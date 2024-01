Sprengkulden har ankommet: – Vil føles som 48 minusgrader

Det har vært en frisk start på året, selv for finnmarkingene.

Sibirkulda har gjort sitt inntog på Finnmarksvidda, og natt til onsdag var det minus 36 grader i Kautokeino.

I morgen er det meldt enda kaldere.

FRISK START: I Kautokeino har de fått en frisk start på det nye året. Foto: Daniel Berg Fosseng

Må holde seg inne

Leder i Kautokeino Røde Kors, Marit Lovise Logje Malin, har fått beskjed om at barna i barnehagen må holdes inne i morgen.

I tillegg til at gradestokken kan krype ned til 40 minusgrader, er det også meldt frisk bris.

– Ting går stort sett som normalt, men det er definitivt utfordringer man gjerne ikke er vant til å håndtere andre steder i landet. Varmepumper og panelovner holder for eksempel ikke nå, sier hun til TV 2.

LEDER: Marit Lovise Logje Malin, leder i Kautokeino Røde Kors Foto: Daniel Berg Fosseng

Hun forteller at det er vedovner som gjelder i Kautokeino.

– Det er noe vi passer på: At eldre og syke ikke går tom for ved og at de har fyr. Ellers blir det fort kaldt, sier Malin.



Som finnmarking er hun vant til at gradestokken kryper under 30 minusgrader, men starten på året har vært frisk, også for de som er vant til den bitende kulden.

– Det er klart vi er vant til kulde, men ned mot minus 40 grader er kaldt, selv for oss, sier Malin.



Sier stopp

Ordføreren i Kautokeino, Anders S. Buljo, forteller at kulden byr på noen utfordringer for kommunen.

– Vi er Norges største kommune i areal, og det er klart det byr på utfordringer, spesielt for hjemmetjenesten. De må ut og hjelpe folk uansett, og det kan være langt av gårde, sier han.



Buljo forteller at det ikke er uvanlig at bilene sier stopp når det er så kaldt som nå.

– Alle som bor her har gode rutiner på å håndtere kulden, derfor tar man med seg ekstra klær i bilen i tilfelle det skjer, sier Buljo.



ORDFØRER: Anders S. Buljo er ordfører i Kautokeino. Foto: Daniel Berg Fosseng

– Ikke bli lurt

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Alexander Skeltved, sier han er spent på morgendagens temperaturer på Finnmarksvidda.

– Det blir spennende å se hvor kaldt det faktisk ender opp med å bli i morgen. Jeg tviler på at det blir den kaldeste dagen registrert den første uken i januar noen sinne, men kanskje vi får den nest kaldeste, sier han.

Den laveste temperaturen som er noen gang er målt i Kautokeino den første uken i januar er -45 grader. Denne målingen ble gjort i 1966.

Ifølge Skeltved kryper gradestokken i Finnmark under 35 minusgrader så tidlig i januar omtrent hvert femte til tiende år.

– Det har vært en kald start på året, men det skjer med jevne mellomrom og kommer av at vi får kjølig luft fra Sibir, sier han.



BIKKJEKALDT: Meteorologisk institutt målte 36 kuldegrader i Kautokeino onsdag, men en gradestokk i Kautokeino viste -42,4 grader. Foto: Daniel Berg Fosseng

Meteorologen råder alle til å ha respekt for kulden, ettersom det i tillegg er meldt frisk bris enkelte steder i Finnmark.

– Er det under 30 minusgrader, i tillegg til frisk bris, vil det føles som 48 minusgrader. Ikke bli lurt av at det er klart vær og «bare» -30. Skal du på tur og det blåser på toppen vil det være bitende kaldt, sier han.



Det absolutt kaldeste som er målt i Kautokeino er 50,3 minusgrader. Kulderekorden ble satt 27. januar i 1999.

Kulderekorden for hele landet ble satt I Karasjok den første uken i januar 1886. Da ble det målt 51, 4 kuldegrader.