– Sprellemann og gledesspreder

– Min umistelige skatt. Du var en gledesspreder i hverdagen. Jeg savner deg hvert minutt og hvert sekund, sa mammaen til Torjus under begravelsen.



Dødsfallet til syv år gamle Torjus Seland har skapt et enormt engasjement over hele landet.



Han var savnet i to døgn, men ble funnet død under en steinhylle.

Torsdag ble han stedt til hvile fra Lyngdal kirke.

Foran kisten til Torjus var det tre grønne ballonger på hver sin side.

– Han var glad i ballonger. Istedenfor å legge ned roser ved graven, vil det bli sluppet ned ballonger, sa pastor Jim Foss under begravelsen.

GLADGUTT: Torjus Seland (7), omkom etter å ha kommet vekk fra familien under jakt. Foto: Privat

– Kjære kompis

Flere i nærmeste familie holdt tale under begravelsen. Faren til Torjus takket sin sønn for alt.

– Kjære kompis. Tenk at pappa skal stå her i dag i begravelsen til sin sønn på 7 år. Det skal ikke en pappa oppleve. Takk for alt, takk for at jeg fikk være så heldig å være far til akkurat deg.



SANG: Stavangerkameratene synger Bare så du vett det, favorittsangen til Torjus. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Fremfor kisten var det plassert flere små traktorer og det er mange blomsterkranser.

– Han var en sprellemann, men også en gledesspreder. Han var veldig sosial. Samtidig kunne han trekke seg tilbake, leke for seg selv i timevis i sin egen verden, fortsatte pastoren under minnetalen.



– Arbeidskar

Pastoren beskrev en gutt som hadde arbeidsfolk som forbilder.

– Han var en arbeidskar som likte være med sine store forbilder arbeidskarene.

– Om han i tillegg kunne åpne en juice- eller melkekartong, og drikke rett fra kartongen, så var det ingenting som var mer stas. For det var det de skikkelige arbeidskarene gjorde, sa pastoren.



HUNDREVIS: I god tid før begravelsen hadde mange møtt opp for å ta farvel med Torjus Seland. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Funnet under steinhelle

Det var for søndag, snart to uker siden, at sjuåringen ble savnet fra familien sin.

De var sammen på en jakttur på Heddan i Lindesnes.

Like etter han ble meldt savnet begynte en massiv leteaksjon etter han.

Under begravelsen ga de frivillige fra aksjonen en siste hilsen.

– Han rørte en hel nasjon. Han var en sterk, kvikk og modig gutt. Han var en utrolig nydelig gutt. En siste hilsen fra alle de frivillige.



STØTTE: Sivilforsvaret, som var med å leite etter Torjus hadde møtt for å gi sin støtte. Foto: Håkon Vårhus Sagen.

Tirsdag forrige uke ble han funnet død, rundt tre kilometer i luftlinje fra hvor han sist ble sett. Han ble funnet under en steinhelle, hvor han trolig hadde søkt ly, har politiet informert om.