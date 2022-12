Sprengt kapasitet ved matsentralene

Matvarer til en verdi av 55 millioner kroner har så langt i år kommet inn til matsentralen i Trøndelag.

Det er 30 prosent økning på ett år. Nå er kapasiteten i flere ledd på bristepunktet.

– Vi har sprengt kapasitet på lageret, og samtidig har vi ikke nok mat til å dekke behovet som organisasjonene melder inn til oss, forteller daglig leder Marte Lønvik Bjørnsund til TV 2.

Må bygge ut

Regjeringen økte tidligere i høst bevilgningene til matsentralene i Norge, slik at de til sammen får sju millioner kroner i 2022. I Trondheim håper de å bruke noe av disse midlene til å bygge ut lageret, slik at de kan øke kapasiteten neste år.

TRAVELT: Denne dagen måtte det ryddes plass til 11 paller med varer fra Tine. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Matvarebransjen har blitt mye flinkere og bevisste på å dele overskuddsmaten de har med oss. Derfor vil vi bygge ut lokalene våre for å slippe og si nei til alt vi blir tilbudt, forklarer Bjørnsund.

– Sårt å si nei

Mye av ansvaret for å mette fattige i Norge faller på frivillige organisasjoner. En av dem er Verdige Smil. Der har de nå satt stopp for nyregistreringer av folk som trenger mat.

– Det handler både om tilgangen til mat, transport av mat, og de frivilliges kapasitet. Det er sårt å måtte si nei til folk som helt klart trenger hjelp, sier initiativtaker i Verdige Smil, Margaret Moiba.

FULL FART: Over 20 frivillige er med når Margaret Moiba og organisasjonen Verdige Smil deler ut mat til trengende i Trondheim. Foto: Frank Lervik/TV2

– Får for lite støtte

Tre dager før julaften pakker Moiba og de andre frivillige over fire tonn mat i over 300 poser som skal deles ut til trengende. Moiba mener frivillige organisasjoner bør få mer støtte fra det offentlige enn det de får i dag.

– Våre folkevalgte kunne ha gjort mye mer for å hjelpe mennesker som sliter. At de ikke gjør mer er horribelt. At vi skal ha dette på våre skuldre gjør noe med oss frivillige både fysisk og psykisk. Det er vi som møter disse menneskene hver dag, og det er ikke lett, sier Moiba.

POSEHAV: Over fire tonn med mat pakkes i poser i løpet av en drøy time. Foto: Frank Lervik / TV 2

Får hjelp

De fleste frivillige som pakker mat i posene denne dagen har selv behov for hjelp. Freddy Sanchez fra Venezuela er asylsøker og har lite å rutte med.

– Jeg får med meg en pose mat når jeg er ferdig med jobben. Men det som er like viktig er at som frivillig her kommer jeg i kontakt med mange flotte mennesker. Da kan jeg slappe av i hodet, og ikke tenke på alt det negative. Det føles veldig godt å være her og slappe litt av, sier Sanchez.

Fattigdomsbølge

Matsentralen Norge opplyser at situasjonen er krevende for alle landets matsentraler. Behovet for mathjelp har eksplodert og flere sentraler må utvide kapasiteten i 2023.

FRIVILLIG: Freddy Sanchez hjelper til med pakkejobben og får selv med seg en pose mat hjem. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det er en fattigdomsbølge i landet og vi setter nye rekorder hele tiden. I forrige uke omsatte vi 300 000 måltider, og antallet bare øker for hver uke, forteller Per Christian Rålm, daglig leder i Matsentralen Norge.

Avhengige av donasjoner

Sentralene i Oslo, Trondheim, Tromsø og på Vestlandet har alle behov for å utvide kapasiteten neste år, ifølge matsentralsjefen.

– Vi er jo et spleiselag der matbransjen, flere stiftelser og det offentlige bidrar med midler. Vi håper at vi får store nok donasjoner som kan gjøre oss bedre stilt. Det vil gi større trygghet og forutsigbarhet til å øke kapasiteten og bygge ut lagrene våre fremover, sier Rålm.