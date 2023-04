Stadig flere får denne sykdommen

Tilfellene av peniskreft har doblet seg de siste ti årene. Årsaken er blant annet et virus det ikke er mulig for menn å teste seg for.

I 2011 var det 39 menn som fikk diagnosen peniskreft i Norge. Spoler man ti år frem i tid har tallet doblet seg.

Da fikk 81 menn påvist krefttypen.

Peniskreft er mannens svar på livmorhalskreft.

Mens det fins egne kampanjer fra Kreftforeningen og screeningprogram for denne typen, er dette langt fra tilfellet for peniskreft.

Finnes ingen test

Det er heller ingen godkjente testmetoder for å finne ut om menn er smittet med HPV-viruset. Et virus som forårsaker over halvparten av alle peniskrefttilfeller.

– Vi trenger mer forskning, og så må vi bruke de virkemidlene vi allerede har, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, til TV 2.

Dette er peniskreft De første symptomene er som regel svie eller en brennende følelse under forhuden.

Diagnosen mistenkes som regel først når det oppstår unormale kuler eller sår, eller blodtilblandet urin fra penis.

Noen kan merke illeluktende, eventuelt blodig, utflod fra penis som et tidlig tegn.

Valg av behandling er avhengig av svulstens utbredelse, og om det er funnet spredning eller ikke. Generelt kan man bruke kirurgi, laserbehandling, stråleterapi eller cellegiftmedisiner.

Pasienter med små lokaliserte svulster blir nesten alltid helbredet. Ved spredning til lymfeknuter er prognosen dårligere.

50 prosent av dem som kommer til legen med denne sykdommen, allerede spredning til lymfeknuter. Kilde: NHI

Virkemidlene Kreftforeningen peker på er HPV-vaksine, at kvinner deltar i screeningprogrammet for livmorhalskreft og at menn må oppsøke lege dersom de opplever symptomer på for eksempel peniskreft.

– Mer offensive

I 2018 fikk også gutter tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Det kom imidlertid åtte år etter at jentene fikk det samme.

– Tar man ikke HPV-smitte blant menn like alvorlig?

– Jo, det opplever jeg at man gjør. Men regjeringen bør se til nabolandene våre, for her er de mer offensive på å redusere HPV-relatert kreft, sier generalsekretæren.

ALVORLIG: At antall peniskrefttilfeller øker, er noe Kreftforeningen og generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross ser alvorlig på. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kreftforeningen er tydelig på at Norge burde tilby en annen HPV-vaksine enn den som tilbys i dag, og viser til svenskene som eksempel.

– Det vil være det viktigste grepet vi gjør nå. Den vi har er god, men det fins en som er enda bedre, sier Stenstadvold Ross.

Det er Folkehelseinstituttet som er ansvarlig for å anbefale hvilke vaksiner Norge skal gå til innkjøp av.

Lege i FHI Fredrik Skår mener vaksinen nordmenn får i dag, er god nok.

– Det er nærliggende å tro at vaksinene har like god effekt mot peniskreft, selv om dette ikke er like godt dokumentert. En eventuell endring av type vaksine vil vurderes på vanlig måte gjennom anbudsprosess, sier Skår til TV 2.

– Vil heller miste et bein, enn en penis

Andreas Hopland er overlege på urologisk avdeling på Radiumhospitalet i Oslo.

Han mener det er en utfordring at menn kvier seg for å gå til legen.

– Menn vil heller miste et bein, enn en penis. Det er en kjensgjerning, sier Hopland og fortsetter:

– Vi menn har en tendens til å tenke at ting går over. Det kan derfor være vanskelig noen ganger å oppsøke helsehjelp tidlig nok når man ser at noe har forandret seg.

DOBLING: Overlege på urologisk avdeling på Radiumhospitalet merker godt at antall menn med peniskreft øker. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Tas ikke på alvor

Overlegen er også tydelig på at mange menn heller ikke blir tatt på alvor når de først oppsøker et legekontor.

– Leger er flinke til å gjøre gynekologiske undersøkelser når det er indikasjon for det. Men vår erfaring er at menn ofte blir sendt ut med en resept uten å ha blitt ordentlig undersøkt, sier Hopland til TV 2.

Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener menn som opplever symptomer, ikke har noe å skamme seg over.

– I Kreftforeningen sier vi at forandring fryder ikke, sier generalsekretæren og kommer med en bønn til menn:

– Dette må man gå til legen med, det kan redde livet ditt

– Skulle vært foruten

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt sier til TV 2 at de ser med alvor på at antall peniskrefttilfeller har doblet seg.

– En økning i antall krefttilfeller er selvfølgelig en utvikling vi skulle vært foruten, sier statssekretæren.

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at man i Norge forebygger HPV-relatert kreft gjennom screening av forstadier til livmorhalskreft, og gjennom vaksinasjon.

DOBLING: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) ser med alvor på at antall peniskrefttilfeller har doblet seg. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det har vært et tilbud til jenter siden 2009, og til gutter siden 2018. I Norge er det god oppslutning om dette vaksinasjonstilbudet.

90 prosent

I årene 2016 til 2019 fikk kvinner født i 1991 og senere tilbud om vaksine gjennom et midlertidig opphentingsprogram. Det samme tilbudet ble ikke gitt til menn.

– Det er Folkehelseinstituttet som gjør faglige vurderinger om vaksinetilbudet bør utvides, for eksempel til risikogrupper.

TILBUD: Det fins en vaksine som kan forhindre HPV-smitte. Vaksinen tilbys i dag i barnevaksinasjonsprogrammet Foto: Frode Hoff / TV 2

Skår i FHI sier at det nå er 90 prosent dekning blant kvinner i aldersgruppene opp til 25 år, og at mange menn dermed får beskyttelse via dette.

– FHI arbeider nå med en vurdering av hvorvidt HPV-vaksine bør anbefales til flere grupper utenfor barnevaksinasjonsprogrammet. Vurderingen er enda ikke fullført.