Spilte bort penger som skulle til de fattige

MØRKE: Spillavhengigheten tar for mange fullstendig over. Charlotte Hæggernes vil hjelpe å bryte ned fordommer og stigma rundt avhengigheten. Foto: Frode Hoff / TV 2

Tusenvis av nordmenn lider av spillavhengighet. Charlotte vil at flere skal få hjelp før det er for sent.

– Jeg vet jo selvfølgelig at jeg har gjort noe fryktelig dumt, som jeg aldri skulle ha gjort. Det tar jeg fullt ansvar for, og jeg tar nå konsekvensene, sier Charlotte Hæggernes.

Konsekvensene må hun leve med resten av livet.

Utbrent og deprimert

Fra slutten av 90-tallet jobbet Charlotte som tillitsvalgt i Fagforbundet, som medførte mye reisevirksomhet, kurs og seminarer.



Til slutt ble den store arbeidsmengden for mye for Charlotte, som ble utbrent, deprimert, og havnet utenfor arbeidslivet.

Det var på denne tiden Charlotte for første gang begynte med pengespill.

Charlotte har tidligere delt historien sin hos Os og Fusa-posten og Bergensavisen.

– Du får panikk

– Reklamene popper jo opp. Vinn, 20.000, vinn 50.000. Sett inn 200 kroner, spill for 1000. De lokket jo alle veier, og da begynte jeg så smått å spille, forteller Charlotte.

FARLIGST: Spill som gir raske svar om man har vunnet, som kasinospill, er ifølge Hjelpelinjen de mest avhengighetsskapende. Foto: Faksimile

Etter hvert begynte hun å spille stadig mer.

– Jeg var oppe i 120.000 kroner i gevinst en gang, men da får du blod på tann, og skal bare vinne litt til. Før du vet ordet av det, er alt borte. Du får helt panikk.

Charlotte havnet i dyp gjeld, som skulle følge henne i årene fremover. Likevel fikk hun etter hvert kontroll på spillavhengigheten.



Møtte veggen

I 2020 hadde hun fått mer overskudd, og opprettet den veldedige organisasjonen SOS Bjørnafjorden, som blant annet hjelper med mat, klær og leker til trengende.

Organisasjonen ble fort stor og arbeidsmengden økte.

Det medførte mange lange dager og sene kvelder for Charlotte, som samtidig selv slet med dårlig råd.

Spesielt rundt jul ble trykket stort for den lille organisasjonen.

– Jeg kjente at jeg begynte å bli sliten, og kjente igjen symptomene fra tidligere år, erindrer hun.

TUNG TID: Arbeidet med SOS Bjørnafjorden ble mye for Charlotte Hæggernes. Hun brukte spillingen som en virkelighetsflukt. Foto: Frode Hoff / TV 2

Etter å ha vært spillefri i 13 år, vendte Charlotte igjen tilbake til nettcasinoet.



– Du kommer til et punkt der du tenker at «nå orker jeg ikke mer». Så da flyktet jeg tilbake min gamle «kompis», spillingen, for å flykte fra alt det vonde og vanskelige.

Stjal fra kassen

For å finansiere spillingen, tok hun penger fra kassen til SOS Bjørnafjorden.

– Jeg tenkte at jeg bare skulle låne litt, og når jeg hadde vunnet, skulle jeg betale tilbake etterpå.

De store gevinstene lot vente på seg.

PÅ VEGGEN: Charlotte Hæggernes opplevde et tilbakefall etter 13 år uten å spille. Foto: Frode Hoff / TV 2

Til slutt hadde Charlotte spilt bort 100.000 kroner fra SOS Bjørnafjordens konto, i tillegg til 60.000 i personlig lån.

Tilbakefallet førte til at hun misligholdte gjeldsordningen hun hadde ventet tre år på å få godkjent.

Anmeldt av det nye styret

I etterkant valgte Charlotte å sende melding til styret og fortelle om hva hun hadde gjort.

SOS Bjørnafjorden anmeldte etter hvert Charlotte.

Til TV 2 skriver styreleder Nina Renate Vangnes at underslaget på 160.000 kroner er betydelig for organisasjonen.

– Vi i SOS Bjørnafjorden er helt avhengige av tillit hos innbyggerne og næringslivet i kommunen, for at vi kan fortsette vårt hjelpearbeid. Tilliten er tung å bygge opp igjen, men det nye styret i SOS Bjørnafjorden er tydelig på at alt som nå gjøres i organisasjonen, er transparent.

I en tilståelsessak ble Charlotte dømt til 90 timers samfunnstjeneste for grovt underslag, samt å erstatte pengene.



VENNER: Selskapet i dalmatineren Kimani har betydd mye for Charlotte Hæggernes de siste årene. Foto: Frode Hoff / TV 2

Nå er hun er jevnlig i kontakt med psykiatri-helsetjenesten, og har installert et filter som blokkerer alt av pengespill på telefonen og PCen.



Hun har 1,2 millioner kroner i gjeld, og fått godkjent en forlenget gjeldsordning.

– Innmari skamfullt

Charlotte er ikke den eneste som har havnet i uføre grunnet spillavhengighet.



I 2022 mottok Hjelpelinjen for spillavhengige over 1100 henvendelser fra spillavhengige og deres pårørende.



– Med høye renter, dyre matvarer og drivstoff, har det rett og slett blitt dyrere å leve. Det kan gjøre at man får behov for noen raske penger, sier psykolog Oddvar Jordheim Tyssen, ved poliklinikken Blå Kors, Oslo sentrum.

FORDOMMER: Psykolog Oddvar Jordheim Tyssheim ved Blå Kors mener spillavhengighet er mer tabubelagt enn andre avhengigheter. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Han jobber daglig for å hjelpe nordmenn som lider av spillavhengighet og deres familier.

Rundt 23.000 personer sliter med spilleavhengighet i Norge, viser en undersøkelse fra Spillforsk ved UiB.



– Det vanskeligste er å åpne seg for andre og snakke om det, fordi det er så innmari skamfullt. Prøv å snakke med noen, om det er en venn eller fastlegen. Eller så kan man ta en telefon til Hjelpelinjen eller til oss, oppfordrer psykologen.

Sliter du eller en av dine pårørende med spillavhengighet? Ring Hjelpelinjen på 800 800 40 (mellom 09-18) Chat er åpen i hverdager i tidsrommet 11.00-15.00 på hjelpelinjen.no. Du kan sende e-post til post@hjelpelinjen.no. Ring Spillavhengighet Norge på 47 00 200 (09-15) Du kan sende e-post til kontakt@spillavhengighet.no

Vil hjelpe andre

Charlotte har opprettet en Spleis for å innfri kravene til gjeldsordningen, der hun må betale 25.000 kroner innen januar.

Hun håper nå at åpenheten hennes kan bidra til å fjerne fordommer rundt avhengigheten.

– Min motivasjon er at andre kan få hjelp og at det kan bli litt mer åpenhet rundt dette. At flere kan gå til skrittet å be om hjelp, før det går for langt.