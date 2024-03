Spørsmål og svar om skattemeldinga: Slik får du meir igjen på skatten

Dei første skattemeldingane blei sendt ut torsdag, og ifølge Skatteetaten ligg 70 prosent av oss an til å igjen pengar på skatten. Dette svarar til om lag 2,7 millionar nordmenn.

Skattemeldinga blir sendt ut i puljar fram til 22. mars.

– Alle får ikkje skattemeldinga samtidig. Du får beskjed frå oss når skattemeldinga di er klar, og du treng ikkje å logge deg inn på skatteetaten.no før du får beskjed, sa skattedirektør Nina Schanke Funnemark i ei pressemelding torsdag.



Men kva er det du bør sjekke? Her får du svar på det viktigaste du må vite om skattemeldinga.



Desse har TV 2 kontakta for å få svar på spørsmåla:

Kva må eg sjekke i skattemeldinga?

– Det viktigaste er rett og slett å sjå over den. Sjekk om frådraga du har fått er riktige, og om det kan vere fleire frådrag du har krav på, seier forbrukarøkonom i Nordea, Derya Incedursun.

– Mykje blir rapportert inn gjennom banken, barnehage, arbeidsgjevar, organisasjonar og så vidare. Du får også årsrapportar som du kan sjekke opp mot. Stort sett er det riktig, men det er greitt å sjekke, legg ho til.

Spareøkonom i Storebrand, Erik Kaland, peiker på det same som Incedursun – det viktigaste er at Skatteetaten har fått med korrekte opplysningar om deg.

– I årets skattemelding vil lån og renter bli delt likt mellom hovedlåntakar og medlåntakar. Tidlegare var det sånn at hovedlåntakar fekk alt av lån og renter på si skattemelding. Hugs at sambuarar skal fordele lånet likt mellom seg, med mindre dykk har ein annan avtale, seier Kaland.

Kva er minstefrådrag?

– Dette er eit standardfrådrag som blir trekt automatisk frå løna di, eller pensjonen viss du har det, seier Incedursun.

– Dette skal dekke dei fleste kostnadane du har tilknytt arbeidet ditt, til dømes klede du kjøper til å bruke på jobb. Denne satsen kan endre seg frå år til år. Frådraget gjer altså at vi betalar litt mindre i skatt på inntektene våre, seier Kaland.



– Viss du har så høge kostnadar at dei er større enn minstefrådraget, kan du legge inn dei faktiske kostnadane dine i skattemeldinga. Du får då frådrag for dei i staden for minstefrådraget, seier Gjengedal.



Kva kan eg skrive av på skatten?

– Eit viktig poeng her er at eit frådrag normalt sett er knytt til inntekta eller arbeidet ditt. Vi ser dessverre at mange trur at dei har krav på frådrag for det som er private kostnadar. I tillegg vil mange frådrag vere dekka av minstefrådraget, seier Gjengedal.



Kaland seier at det er individuelt kva som kan skrivast av på skatten, og det er ikkje gitt at du har krav på dei same frådraga som naboen din.

– Her er mitt råd å bruke frådragsrettleiaren til Skatteetaten aktivt. Her kan du legge inn din situasjon, og så vil du få ei tilbakemelding på relevante frådrag for deg, seier Kaland.



Incedursun nemner foreldrefrådrag, reisefrådrag og aksjar selt med tap som ting du kan få frådrag for i skattemeldinga.

Du kan også få frådrag vis du sel ein sekundærbustad med tap.

Når må eg betale restskatten, og kan den betalast i fleire omgangar?

– Når du må betale restskatten avheng av når du får ditt skatteoppgjer, og korleis du skal betale restskatten avheng av om beløpet er under eller over 1000 kroner, seier Kaland.



– Viss du har restskatt på under 1000 kroner, så må det betalast i ein faktura. Restskatt under 100 kroner treng du ikkje betale. Har du restskatt på 1000 kroner eller meir, så blir beløpet fordelt med lik sum på to fakturaar, seier Incedursun.

– Viss du ikkje klarar det, må du ringe Skatteetaten og spør om du kan få ei betalingsordning, seier Incedursun.



Skuldar du over 1000 kroner, så er den første betalingsfristen 20. august, og den andre 24. september. Dette gjeld dersom du fekk skatteoppgjere ditt i juni eller tidlegare, ifølge Kaland.

– Dersom du fekk skatteoppgjeret ditt i august eller seinare, vil fristen på den første fakturaen vere tre veker etter datoen du fekk skatteoppgjeret ditt, og den andre fakturaen åtte veker etter at du fekk skatteoppgjeret ditt, seier Kaland.



– For å unngå renter på restskatten må du betale restskatten seinast 31. mai. Det er derfor lurt å betale dette tidleg for å unngå å måtte betale meir. Eg anbefaler at ein sjekkar skattekort og oppdaterer eventuelle opplysningar for å unngå restskatt til neste skatteoppgjer, legg han til.

Når må eg betale formuesskatt?

– Du betalar berre formue av netto formue, altså det du eig minus gjelda du har, seier Gjengedal.

– Du skal betale formuesskatt når den samla skattemessige formuen din var over 1,7 millionar kroner i 2023. For ektefellar som blir skattlagt saman for sin samla formue er beløpet dobbelt så høgt. Då snakkar vi også om netto formue, så all eventuell gjeld, som for eksempel bustadlån, skal trekkast ifrå, seier Kaland.

– Formuesskatten for nettoformuar mellom 1,7 og 20 millionar kroner er på 1 prosent. Skatten for netto formue over 20 millionar er 1,1 prosent, seier Gjengedal.



Kva skjer om eg ikkje sender inn skattemeldinga?

– Då blir det lagt til grunn at informasjonen som står der er riktig. Men viss det er noko som ikkje stemmer, og det blir oppdaga, så kan du få tilleggsskatt, seier Incedursun.

Ein kan også ende opp med å betale meir skatt enn ein skal.

– Viss du ikkje sjekkar den, kan du risikere å betale for mykje skatt, til dømes viss du ikkje har ført inn eit frådrag som du har krav på, seier Gjengedal.



– Eg vil ikkje anbefale å gjere dette. Det er ditt ansvar at skattemeldinga inneheld riktige og fullstendige opplysningar. Det kan få konsekvensar for deg viss skattemeldinga di ikkje er korrekt og fullstendig, seier Kaland.



Gjengedal minner om at fristen for å levere skattemeldinga er 30. april, og 31. mai for næringsdrivande.

Når får eg pengar tilbake på skatten?

– Har du pengar til gode, blir desse utbetalt når du får skatteoppgjeret ditt. Etter at skattemeldinga di er levert, må vi behandle den og lage eit skatteoppgjer. I skatteoppgjeret står det kor mykje pengar du får igjen (til gode) eller kor mykje du må betale (restskatt), seier Gjengedal.

– Dei fleste får skatteoppgjeret mellom april og juni, mens nokon må vente til hausten. Pengar du får til gode blir utbetalt kort tid etter at du har mottatt beskjed om at ditt skatteoppgjer er klart. Så når du får pengar tilbake på skatten varierer etter når ditt skatteoppgjer er klart, seier Kaland.