STORTINGSFLERTALLET MOT SEG: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) får hard kritikk for å ha akseptert avtalen og innkjøp av fjerntog til åtte milliarder kroner. Han mener selv at han ikke feilinformerer.

I et brev TV 2 har fått tilgang til rettes det massiv kritikk mot samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Det handler om innkjøp av 17 fjerntog til åtte milliarder. Problemet er at togene ikke er tilpasset rullestolbrukere.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund (NHF), som sammen representerer over 360.000 medlemmer, står bak brevet.

«I denne saken har vi siden (...) møtet i april flere ganger opplevd at statsråden og Norske tog sprer informasjon som ikke er sann. Vi forventer at både Norske tog og departementet har en ærlig kommunikasjon om faktaene i saken.»

Samferdselsministeren tilbakeviser anklagene. Les svaret fra hans statssekretær lenger nede i saken.

Holdt utenfor



FFO og NHF har deltatt som høringsinstanser underveis i prosessen.

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO og forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF, mener brukerorganisasjonene ble holdt utenfor da den endelige beslutningen om togkjøpet ble tatt.

De ville aldri godtatt den løsningen som ble valgt.

Anklager rettes også mot det statseide selskapet Norske tog som har stått for forhandlingene og innkjøpene av nye fjerntog.



Forventer ærlig kommunikasjon

I brevet til Nygård beskyldes han for å feilinformere Stortinget om prosessen ved anskaffelsen av nye fjerntog.

RASER: FFO har 360.000 medlemmer og raser mot samferdselsministeren som har godkjent kjøpene av fjerntogene og som ifølge FFO ikke er universelt utformet, slik loven krever. Generalsekretær Lilly Ann Elvestad har signert brevet som nylig er sendt departementet.

«Vi forventer at både Norske tog og departementet har en ærlig kommunikasjon om faktaene i saken. Vi opplever flere feil i den informasjonen som ministeren gir Stortinget».

Etter at regjeringen tidligere i år ga grønt lys for innkjøp av fjerntog som ikke er tilpasset rullestolbrukere, har samferdselsministeren svart på flere kritiske spørsmål i Stortinget.

SINT: Tove Linnea Brandvik er forbundsleder i Norges Handikapforbund. Hun mener statsråd Jon-Ivar Nygård har feilinformert Stortinget.

Ga feil svar



Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) spurte tidligere i vår statsråden om når Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ble informert om at universell utforming ikke var et absolutt krav til nye fjerntog.

«Og skjedde dette før anbudet ble lyst ut slik at de fikk mulighet til å komme med innsigelser til beslutningen?».

I sitt svar til Kristjánsson viser Nygård til et innspillsmøte avholdt 2. oktober 2019. Statsråden hevder at det her ikke ble fremmet krav om trinnløs atkomst.

Det tilbakeviser FFO og NHF.

Statsråden viser også til et møte 13. august 2021 hvor han mener fjerntogene var tema.

FFO og NHF mener på sin side at dette møtet ikke hadde med innkjøp av fjerntog å gjøre, men derimot handlet om lokaltog.

Møtet 13. august handlet også om fjerntog, forklarer statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap).

– Det er riktig at møtet 13. august handlet om fjerntog, men heller ikke i dette møtet sa Norske Tog AS at trinnfri atkomst ikke ville være en del av kravene i dette innkjøpet, tross målene om universell utforming av norsk transportsektor, understreker forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF.

– Har ikke feilinformert

FFO og NHF mener det gjennom hele prosessen har vært et grunnleggende premiss at det skulle anskaffes tog med trinnfri atkomst.

De to organisasjonene mener de først ble kjent med avgjørelsen, etter at kontrakten var underskrevet. De mener Nygård har gitt Stortinget inntrykk av at interesseorganisasjonene har vært aktivt involvert i hele innkjøpsprosessen.

– Det har han ikke, mener generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO og forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF.



De mener han har feilinformert Stortinget. Samferdselsdepartementet er uenig i dette og skriver i e-post til TV 2:

– Statsråden har ikke feilinformert Stortinget.

LEKRE TOG: De nye fjerntogene har kostet milliarder. Problemet er at de ikke er tilpasset rullestolbrukere. Man må benytte heis for å komme inn og ut av togene og trange passasjer gjør at rullestolbrukere ikke har aksess til flere vogner.

FFO og NHF viser til at avtalen ble signert mars 2023.

Det såkalte «Brukermedvirkningsforum for tog», hvor FFO og NHF satt som representanter, ble først informert om valgt løsning i et møte 25. april.

Altså lenge etter avtalen ble inngått.

FFO og NHF sier Norske tog har kjøpt tog hvor rullestolbrukere ikke kan bevege seg fritt i toget mellom vognene. De sier at rullestolbrukere må bruke heis for å komme på og av toget, og at de er avhengig av assistanse.

Den valgte løsningen er verken trygg eller behagelig, men stigmatiserende Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund

Ikke vond vilje



FFO og NHF mener trinnfri atkomst til togene har ligget som en forutsetning i diskusjonene hele veien og sier dialogen med Norske Tog AS har vært god helt fram til april i år.

– At statsråden fremstiller saken som om at organisasjonene ikke har vært klare nok, er uforståelig for oss, skriver Elvestad (FFO) og Brandvik (NHF) i brevet.

I svar til TV 2 skriver samferdselsdepartementet at «de nye fjerntogene vil gi et bedre tilbud til alle reisende sammenlignet med togene vi har i dag. Det gjelder også reisende med funksjonsnedsettelser.»

ØNSKER DIALOG: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund.

– Jeg har forståelse for at mange er skuffet over at togene ikke er universelt utformet. Det er ikke et resultat av vond vilje, men en konsekvens av mange avveininger, blant annet at togene skal kunne kjøre i krevende geografi og under vanskelige værforhold som gjør at understellet må være høyere, sier statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap).

I e-post forklarer Kroglund at: «Vi oppfatter at organisasjonene er uenige i fremstillingen som er gitt i svarbrevet til Stortinget. Dette er møter som ble avholdt før denne regjeringen tiltrådte. Vi ønsker å bidra til en bedre dialog og vil derfor invitere til et dialogmøte over sommeren.»

Nye krav

– Vi forventer også anskaffelse av tog som er i tråd med prioriteringsoppdraget og i tråd med Stortingets vedtak fra juni 2021, påpeker Brandvik.



Derfor fremmer FFO/NHF forslag om at Norske tog får i oppdrag å gå i dialog med leverandøren Stadler, som også produserer togtypen «Smile» for å finne en løsning for trinnløs innstigning for den vognen som har sovevogn og bistro, vogner som har både reclainer- og komfort-avdeling og til familievognen.

– Dette innebærer ingen kontraktsbrudd, men betinger at leverandøren sammen med Norske tog og med innspill fra interesseorganisasjonene, finner en løsning for innstigning slik at universell utforming i disse vognene sikres, avslutter FFO og NHF.