Spionsiktet forsker fengslet i seks nye uker

Den spionsiktede gjesteforskeren som ble pågrepet i Tromsø i oktober, blir fortsatt sittende i varetekt med brev- og besøksforbud.

I kjennelsen i Oslo tingrett heter det at retten tar påtalemyndighetens begjæring til følge, og setter fengslingstiden til seks uker.

Fengslingsmøtet gikk som kontorforretning, som vil si at siktede ikke var til stede da begjæringen ble avgjort.



Mannen hevder han er José Assis Giammaria fra Brasil, mens Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener han i virkeligheten er den trente, russiske etterretningsoperatøren Mikhail Valerijevitsj Mikusjin.



Ifølge PST skal mannen frem til pågripelsen ha operert som «illegalist» under falsk identitet. Han er mistenkt for grov etterretningsvirksomhet mot norske statshemmeligheter.



– Retten mener fornyet prøving etter fire uker vil være uten betydning da saken vil stå i samme stilling og setter fristen til seks uker som begjært, heter det i kjennelsen etter onsdagens rettsmøte.

Ifølge påtalemyndigheten kan saken ventes ferdig etterforsket innen desember 2023.

Ikke svekket mistanke

PSTs påtaleansvarlige i saken sa i mai til TV 2 at grunnlaget for å mistenke mannen for grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter har blitt styrket under etterforskningen.



– Gitt sakens karakter vil vi ønske ham fengslet frem til hovedforhandlingen, sa politiadvokat Per Niklas Hafsmoe til TV 2.



Ifølge tidligere kjennelser er det skjellig grunn til mistanke mot mannen som er pekt ut som oberst i den russiske militære etterretningstjenesten GRU.



– Det har ikke kommet nye opplysninger som svekker mistankegrunnlaget, skriver tingrettsdommer Lili Noelle Sverdrup i onsdagens kjennelse.