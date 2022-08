Spesielt én forsikringssak økte kraftig i sommer

Tryg Forsikring hadde over dobbelt så mange reisesaker i sommer som i fjor. Særlig én sak har eksplodert, opplyser selskapet.

– Vårt kundesenter har hatt en av de travleste somrene på mange år, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

I en pressemelding skriver han at tallene for juni og juli viser at forsikringsselskapet har en økning i antall reisesaker på nær 140 prosent i forhold til i fjor.

– I den mest hektiske perioden med SAS-streik og bagasje som hopet seg opp på flyplasser, ble vi nedringt døgnet rundt. Hele 11 000 kunder har ringt oss for hjelp og råd knyttet til streik.

Særlig én sak

I sommer er saker knyttet til sykdom på reisen, tapt bagasje og avbestilling på listen av de mest innrapporterte skadene.

Men det er særlig én sak som har økt kraftig denne sommeren, ifølge forsikringsselskapet.

– Spesielt saker med forsinket bagasje eksploderte i sommer, der vi har behandlet dobbelt så mange som i et normalår, sier Brandeggen.

– Aldri før har vi hatt så mange saker med forsinket bagasje.

BAGGASJE: Saker knyttet til forsinket bagasje har eksplodert i sommer. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Utfordrende

Brandeggen mener man trygt kan si det var utfordrende å håndtere bagasjekaoset, som oppstod på mange av de store flyplassene i Europa.

– Heldigvis melder flere og flere av våre kunder inn sine krav digitalt. Noe som gjør det enklere for oss å behandle raskt, og i mange tilfeller blir sakene løst automatisk.