptak-ordningen er vi nødt til å gjøre noe med, sier hun.

ENKLERE: Hvis folk skal få flere barn, må det legges til rette for at det blir enklere og barnehageplass er en av dem, sier Frp-leder Sylvi Listhaug,

Partilederen poengterer at også samfunnet taper penger på at nybakte foreldre ikke kommer seg tilbake på jobb, og at par velger å ikke få et barn på grunn av de må vente altfor lenge på å få barnehageplass.

Listhaug mener at retten til barnehageplass hele året bør lovfestes fordi det vil gi foreldre forutsigbarhet. Det vil også forplikte kommunene til å ha et tilbud.

– Hvis man skal få folk til å få barn eller flere barn, må vi legge til rette for at det skal bli enklere for folk. Da er barnehageplass veldig viktig, sier Listhaug.

– Hvorfor innførte dere ikke rullerende barnehageopptak da dere satt i regjering?



– Det var politikk vi ikke fikk gjennomslag for da, men det er helt klart noe som blir viktig mot valget i 2025. Innen staten dekker kostnaden, er min oppfordring til Frps kommunepolitikere å foreslå en mer fleksibel opptaksmodell i sin kommune, sier hun.

Et rullerende barnehageopptak vil imidlertid koste staten langt mer enn i dag. Det er anslått at vil koste om lag seks milliarder kroner i året, ifølge barnehage.no.

Vurderer hele tiden

TV 2 har bedt om et telefonintervju med både barne- og familieminister Kjersti Toppe og kunnskapsminister Tonje Brenna. Ingen av dem vil stille til intervju, men Brenna har i stedet svart på e-post.

– Jeg vet det kan være en krevende periode fra foreldrepengene utløper til barnet får tilbud om barnehageplass, skriver Brenna til TV 2.

Hun sier kommunen og de private barnehagene har anledning til å tilby barn plass i barnehage før den lovfestede retten. I tillegg har kommuner fleksible opptaksløsninger, også for barn født på våren.



Hun påpeker at regjeringen har redusert prisen for barnehager, samt gjort den gratis for tredje barn.