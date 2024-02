Sportsbutikken tok et drastisk grep for å hindre jakketyvene

– Utviklingen er skremmende.

Det sier Atle Christiansen, daglig leder og eier av sportsbutikken Outdoor i Bergen sentrum.

Han er bekymret over tyveritrenden det siste året.

Antall anmeldte butikktyverier økte med 25 prosent fra 2022 til 2023, melder P4-nyhetene.



Denne utviklingen har sportsbutikken merket.

– 2023 var spesielt ille. Og de som stjeler, tar alt mulig, både større og mindre varer, forteller Christensen.

Løse alarmer overalt

Særlig tekstilvarer, som dyre jakker, er populære blant tyvene.

Flere ganger i fjor oppdaget de ansatte i sportsbutikken at tyverialarmer var fjernet fra en rekke produkter.

– Skurkene river dem av og legger alarmene bak speil i prøverommene, på toppen av lettvegger eller i andre jakkelommer, sier butikksjefen.

STJELER. Slike alarmer har både butikksjef Atle Christiansen og de andre ansatte funnet rundt omkring i sportsbutikken etter at tyvene har revet dem av. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ifølge Christiansen er det folk i alle aldre som stjeler. Men det er særlig utviklingen med flere tyverier blant ungdommer som uroer ham.

At folk har dårligere råd, trekkes frem som en mulig årsak. Butikksjefen tror også det er andre grunner til økningen.

– Det går sport i å stjele. Noen blir kanskje utfordret på TikTok eller andre sosiale medier. Det er som om tyveri blir kult, sier Christiansen.

Ungdomskriminaliteten øker I 2023 ble det påtaleavgjort 21 770 straffbare forhold mot barn og unge under 18 år. Påtaleavgjort betyr at politiet har konkludert i saken. Tallene øker 28 prosent fra året før. 6079 (27,9 %) av de straffbare forholdene er vinningslovbrudd, en økning på 34,7 prosent fra 2022. Også voldslovbruddene øker kraftig, fra 3959 lovbrudd i 2022 til 5435 lovbrudd i fjor. Kilde: Politidirektoratet / Straffesaksregisteret

Fjernet viktig detalj

I november hadde han fått nok. Noe måtte gjøres.

Løsningen ble et enkelt, men drastisk tiltak.

– Vi fjernet rett og slett gardinene inn til prøverommene. De som trenger forheng, må spørre i kassen, forklarer Christiansen.

Særlig på travle dager med mye folk i butikken, er det vanskelig for de ansatte å følge med på hvor mange varer hver enkelt kunde tar med seg i prøverommet.

– Tyvene tok ofte med seg mange jakker inn i prøverommet og lukket gardinen. Men du trenger ikke å lukke igjen hvis det bare er jakker du skal prøve.



TILTAK. Nå må kundene til kassen for å låne forheng til prøverommet. – Du trenger ikke en gardin hvis du skal prøve en jakke, sier butikksjef Christiansen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Christiansen sier de har sett umiddelbar effekt. Løse, bortgjemte alarmer fra stjålne varer har blitt et sjelden fenomen.



– Nå føler nok de uærlige at vi har mer kontroll på hvor mye de tar med seg.

Butikksjefen har også vurdert å leie inn vakter på lørdager og i julemåneden.

Han påpeker at butikken ikke har enormt svinn på grunn av stjålne varer, men at det er økningen som skremmer.

Gjemmer varer

Det er ikke bare sportsbutikken i Bergen som merker økning i antall tyverier.

Flere dagligvarekjeder forteller om samme, negative utvikling. Noen butikker har innført sperrer både ved inngang og utgang.

– 99 prosent av våre kunder er ærlige og stjeler ikke, men vi har – som hele dagligvarebransjen – opplevd økning i tyverier det siste året, sier Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny.



For elektronikkbransjen har trenden pågått over lengre tid.

– Vi merket en økning tidlig, like etter at strømprisene og renten begynte å stige. Klimaet er tøffere, og folk er mer desperate, sier Kjell Arntsen, sikkerhetssjef i Power.

Ifølge ham er det tilreisende tyver som er den største utfordringen i elektronikkbutikkene.

Arntsen sier både Power og andre i bransjen har iverksatt flere tiltak. Blant annet blir såkalte «high-end-varer» låst inne eller gjemt bort. Dette er produkter som er dyre og lett omsettelige.

– For eksempel ligger ikke hodetelefoner løst i butikken. For å ta tak i disse, må kunden kontakte selger for å få hjelp, sier sikkerhetssjefen.

Samlet politi og foreldre

Tyveriproblemene har også meldt seg hos Europris.

– Hos oss kjører vi jevnt fokus på hvordan de ansatte skal se kundene, være der for kundene, si hei og være til stede, sier Stig Skolmo, sikkerhetssjef i kjeden.

Han forteller at flere varer har fått synlige eller usynlige alarmer.

I tillegg har enkelte butikker satt inn flere kameraer.

– De som stjeler, kommer fra alle samfunnslag og er i alle aldre. Dessverre merker vi økning også blant unge.

Skolmo sier tyvene tar alt mulig, og i det siste har særlig hverdagslige ting som hygieneartikler og andre forbruksvarer forsvunnet.

Før jul ble en gruppe ungdommer under 15 år tatt etter et raid i en Europris-butikk i Oslo-området.

– Da kontaktet vi forebyggende enhet i politiet. De kom til butikken, og så fikk de møte alle ungdommene og foreldrene deres der. Det ble en bra samling, som forhåpentligvis virker forebyggende, sier sikkerhetssjefen.

Både artig og skremmende



Noe som går igjen hos alle TV 2 snakker med, er at alle tyverier blir anmeldt, men at mesteparten av sakene blir henlagt.

– Vi får dessverre ofte beskjed fra politiet om at saken er henlagt på grunn av alder, sier Skolmo i Europris.

ALARM. De fleste butikker har alarmsystemer ved utgangen, men det er ikke alltid nok. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Butikksjef Christiansen hos Outdoor i Bergen påpeker at de aller fleste som er innom, er ærlige og betaler for varene.

Han har hengt opp plakater ved prøverommene for å forklare kundene hvorfor forhengene er borte.

Flere reagerer med latter.

– Kundene syns det er et artig tiltak. Samtidig mener mange det er skremmende at vi som butikk må gjøre noe sånt, sier Christiansen.