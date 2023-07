Spontan demonstrasjon i natt

Demonstrantene frykter at aktivister som returneres til regimet i Iran kan bli drept. De har med seg det iranske flagget slik det så ut før det nåværende regimet kom til makten. Foto: Jonas Been Henriksen

Iranere samlet seg foran porten til Trandum utenfor Gardermoen i natt, etter at de hevder at så mye som 30 iranere er hentet av politiet for å returneres. De frykter for livene til venner og bekjente.

Flere iranere samlet seg natt til torsdag foran Trandum i en spontan protest. De frykter at mange iranere som er pågrepet de siste to dagene skal uttransporteres. Politiets utlendingsenhet avkrefter til TV 2 at det er planlagt noen storstilt retur av iranere torsdag.

– Livredde

Ifølge demonstrantene som har møtt opp er det flere iranere som har blitt pågrepet de siste dagene.

– Det var en politisk aktivist som er iraner som ringte oss i dag og fortalte at det var mer enn tretti personer som har blitt arrestert siden i går. De sitter der inne alle sammen og skal sendes tilbake til Iran i morgen, sier Tony Bergensen til TV 2.

Han er selv fra Iran, og uttaler seg på vegne av de oppmøtte.

IKKE TRYGT: Midt på natten i regnet foran Trandum har det møtt opp en liten gruppe aktivister som frykter for livet til iranere som ifølge deres informasjon nå befinner seg på Trandum. Foto: Jonas Been Henriksen

– Vi er her for å snakke med de som er er der inne. Det er politiske aktivister blant dem. Vi er redde for at de skal bli arrestert og torturert og kanskje henrettet i Iran. Det er fare for at de som blir sendt tilbake til Iran i morgen skal bli arrestert og henrettet.

Aksjonen var spontan, etter at de fikk høre om returene. TV 2 har ikke fått bekreftet opplysningene om at det er snakk om et slikt antall pågripelser og returer fra politiets utlendingsenhet. (Se PUs kommentar lenger nede i saken).

Bergensen sier de er redde for hva som vil skje med eksiliranere som returneres. Han navngir to eksiliranere som skal være på Trandum nå, og oppgir at de var til stede på alle demonstrasjonene i Oslo.

– Alle iranere er livredde. Vi vet hva som skjer der nå, sier han.



Eksiliranere i Norge har fulgt situasjonen i hjemlandet med sorg og frykt. I november i fjor var alles øyne rettet mot Iran og deres behandling av opposisjonelle.

VEDTATT UTVIST: Etter Mesha Aminis død fulgte norske eksiliranere hendelsene i Iran. Fotografiet av eksiliranere fikk prisen for årets bilde i 2022. Bak i bildet sitter Ali Mirvahabi, som selv mottok utvisningsvedtak i mai i år. Foto: Javad Parsa / NTB

Likevel vurderte norske myndigheter at det «ikke er risiko» for at enkelte regimekritikere blir forfulgt i hjemlandet. VG omtalte blant annet regimekritiker at Ali Mirvahabi Namin (36) (i bakgrunnen på årets bilde med hvit genser) skulle utvises etter 17. mai i år. Han har vært en aktiv demonstrant mot det dypt konservative, islamistiske presteregimet i Iran.

Ali Mirvahabi Namin sak skal vurderes på nytt i UNE. Det skriver Vårt Land den 15. juni.

Iranerne som har samlet seg foran Trandum hevder det er politiske aktivister også blant de som nå skal være hentet av politiets utlendingsenhet og plassert på Trandum. Dersom de har advokat kan utvisningsvedtaket påklages, slik Ali Mirvahabi Namin fikk gjennomslag for.

PROTEST: Iranere over hele verden protesterte mot henrettelser og pågripelser i Iran. Bildet er fra demonstrasjon i New York 17. desember i fjor. Foto: Kena Betancur / NTB

Også Amnesty og organisasjonen NOAS uttalte i forbindelse med Namins sak at eksiliranere som ham står i fare for alvorlig forfølgelse i Iran.

Flere politipatruljer på stedet

Politiet i Øst ble kontaktet av Trandum like etter midnatt torsdag, og sendte flere patruljer på stedet.

– Vi skal komme i dialog med dem og høre hva de vil. Det er fredelig og rolig, og ikke noen situasjon, sier operasjonsleder Pål Bjelland i politiet i Øst til TV 2.



GOD DIALOG: Trandum tilkalte politiet, som oppdatter at det ikke er noe problem Foto: Jonas Been Henriksen

Til TV 2 sier de oppmøtte iranerne at de forsøkte å komme i kontakt med noen på Trandum for å få vite mer om returene.



– Vi prøvde å snakke med noen der inne, men det var ingen på jobb. Vi pratet med dem, men de kan jo ikke gjøre noe for oss. I hvert fall ikke nå da. Det er veldig trist, da. At Norge tar ikke hensyn til situasjonen i Iran.



Bjelland opplyser at markeringen gikk fredelig for seg.

– De ønsker oppmerksomhet i forhold til det som er deres sak, så det har ikke vært noe problem, de oppførte seg fint, sier Bjelland til TV 2.

Én planlagt retur

Politiets utlendingsenhet opplyser til TV 2 at de kun har én planlagt retur til Iran i torsdag.

– Uttransporter av iranere skjer. Når noen har et endelig vedtak og det er mulig å få dem uttransportert, så vil alltid politiets utlendingsenhet jobbe med å gjennomføre det innenfor våre rammer, sier Ingunn Margrete Øymo fra Politiets utlendingsenhet til TV 2 natt til torsdag.

Hun sier de ikke har 30 iranere innsatt på Trandum. Normalt har vi få returer til Iran i løpet av en måned.

– Vi har en uttransport av en iraner som går torsdag, sier hun.

Hun har ikke presise tall på hvor mange iranere som er uttransportert de siste dagene eller hva som er planlagt videre. Det dreier seg ikke om et så stort antall, sier hun.

– Men torsdag morgen er det altså mulig at iraneren på Trandum er på flyet allerede?

– Det kommer an på avreisetiden, men det kan hende, sier hun.

Hun opplyser at rutinene ved uttransportering er at de enten sitter på Trandum allerede, eller at de hentes inn og uttransporteres dagen etter.

– PU har ikke noen mulighet til å uttransportere med mindre det ligger et gyldig vedtak i bunn, presiserer hun.

Det vil si at dersom iranere er hentet inn til Trandum for uttransportering, skal det være gjort en vurdering og fattet et endelig vedtak om retur.

Demonstrerer igjen lørdag

De iranske demonstrantene foran Trandum stilte seg uforstående til at Norge kan sende aktivister tilbake til Iran. Det er fortvilelse som ligger bak når de spontant reiser ut i regnet om natten og banker på porten til Trandum for å få svar før flyet har reist og det er for sent.

VIDEO: Eksiliranere frykter hva som vil skje med returnerte.

– Det er ikke trygt, lyder budskapet på en av plakatene de bærer.



Det mener imidlertid Utlendingsnemnda (UNE).

UNE har ikke tilgjengelig pressekontakt om natten, men i avslagsdokumentet til eksiliraneren Ali Mirvahabi Namin fra mai som VG fikk tilgang til skrev de at:

«UNE mener det ikke er risiko for forfølgelse eller andre overgrep ved en retur til hjemlandet.»

« Det foreligger heller ikke sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge, ut fra den betydningen disse begrepene har i Utlendingsloven».

En slik vurdering er ikke samstemt med PSTs trusselvurdering i 2023, slik også VG påpeker i omtalen av avslagset til Ali Mirvahabi Namin. Følgende sitater er trukket frem fra trusselvurderingen: «Iran og flere andre autoritære stater bruker sine etterretningstjenester til å kartlegge, overvåke og påvirke egne borgere som er bosatt i Norge.»



«Flyktninger og dissidenter som bedriver opposisjonsaktivitet er særlig utsatte mål. Målsettingen er å legge bånd på, undergrave eller eliminere politisk opposisjon.



«Aktiviteten kan få store konsekvenser for de som rammes»,



De skriver videre at slike stater «kartlegger arrangementer, møter og foreninger for eksilmiljøer i Norge.» De oppmøtte foran Trandum fikk ikke svar fra noen bak de høye portene. Nå planlegger de demonstrasjon mot dødsstraff i Iran i Oslo lørdag.