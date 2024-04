Spist mye godteri i påsken? Dette mener ekspertene du bør gjøre nå

Påskeegg, Kvikklunsj og kakao er nødvendig kos for mange nordmenn i påsken. Likevel kjenner mange på en flom av skyldfølelse og dårlig samvittighet når ferien er over.

Etter en ferie med mye god mat og drikke, er det flere som kjenner på et behov for å stramme inn.

Du har kanskje hørt uttrykket «trene vekk ribba», eller kanskje noen som påpeker at de må gå en ekstra lang skitur for å fortjene godteriet i påskeegget?

– Det er dessverre veldig klassisk at mange får dårlig samvittighet, enten man har spist usunn mat eller for mye mat, sier klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør.

Ønsket om å komme tilbake til en sunn hverdag trenger ikke være negativt. Men måten du gjør det på kan få store konsekvenser for helsen din, ifølge Sundfør.

– En destruktiv holdning

Det første feilgrepet du gjør, er å nettopp ha dårlig samvittighet for påskegodtet, mener hun.

– For det første så har jeg aldri hørt om noen som har gått ned i vekt eller fått et sunnere kosthold av dårlig samvittighet, sier Sundfør.

ADVARER: Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog. Hun advarer nordmenn mot å angre på godteinntaket i påsken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Dersom man lar den dårlige samvittigheten ta overhånd, vil det kunne slå tilbake med motsatt effekt.

– For veldig mange blir det en destruktiv holdning hvor man ender med å overspise igjen, fordi man blir så misfornøyd med seg selv. Man tenker at man har spist så mye usunt og har så dårlig viljestyrke at man går på en smell igjen.

For noen kan tankene ta så stor plass at man ønsker å straffe seg selv for å gjøre opp for godteriet man har spist. Ved at man spiser lite mat, eller er svært restriktiv på hva man spiser.

Dette er enda et feilgrep, ifølge ernæringsfysiologen.

– Spiser man for lite på dagen, og er sulten på kvelden, ryker man fort på noe usunt.

MARSIPAN: Nordmenn spiser store mengder marsipan hver eneste påske. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun tror dessuten at det aldri vil være sunt å tenke slikt om seg selv, verken for den fysiske eller den psykiske helsa.

– Om man tenker negative tanker om seg selv, så får man mindre mestringstro, og det er egentlig det viktigste av alt om man har et ønske om å spise sunnere.



– Ikke usunt å kose seg

For de aller fleste vil det ikke bety noe for helsa at man koser seg ekstra med god mat og drikke i påsken, ifølge Sundfør.

– Det er ikke usunt å kose seg litt ekstra i ferier ved å spise litt ekstra godteri. Det er om det blir en hovedbestand i hverdagen at det blir et problem.

Hun legger ikke skjul på at det er fullt mulig å gå opp i vekt på en uke eller to, og at et usunt kosthold fort kan få negative helseeffekter, men tror likevel det ikke er noe den gjengse nordmann trenger å ta stilling til.

– Kolesterolet vårt påvirkes av kostholdet etter bare noen uker, men det påvirkes også tilbake igjen. Også er det ganske lett å gå opp én eller to kilo, men vi går de ned igjen ved å gå tilbake til hverdagskosten.

Det aller viktigste rådet hun har til folk som ønsker å komme tilbake til den sunne hverdagen, er å nettopp gjøre det: spise som man gjorde før påsken.

GODIS: Helseekspertene sier det ikke er noe problem å kose seg med litt ekstra godteri i ferien. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Jeg anbefaler heller å komme tilbake til gode hverdagsrutiner, men ikke for å straffe seg selv. Gjør det med et positivt tilsnitt. Spis vanlige og faste måltider og kjør på med ekstra frukt og grønt.

Hun har en klar oppfordring til nordmenn:

– Gjort er gjort og spist er spist. Ikke straff deg selv, og ikke tenk for mye på det som har skjedd. Bruker vi opp energien på å angre på noe vi har gjort, så har vi mindre energi til å ta gode valg for oss selv.

– Absolutt rom for å skeie ut

Lege Kaveh Rashidi er enig med ernæringsfysiolog Tine Sundfør i at et påskekosthold ikke går utover helsa.



– Kroppen klarer stort sett å ta seg inn etter korte perioder med utskeielser. Et sunt kosthold handler om summen av valgene vi tar i løpet av året, så det er absolutt rom for å skeie ut.

HELSE: Lege Kaveh Rashidi er ikke bekymret for at påskegodteriet skal ødelegge nordmenns helse. Foto: Erik Edland / TV 2

Han tror ikke at følelsen av dårlig samvittighet er særlig nyttig for helsa.

– Det er fint å ha motivasjon for et sunt kosthold, men det kan man finne uten dårlig samvittighet.

Rashidi er klar på at det ikke er lurt å straffe seg selv ved å for eksempel minske matinntaket eller å unngå visse matvarer.

– Man bør legge seg på et kosthold som man føler er mulig å opprettholde ut året. Å frarøve mat burde aldri brukes som straff.

– Drit i det

Psykolog Benjamin Silseth tror de aller fleste får tanker knyttet til mat og kosthold etter en ferie.

Det er derimot svært ulikt hvordan vi tar i mot disse tankene.

– For noen kan det være litt overveldende at disse tankene kommer og at man kan få et for stort fokus på det å spise sunt. For andre kan det fungere som en påminner eller pekepinn på at ferien er over og at hverdagen er tilbake.

GOD SAMVITTIGHET: Psykolog Benjamin Silseth råder til å ikke la den dårlige samvittigheten ta overhånd. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

For de som sliter med å riste av seg den dårlige samvittigheten, tror Silseth det er helt avgjørende hvordan man forholder seg til den.

– Prøv å drit litt i den dårlige samvittigheten. Det er ikke så unaturlig at den kommer, men vi trenger ikke la den ta for mye plass.