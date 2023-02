Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter det ble kjent at bøkene til den kjente forfatteren blir skrevet om. Det er derimot ikke alle som river seg i håret.

Ord som «tjukk» og «stygg» forsvinner fra den norsk-britiske forfatteren Roald Dahls barnebøker, hvert fall på engelsk.

Bøkene endres for å være mer inkluderende og mindre støtende.

Siden nyheten ble kjent i helgen har debatten rast. Skal man skrive om gamle bøker eller skal man la de være slik de er?

Reaksjoner fra de som mener sistnevnte har ikke latt vente på seg, men det er ikke alle som er i mot at bøker får seg en språkvask.

– Språk og kultur er alltid i endring. Dette er bøker som er over 50 år gamle. Da tenker jeg det er naturlig å se hvor man kan gjør noen endringer, sier nestleder i tenketanken Minotenk, Lisa Esohel Knudsen.

NATURLIG: Lisa Esohel Knudsen i Minotenk mener det er naturlig å se på eventuelle endringer. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Høy terskel for å endre

Mandag kveld opplyste forlaget Gyldendal at det er uklart om bøkene endres på norsk.

– Det eneste vi vet er hva de engelske forlagene skal utgi, for det har de blitt enige om med stiftelsen som forvalter Roald Dahls rettigheter. Men det er ikke tatt stilling til hvordan dette skal spille ut i de oversatte utgavene, sånn som de norske, sier strategidirektør Einar Ibenholt i Gyldendal til TV 2.

Direktør i De norske Bokklubbene, Ingeborg Volan, synes det er vanskelig å kommentere endringene i bøkene uten å ha sett dem.

– Generelt sett synes jeg vi skal ha veldig høy terskel for å modernisere språket i litteraturen. All litteratur er skrevet på et spesielt tidspunkt, sier hun.

HØY TERSKEL: Ingeborg Volan, direktør i Bokklubben og styremedlem i Norsk PEN, mener terskelen bør være høy for å gjøre endringer. Hun syns likevel at det ikke er like enkelt når det kommer til barnelitteratur. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Det er likevel ikke helt de samme spillereglene for barnelitteratur, mener hun.

– Vi voksne skjønner at en bok er skrevet i en gitt tid, men det er ikke sikkert at en femåring gjør det.

Fra «fat» til «enormous »

Flere av endringene som har blitt omtalt i The Telegraph går på personskildringer. Blant annet skal karakteren Augustus Gloop i boken «Charlie og sjokoladefabrikken» ikke lenger kalles «fat »(tjukk), men «enormous» (enorm).

I tillegg skal karakteren Fru Dust i «Dustene» ikke lenger beskrives som «ugly and beastly», (stygg og ekkel) men bare «beastly».

MANGE ENDRINGER: Det gjøres hundrevis av endringer i den berømte forfatterens bøker. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Knudsen mener det er bra at man ser på hvordan man beskriver ulike karakterer på nytt.

– Det har skjedd ting de siste årene med hvordan vi velger å omtale hverandre. Jeg tenker det er naturlig i en barnebok at man tar en ny forhandling på hvilke beskrivelser som er innafor og ikke.

Volan oppfordrer voksne i dag til å løfte blikket, og i større grad se mot barnelitteratur som er skrevet i nyere tid.

Flere av bøkene til Roald Dahl skal nå sensureres og trykke opp nye oppslag der de skal bytte ut diverse ord og avsnitt. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Hvis vi er på jakt etter å sikre ungene gode leseropplevelser, så kan det være at vi voksne skal orientere oss litt mot den nye barnelitteraturen. Det utgis fantastisk mye bra barnebøker i dag som er relevante for dagens samfunn.

Voksne kan også hjelpe barna med å forstå hvorfor en gammel bok er skrevet med et annerledes språk, mener hun.

– En del av denne litteraturen er laget for å lese sammen, så da kan voksne hjelpe barnet med å sette det i kontekst. Det klarer barn å forholde seg til.